Trending News : नवरा निघला स्वत:च्या बहीण-भावांचा बाप; सासूसोबत 22 वर्षांचं प्रेमप्रकरण, बायकोने पडकले रंगेहाथ

Trending News : कुटुंब हे अनेक नात्यांच्या मोत्यांनी बांधलेले असतात. प्रेम आणि आपुलकीने भरलेले हे कुटुंब प्रत्येक सुख दु:खात उभं असतं. पण काही कुटुंबात एखादी व्यक्ती विश्वासघात करतात आणि कुटुंबाला तडा जातो. प्रत्येकाच्या आयुष्यात असं काही गुपित असतं जे आपण कोणालाही सांगत नाही. पण आयुष्यातील काही गुपित असे असतात जे उघड झाल्यानंतर संपूर्ण कुंटुंब उद्धवस्त होतं. अशीच एक घटना एका 40 वर्षीय महिलेने सांगितली. त्याच्या आयुष्यात कुटुंबातील त्या एका सत्यामुळे भूकंप आला.
ज्या नवऱ्यासोबत 22 वर्षांचा संसार केला त्याचं सत्य समोर आल्यानंतर तिच्या प्रेमासोबत विश्वासाला तडा गेला होता. तिचं संपूर्ण जग हादरुन गेलं. महिलेला कळलं की तिच्या नवऱ्याच तिच्या आईसोबतच अनेक वर्षांपासून प्रेमप्रकरण होतं. ही कहाणी एखाद्या चित्रपटाची वाटले, पण नाही या गर्भवती महिलेने स्वतः हे वेदनादायक सत्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म रेडिटवर शेअर केलं. तिची कहाणी वाचून लोक आश्चर्यचकित झाले. हे प्रकरण फक्त प्रेमसंबंधांपुरते मर्यादित नव्हते तर कौटुंबिक नातेसंबंधांनाही गुंतागुंतीचे होतं.
ही महिला सात गर्भवती होती. तेव्हा ती सहलीसाठी घराबाहेर गेली होती. ज्या ती परतली तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठं सत्य समोर आलं. सहलीवरुन परतल्यानंतर ती बेडरूममध्ये गेली तर तिचा नवरा आणि तिची आई आक्षेपार्ह स्थितीत आढळले. तो क्षण आठवल्यावर आजही तिचं मन सुन्न होतं. धक्कादायक म्हणजे चोरी पडकल्या गेल्यावरही तिची आई तिच्यावर ओरडली आणि तिला खोलीतून बाहेर जाण्यास सांगितलं. डोळ्यासमोर जे पाहिलं त्यानंतर कशावर विश्वास ठेवावं हेच महिलेला समजत नव्हतं.
या घटनेनंतर तिने या प्रकरणातील सर्वात मोठा धक्का सहन केला. जेव्हा तिला कळलं तिचे बहीण भाऊ हे तिच्या नवरा आणि आईचे मुलं आहेत. या सत्यानंतर तिच्या पायाखालची जमीन सरकली. पतीने तिला सांगितलं की, तो फक्त 18 वर्षांचा असल्यापासून तिच्या आईसोबत प्रेमसंबंध होतं. याचा अर्थ त्या महिलेच्या लक्षात आलं की आपल्या लग्नापूर्वीपासून हे प्रकरण सुरु आहे. आता त्या महिलेने जुन्या आठवणी जोडण्यास सुरुवात केली तर तिच्या भावंडांच वय, तो क्षण आणि भूतकाळातील त्या घटना याचा जोड जसाजसा लागत होता सत्य आणखी भयानक होतं होतं.
हे सर्वात जास्त धक्कादायक होतं की, जेव्हा तिची आई आणि ती एकाच वेळी गर्भवती होती. तिला वाटलं हा निव्वळ योगायोग असेल. पण नाही आज तो क्षण आठवला आणि जोडल्यावर लक्षात आला की, ती आणि तिची आई एकाच व्यक्तीकडून म्हणजे तिच्या नवऱ्याकडून गर्भवती होत्या.
हे भयानक सत्य कळल्यानंतर, त्या महिलेने गप्प राहण्याऐवजी सत्य उघड करण्याचा निर्णय घेतला. तिने तिच्या वडिलांना सर्व काही सत्य सांगितलं. जावई आणि बायकोचं सत्य ऐकून त्यांच्याही आयुष्यात वादळ आलं. धाडस एकवटून तिने कुटुंबातील सर्व वडीलधाऱ्यांना एकत्र बोलावले आणि तिच्या आई आणि पतीबद्दलचे सत्य जाहीरपणे उघड केलं. आता, ती तिच्या पतीला घटस्फोट देऊन तिचे जीवन पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.