कुठंय हे भयावह बेट? इथं जळीतकांडात गेलेला 1.60 लाख जणांचा जीव, सतत घोंगावतं मृत्यूचं सावट

island mystery: रहस्य... गूढ... हे शब्द ऐकले किंवा वाचले की लगेचच कान टवकारतात, कुतूहलानं नजर एका ठराविक गोष्टीवर रोखते. अशा कैक रहस्यमयी गोष्टी या जगात अस्तित्वात असून कैक रहस्यांची उकल कोणालाही जमलेली नाही. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानही या रहस्यांपुढं फिकं पडलं आहे. या रहस्यांच्या मुळाशी पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्यास समोर येणारं वास्तव काहीसं अनपेक्षित आणि तितकंच धडकी भरवणारं असतं.
कैक वर्षांपासून जगाच्या एका कोपऱ्यात एक असं बेट अस्तित्वात आहे जे तेथील रहस्यांमुळं कायमच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आणि काहींसाठी कुतूहलाचा विषय ठरलं आहे. इटलीच्या वेनिस आणि लिडो शहरादरम्यान असणाऱ्या वेनेशिअन खाडीमध्ये असणाऱ्या या बेटाचं नाव आहे पोवेग्लिया (Poveglia). स्थानकांमध्ये हे बेट 'भुताचं बेट' म्हणून ओळखलं जातं, कारण आहे त्यामागचा इतिहास.
पोवेग्लिया बेटाच्या भुतकाळात डोकावलं असता कैक भयावह घटना तिथं घडून गेल्याचं पाहायला मिळतं. शतकांपूर्वी इटलीमध्ये प्लेगची साथ आली आणि तिनं गंभीर रुप धारण केलं. सरकारनं ही महामारी रोखण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. मात्र कोणतीही वाट सापडेना. अखेर त्या काळातील इटलीमध्ये वर्चस्व असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी 1 लाख 60 हजार प्लेगग्रस्तांना एकत्र करत एक मोठं आणि हादरवणारं जळीतकांड घडवून आणलं. हा घटनाक्रम आजही मन विचलित करून जातो. असं म्हणतात की आजही या ठिकाणी त्या मृतदेहांची राख अस्तित्वात आहे.
प्लेगमागोमाग या बेटावर अनेक साथीच्या रोगांनी हल्ला केला. ज्यादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह इथंच दफन करण्यात आले. याच घटनांमुळं स्थानिकांमध्ये या बेटाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन पूर्णपणे बदलला. हे बेट शापित असल्याचीच धारणा अनेकांमध्ये प्रचलित झाली. 1968 पासून या बेटाकडे कोणीची फिरकण्याचं धाडस केलं नाही. स्थानिकांच्या मते ज्यांनी इथं जाण्याचा प्रयत्न केला, ते कधीच परत आले नाहीत. ज्यामुळं इटलीतील या बेटावर परवानगीशिवाय जाण्यावर बंदी घालण्यात आली.
पोवेग्लिया बेट कुठे आहे आणि ते का ओळखले जाते?
पोवेग्लिया बेट इटलीच्या व्हेनिस आणि लिडो शहरांमधील व्हेनेशियन खाडीमध्ये आहे. हे बेट 'भूतबेट' किंवा 'जगातील सर्वात भयानक बेट' म्हणून ओळखले जाते, कारण त्याचा इतिहास प्लेग, मृत्यू आणि भयावह घटनांनी भरलेला आहे.
बेटाच्या इतिहासातील प्लेग आणि जळीतकांडाबाबत काय माहिती?
14 व्या शतकातील ब्लॅक डेथ प्लेगदरम्यान, इटली सरकारने सुमारे 1 लाख 60 हजार प्लेगग्रस्तांना या बेटावर आणून एक मोठे जळीतकांड केले. मृतदेहांची राख आजही बेटावर अस्तित्वात असल्याचे सांगितले जाते.
स्थानिकांच्या मते बेट का शापित मानले जाते?
स्थानिकांना बेटावर नकारात्मक ऊर्जा जाणवते, ज्यामुळे ते शापित मानले जाते. प्लेग, जळीतकांड आणि रुग्णालयाच्या भयावह इतिहासामुळे ते भयपटासारखे वाटते.
