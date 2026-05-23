/ट्रम्प कुटुंब इराणच्या निशाण्यावर? इव्हांकाच्या सुरक्षेवर वाढली चिंता, अमेरिका-इराण संघर्षात नव्या चर्चांना उधाण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी इव्हांका ट्रम्प यांच्या हत्येच्या कथित कटासंदर्भात एक मोठा खुलासा झाला आहे. अमेरिकेच्या तपास यंत्रणांनुसार, इराण-समर्थित दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित एका संशयिताने इव्हांकाच्या हत्येचा कट रचला होता अशी माहिती समोर आली आहे. कासिम सुलेमानीच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी हा कट रचल्याचं समोर आले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष काही थांबायचं नाव घेत नाही. दिवसेंदिवस हा संघर्ष कमी होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. या संघर्षादरम्यान आणखी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराणचे हल्ले सुरु असताना ट्रम्प यांचे कुटुंबिय इराणच्या टार्गेटवर आल्याची चर्चा आहे.
कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी इव्हांका ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट रचल्याची धक्कादायक माहिती अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दिली. इव्हांका यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी IRGC म्हणजेच इराण समर्थित दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित एका 32 वर्षीय मोहम्मद बाकर साद दाउद अल सादी याला तुर्कीयेतून अटक करण्यात आली आहे. अल- सादी याच्या जवळून इव्हांका ट्रम्प आणि त्यांचे पती जेरेड कुशनर यांच्या फ्लोरिडातील घराचा नकाशा आणि रेकीचे फोटो हस्तगत करण्यात आलेत. अल-सादीने हा काही गुप्तपणे रचला नव्हता. तर सोशल मीडियावरून त्याने हे फोटो शेअर करत धमकी दिली होती.
अल-सादीनं रचलेल्या या हत्येच्या कनेक्शन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाशी जोडलेलं आहे. 2020साली अमेरिकेचा बगदादवर ड्रोन हल्ला करण्यात आला होता. हल्ल्यात इराणचा लष्करी कमांडर कासिम सुलेमानीचा मृत्यू झाला होता. अल-सादी सुलेमानीला वडिलांसारखं मानायचा, सुलेमानीच्या मृत्यूनंतर अल-सादी नैराश्यात होता असे सांगण्यात आले होते. ट्रम्प यांचं घर जाळण्याबाबत तो अनेकदा बोलायचा. अल सदाच्या चौकशीमध्ये अनेक मोठे मोठे खुलासे झाले आहेत. केवळ इव्हांका ट्रम्प त्याची टार्गेट नव्हती तर अमेरिकी आणि ज्यू समुदायाच्या विरोधात तो एक नेटवर्क चालवत असल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी दिली आहे.
इव्हांका यांनी जेरेड यांच्याशी लग्न करण्याआधी ज्यू धर्म स्वीकारला होता, त्यामुळे त्या अल-सादीच्या हिट लिस्टवर सर्वात वर होत्या. या अल-सादीवर जवळपास 18 दहशतवादी हल्ल्यांच्या प्रयत्नाचा आरोप आहे. मार्च 2026- टोरंटोमधील अमेरिकी वाणिज्य दुतावासावर गोळीबार झाला होता. एप्रिल 2026- लंडनमध्ये दोन ज्यू नागरिकांवर चाकू हल्ला करण्यात आला होता. एम्स्टर्डम- बँक ऑफ न्यूयॉर्कवर फायरबॉम्बने हल्ला झाला होता. बेल्जिअम- ज्यू प्रार्थना स्थळावर बॉम्ब हल्ला त्याचबरोबर रॉटरडॅम- एका धार्मिक स्थळावर हल्ला हल्ला झाला होता.
आता अल-सादी अमेरिकेच्या ताब्यात आहे. या घटनेनंतर अमेरिकेची सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आली आहे. आता इराण समर्पित दहशतवादी संघटनेला अमेरिकेकडून काही उत्तर दिलं जातंय याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असणार आहे.