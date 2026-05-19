/...तर संपूर्ण भारतावर असतं बर्फाचं साम्राज्य; 15,00,00,000 कोटी वर्षांपूर्वीच्या घटनेबाबत मोठा उलगडा, काय घडलेलं?

Geography of India : संपूर्ण पृथ्वीवर असणारं विविध देशांचं अस्तित्वं खूप काही सांगून जातं. अमुक एका ठिकाणचं भौगोलिक स्थान तेथील संस्कृतीपासून अगदी राहणामानापर्यंत कैक गोष्टींवर परिणाम करून जातं.
Geography of India : जगाची उत्पत्ती कशी झाली, पृथ्वीवर मोठाले आणि नजरही थांबणार नाही, इतके भव्य पर्वत, सरळसोत डोंगररांगा आल्या तरी कुठून? हे प्रश्न प्रचंड कुतूहलपूर्ण आहेत. अशा या जगाच्या पाठीवर आजच्या घडीला प्रत्येत देशातं भौगोलिक स्थान निश्चित आहे. पण, ही स्थानं सुरुवातीपासून आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थी आहे. कारण, अनेक भौगोलिक रचनांमध्ये बदल झाला असून, नैसर्गिक आपत्ती आणि पृथ्वीच्या उदरात सतत होणाऱ्या हालचाली त्यास कारणीभूत ठरल्या. अर्थात त्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लोटला हेसुद्धा खरं. याचाच अर्थ उदाहरणासह समजून घेतल्यास ज्या भारताच्या काहीच भागांमध्ये हिमवर्षाव होतो, त्याच संपूर्ण भारतात हे बदल झाले नसते तर, तो पूर्णत: बर्फाच्छादित असता. आश्चर्य वाटतंय? एका अहवालातून झालेला उलगडा तरी हेच सुचवू पाहत आहे.
आजच्या घडीला प्रचंड थंड आणि जवळपास वर्षभर बर्फाचं अच्छादन असणाऱ्या अंटार्क्टिकाशी भारत जोडलेला होता. संशोधकांच्या हाती आलेल्या माहितीनुसार साधारण 15 कोटी वर्षांपूर्वी भारत आणि अंटार्क्टिका एकाच भूखंडाचा भाग होते, ज्यांच्यादरम्यान एक अतिप्रचंड पर्वतरांग होती. कोट्यवधी वर्षांपूर्वी जेव्हा प्रचंड मोठे खंड वेगळे झाले, तेव्हा डोंगररांगासुद्धा दुभंगल्या. नुकतंच आंध्र प्रदेशात संशोधकांनी काही डोंगररांगांचं निरीक्षण आणि अध्ययन केलं असता त्यांच्यामध्ये आणि अंटार्क्टिकाच्या पूर्वेकडे असणाऱ्या डोंगररांगांमध्ये प्रचंड साधर्म्य असल्याचं आढळलं. त्यांनी ग्रेनुलाइट नावाच्या एका भक्कम डोंगराचं परीक्षण केलं. ज्यामध्ये जिरकॉन खनिज आढळलं. हे एक असं खनिज आहे, जे प्रचंड उष्णता आणि दाबानंतरही मूळ स्वरुप बदलत नाही.
भारत आणि अंटार्क्टिका आधी 'सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना'चाच भाग होते. याच गोंडवानामध्ये आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण अमेरिकेचाही समावेश होता. यानंतर पृथ्वीच्या टेक्टॉनिक प्लेटमध्ये अनेक बदल झाले आणि हा भूभाग मूळ स्थान सोडून विविध दिशांना स्थलांतरित झाला.
संशोधनकर्त्यांच्या निरीक्षणानुसार अंटार्क्टिकाच भारताचा विभक्त झालेला भाग असून त्यादरम्यान जी पर्वतरांग होती ती काळानुरूप नष्ट झाली आणि दोन्ही खंड प्रचंड कालावधीनंतर एकमेकांपासून हजारो किलोमीटर दूर गेले. मात्र तेथील डोंगर, त्यांचं वय पाहता हे जुनं नातं अनेकांनाच भारावून सोडत आहे. याच संशोधनामुळं भारत आणि अंटार्क्टिका एकच भाग होते हेच सिद्ध होत आहे.