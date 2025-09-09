'तुझं तोंड फोडून टाकेन, मारेन...', ट्रम्प यांच्या डिनर पार्टीत तुफान राडा; उच्च वित्त अधिकारी आणि अर्थमंत्री भिडले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या डिनर पार्टीत दोन उच्च वित्तीय अधिकाऱ्यांमध्ये तुफान राडा झाला. दोघांमध्ये जवळपास हाणामारी होईपर्यंत परिस्थिती गेली होती. प्रकरण इथपर्यंत पोहोचलं होतं की, एका अधिकाऱ्याने दुसऱ्याला म्हटलं की, 'तुझं तोंड फोडेन...बाहेर जा'. वॉशिंग्टन डीसीमधील एका खास क्लब 'एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच'च्या उद्घाटनादरम्यान आणि पॉडकास्ट होस्ट चामथ पलिहापितिया यांच्या वाढदिवसावेळी ही घटना घडली. ट्रम्प यांच्या ज्या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये हाणामारीपर्यंत प्रकरण गेलं ते म्हणजे अर्थ सचिव म्हणजेच अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट आणि फेडरल हाऊसिंग फायनान्स एजन्सीचे संचालक बिल पुल्टे आहेत.
CNN ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एक्झिक्युटिव्ह क्लबमध्ये रात्री जेवणाच्या वेळी स्कॉट बेसेंट यांनी पुल्टे यांना तोंडावर बुक्की मारण्याची धमकी दिली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बेसेंट यांना बिल पुल्टे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे त्यांची निंदा करत असल्याचं समजलं होतं. हे समजताच स्कॉट बेसेंट संतापले आणि त्यांनी पुल्टे यांना मारण्याची धमकी दिली.
ही घटना 4 सप्टेंबर 2025 रोजी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये एका खासगी डिनरदरम्यान घडली. या डिनरमध्ये वाहतूक सचिव शॉन डफी, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक, गृह सचिव डग बर्गम आणि राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक तुलसी गॅबार्ड असे अनेक उच्च अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे 30 पाहुण्यांसाठी एक लांब टेबल सजवण्यात आले होते.
पण कॉकटेल पार्टीच्या गोंगाटात, बेसेंट यांनी पुल्टे यांना शिवीगाळ करत टिप्पणी केली. खरं तर बातमी अशी आहे की, स्कॉट बेसेंट यांनी अनेकांकडून फेडरल हाऊसिंग फायनान्स एजन्सीचे संचालक ट्रम्प यांच्यासमोर त्यांना वाईट बोलत असल्याचं ऐकलं होतं.
संधी मिळताच, बेसेंटने पुल्टे यांना म्हणाले, "तू माझ्याबद्दल राष्ट्राध्यक्षांशी का बोलत आहेस? मी तुला तोंडावर मुक्का मारेन."
अमेरिकन राजकारणावर बारीक लक्ष ठेवणाऱ्या वेबसाइट पॉलिटिकोमध्ये या भांडणाचा सविस्तर अहवाल प्रकाशित झाला आहे. बेसेंट यांची प्रतिक्रिया पाहून पुल्टे यांना धक्का बसला. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, या तणावपूर्ण परिस्थितीनंतर क्लबचे सह-मालक आणि वित्तपुरवठादार ओमिद मलिक यांना हस्तक्षेप करावा लागला. पण बेसेंट यांना पुल्टे यांना पार्टीतून बाहेर काढू इच्छित होते.
बेसेंट यांनी क्लबच्या मालकाला सांगितलं की, "एकतर तो इथे राहील किंवा मी असेन. येथून कोण निघून जाईल ते तुम्ही मला सांगा."
"नाहीतर," तो पुढे म्हणाला, "आपण बाहेर जाऊ शकतो."
"काय करण्यासाठी?" पुल्टे यांनी विचारलं. "बोलायला?"
"नाही," बेसेंट यांनी उत्तर दिलं. "मी तुला मारेन."
परिस्थिती शांत करण्यासाठी, मालकाने दोघांना दूर नेलं. बेसेंट, पुल्टे आणि व्हाईट हाऊसने या घटनेवर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.
FAQ
1) स्कॉट बेसेंट आणि बिल पुल्टे कोण आहेत?
स्कॉट बेसेंट हे अमेरिकेचे वित्तमंत्री (Treasury Secretary) आहेत, तर बिल पुल्टे हे फेडरल हाउसिंग फायनान्स एजन्सी (FHFA) चे संचालक आहेत. दोघेही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील महत्त्वाचे आर्थिक अधिकारी आहेत आणि त्यांचा ट्रम्प यांच्याशी जवळचा संबंध आहे.
2) त्यांच्यातील भांडण कधी आणि कुठे झाले?
हे भांडण ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी वॉशिंग्टन डी.सी. मधील "एक्झिक्युटिव्ह ब्रँच" नावाच्या खासगी क्लबमध्ये झालेल्या डिनर दरम्यान घडले. हा क्लब ट्रम्प यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी स्थापन केला आहे आणि या डिनरला ट्रम्प प्रशासनातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
3) भांडणाचे कारण काय होते?
बेसेंट यांना कळले की, बिल पुल्टे यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे त्यांच्याबद्दल नकारात्मक बोलणे (बदनामी) केले आहे. यामुळे संतापलेल्या बेसेंट यांनी पुल्टे यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला आणि त्यांना "मी तुझ्या तोंडावर मारणार" असे धमकावले. हे भांडण त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक मतभेदांमुळे, विशेषत: फॅनी मॅ आणि फ्रेडी मॅक यांच्या खासगीकरणाच्या योजनेवरून आणि फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांवरून उद्भवले.