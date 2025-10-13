महिलेने 'आय ड्रॉप' समजून चुकून डोळ्यात टाकला 'ग्लू'; बंद केलेला डोळा उघडेना, पुढे जे घडलं ते भयानक, डॉक्टरांनी कापून...

Trending News: एखादी गोष्ट करताना थोडासा जरी निष्काळजीपणे केला तर त्याचे फार भयानक परिणाम आयुष्यभरासाठी भोगावे लागू शकतात. आता विचार करा की, डोळ्यात तुम्हाला औषध टाकायचं आहे, पण तुम्ही त्या जागी चुकून ग्लू टाकला तर काय होईल. हे वाचूनच अंगावर काटा आला असेल ना. पण हे कॅलिफोर्नियामधील एका महिलेसोबत घडलं आहे. तिने चुकून डोळ्यातील ड्रॉपऐवजी नेल ग्लू टाकला. त्यामुळे तिचा एक डोळा पूर्णपणे चिकटून बंद झाला. जेव्हा तिचा डोळा जळू लागला तेव्हाच आपण किती मोठी चूक केली आहे हे तिच्या लक्षात आलं.
जेनिफर एवरसोल असं या महिलेचं नाव आहे. महिलेने व्हिडीओ शेअर करत सांगितलं आहे की, आय ड्रॉप आणि नेल ग्लू आजुबाजूलाच ठेवण्यात आलं होतं. दोन्ही बाटल्यांचा आकारही सारखाच होता. त्यामुळे ड्रॉप कोणता आणि ग्लू कोणता हे समजतच नव्हतं. मला वाटलं, मी जी बाटली उचलली आहे ती आय ड्रॉपची आहे. पण ती नेल ग्लूची होती. डोळ्यात ड्रॉप टाकल्यानंतर जळजळ होऊ लागल्यानंतरच जेनिफरला आपल्याकडून मोठी चूक झाल्याचं लक्षात आलं. ग्लू टाकलं असल्याने जेनिफरचा एक डोळा पूर्णपणे बंद झाला होता. यानंतर तिला तात्काळ डॉक्टरांकडे जावं लागलं.
Woman mistakes super glue for eye drops pic.twitter.com/Ca50qiDTjc
— Pepe Meme (@pepe_fgm) October 2, 2023
जेनिफरने स्पष्ट केलं की, तिने ग्लू टाकल्यानंतर लगेचच डोळे बंद केले. यामुळे तिच्या पापण्या एकमेकांना चिकटल्या. जर जेनिफरने डोळे बंद केले नसते तर कदाचित त्या एकमेकांना चिकटल्या नसत्या. जेव्हा जेनिफर डॉक्टरकडे गेली तेव्हा तेदेखील ही केस पाहून हैराण झाले. कारण त्यांनी यापूर्वी असं कोणतंही प्रकरण पाहिलं नव्हतं.
जेनिफरने सांगितलं की, डॉक्टरांनी तिच्या पापण्यांवर औषध लावलं आणि त्या पुसण्याचा प्रयत्न केला. नंतर, तिने सुन्न करणारा आय ड्रॉप लावला. तथापि, पण तरीही पापण्या एकमेकांत अडकलेल्याच होत्या. अखेर डॉक्टरांनी त्या कापण्याचा निर्णय घेतला. डॉक्टरांनी पापण्या कापल्या, ज्यामुळे जेनिफरचे बंद डोळे पुन्हा उघडू शकले.
तिने सांगितलं की, तिने तिच्या डोळ्यात लावलेला हा नेल ग्लू होता. तिने तो तिच्या मुलीच्या नखांना बसवण्यासाठी वापरला होता. तथापि, तो वापरल्यानंतर, जेनिफरने तो तिच्या आय ड्रॉप्सजवळ ठेवला, ज्यामुळे तिला हे सर्व सहन करावे लागले. ती शेवटी म्हणाली, "मी नेल ग्लूच्या सर्व बाटल्या फेकून दिल्या आहेत."