Explained : इराणसाठी आजची रात्र वैऱ्याची! ट्रम्प यांच्या अल्टिमेटमचा शेवटचा दिवस, शिया देश उद्धवस्त होणार?, इराणने अमेरिकेसमोर ठेवल्या 'या' 10 अटी

US Iran War : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेले अल्टिमटेमची मुदत आज रात्री संपणार आहे. त्यामुळे अमेरिका त्यांच्यावर मोठा विध्वंस घडवू आणण्याचा इशारा दिला आहे. अशास्थितीत आजच्या रात्रीला इराणसाठी विनाशकारी रात्र ठरते की काय याकडे जगाचे लक्ष लागलंय. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 7, 2026, 08:11 AM IST
US Iran War : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेल्या अल्टिमेटमचा आज शेवटचा दिवस आहे. इराणसाठी आजची रात्र ही वैऱ्याची असणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर मंगळवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत (ईस्टर्न टाईम) होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही, तर संपूर्ण देश रातोरात उद्ध्वस्त होऊ शकतो. तदुसरीकडे मध्य-पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने अमेरिकेचा शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे. त्याऐवजी 10 अटींचा एक प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत पाठवला आहे. पाकिस्तान हा देश सध्या दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करत आहे. 

इराणला करार करण्यासाठी दिलेली मंगळवारची मुदत वाढवली जाणार नसल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्पष्ट केले आहेत. तरदुसरीकडे इराणने दिलेला शांतता प्रस्ताव पुरेसा नसल्याचंही नमूद केलय. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी अंतिम मुदत न पाळल्यास, अमेरिका इराणचे ऊर्जा प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर हल्ले करेल असा इशारा ट्रम्प यांनी दिलाय.  इराणला एका रात्रीत संपवू, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिलीये. तर तिकडे इराणनेही युद्धसमाप्तीचा प्रस्ताव फेटाळलाय. पुन्हा आमच्यावर हल्ला होणार नाही अशी हमी मिळाली तरच युद्धसमाप्ती स्वीकारू असे इजिप्तमधील इराणी दूतावासाचे प्रमुख मोजतबा फरदौसी पोर यांनी सांगितलंय. इराणने शस्त्रसंधीबाबत आपली भूमिका पाकिस्तानला कळवताना थेट अमेरिकेशी चर्चेस नकार दिलाय. प्रस्तावित शस्त्रसंधीचा कालावधी 45 दिवसांचाच असेल तर होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याची मागणीही इराणने फेटाळलीये. इजिप्त, पाकिस्तान आणि तुर्कीच्या मध्यस्थीने हा युद्धबंदीचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. 

हे लक्षात घेतले पाहिजे की इराणविरुद्धच्या 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'च्या 37 दिवसांत, अमेरिकी हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी 10,000 हून अधिक उड्डाणे करून इराणवर बॉम्बहल्लाचा मारा केला आहे. यामुळे इराणचा मोठा भाग आता उद्ध्वस्त झालाय. ट्रम्प प्रशासनाने धमकी दिली आहे की, जर इराणने अजूनही माघार घेतली नाही, तर पुढचा टप्पा निर्णायक आणि विनाशकारी असेल. ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वरील एका पोस्टमध्ये पुनरुच्चार करत म्हटलंय की, अमेरिका इराणमधील प्रत्येक पूल आणि वीज प्रकल्पाला लक्ष्य करू उद्धवस्त करेल. 


ट्रम्प यांनी दिलेल्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण तज्ज्ञांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, अमेरिका आपल्या बी-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स, एफ-35 आणि एफ-15ई विमानांचा वापर करून 4-6 तासांच्या जोरदार बॉम्बहल्ल्यात इराणाला जगाच्या नकाशावरुन नाहीस करण्याची ताकद ठेवेल. या हल्ल्यातून ते इराणमधील प्रमुख वीज प्रकल्प, पूल आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधा नष्ट करू शकते. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होईल, पाणीपुरवठा विस्कळीत होईल आणि रुग्णालये व दळणवळण यंत्रणा विस्कळीत होईल,  ज्यामुळे इराण पुर्णेपणे तुटून जाईल. सोबत अशी भीती आहे की, अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे देशावरील आयआरजीसीचे (IRGC) नियंत्रण कमकुवत होईल, ज्यामुळे जनतेतील असंतोष वाढण्याची दाट शक्यता आहे. 

या मोहिमेत, अमेरिका इराणच्या खार्गे बेटावर हल्ला करून ते नष्ट करू शकते किंवा ताब्यात घेऊ इराणचे कंबरडे मोडू शकतं. इराणच्या तेल निर्यातीपैकी सुमारे 90 टक्के तेल या बेटावरून येतं त्यामुळे अमेरिकेसाठी हा हल्ला महत्त्वाचा असणार आहे. अमेरिकेने तेथील इराणी हवाई संरक्षण आणि रडार यंत्रणा आधीच कमकुवत आधीच केली आहे.  त्यामुळे यावेळी हल्ला करणे कमी कठीण राहणार आहे. अमेरिकी सैन्य, 82 व्या एअरबोर्न डिव्हिजन, मरीन आणि विशेष दलांच्या मदतीने, हेलिकॉप्टर हल्ला किंवा उभयचर लँडिंगद्वारे हे बेट ताब्यात घेण्यास सक्षम आहे. यामुळे परिणामी इराणचा तेल महसूल पूर्णपणे बंद होईल आणि आर्थिकदृष्ट्या इराण खचू जाईल, ज्यामुळे त्याला अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करण्यास भाग पडलं जाईल असं तज्ज्ञांचं मत आहे. 

अणुबॉम्ब वापरता येईल का?

इराणला नष्ट करण्यासाठी अमेरिका अणुबॉम्बचा उपयोग करणार आहे, असा उपस्थितीत होतोय. तर अणुबॉम्ब प्रचंड विध्वंस घडवतो आणि त्याच्या प्रभावामुळे काही किलोमीटरच्या त्रिज्येतील सर्वकाही उद्ध्वस्त होऊ शकते. जर अमेरिकेने चुकून इराणवर अणुबॉम्ब टाकण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यातून बाहेर पडणाऱ्या किरणोत्सर्गामुळे जवळचे कुवेत, इराक, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देश जळून खाक होतील किंवा त्यांना गंभीर दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. 

इराणने अमेरिकेचा शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळला असून त्याऐवजी 10 अटींचा एक प्रस्ताव दिला होता. इराणची भूमिका स्पष्ट असून त्याला केवळ तात्पुरता युद्धविराम नकोय. त्यांना यावर 'कायमस्वरूपी शांतता' हवी आहे. त्यांच्या प्रस्तावानुसार, केवळ इराणमध्येच नव्हे, तर लेबनॉन आणि गाझासह संपूर्ण प्रदेशातील संघर्ष संपुष्टात आला पाहिजे अशी त्यांची भूमिका आहे. 

 

इराणच्या काय आहेत 10 अटी?

मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायूची वाहतूक करणाऱ्या, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवणे, ही इराणच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. इराणला या मार्गावरील आपले हक्क मान्य व्हावेत आणि सागरी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता मिळावी, अशी त्यांची पहिली अट आहे. 

याशिवाय इराणने आर्थिक निर्बंध पूर्णपणे उठवण्याची मागणी केलीय. या दीर्घकाळ चाललेल्या निर्बंधांमुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झालाय. युद्धादरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणीही इराणने अमेरिकेसमोर ठेवली आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा त्याच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित आहे. इराणने आपल्या प्रस्तावात हे स्पष्ट केलं होतं की, अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराअंतर्गत त्याला युरेनियम समृद्ध करण्याचा अधिकार दिला जावा. पण, अमेरिकेने सातत्याने आग्रह धरला आहे की इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. 

अमेरिकेने काय म्हटलं?

दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या मुद्द्यावर एक निवेदन जारी करत हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यांनी म्हटलंय की, अमेरिकेकडे अनेक पर्याय आहेत आणि माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत अमेरिका नाही. पण, गरज पडल्यास संवादातून तोडगा काढला जाऊ शकतो. सूत्रांनुसार, पाकिस्तान व्यतिरिक्त इजिप्त आणि तुर्की हे देशही या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. परिस्थिती आणखी चिघळू नये यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये संवाद कायम ठेवण्याचा हे देश प्रयत्न करत आहेत, असं दिसून येत आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

