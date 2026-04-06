ट्रम्प यांची इराणला मंगळवारची डेडलाईन! ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी उघडा, नाहीतर...’

Trump Cryptic Post Amid Threats To Strike Iran: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला थेट इशारा देत मंगळवार रात्रीपर्यंत हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. अन्यथा इराणच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, “जर त्यांनी मंगळवार संध्याकाळपर्यंत काही केलं नाही, तर त्यांच्याकडे वीज प्रकल्प आणि पूल उरणार नाहीत.” त्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांनी “Tuesday, 8:00 P.M. Eastern Time!” अशी पोस्ट करत डेडलाईन स्पष्ट केली.
या आधीही रविवारी ट्रम्प यांनी इराणने सामुद्रधुनी खुली केली नाही तर पायाभूत सुविधांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला होता. मात्र त्यावेळी ठोस वेळ जाहीर केली नव्हती. सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड घडत आहे. या संघर्षाचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर होत असून स्ट्रेट ऑफ हॉरमुझ ही जगातील सर्वात महत्त्वाची तेल वाहतूक मार्गिका आहे.
इराणबरोबर करार होण्याची शक्यता अधिक: ट्रम्प
दरम्यान, ट्रम्प यांनी एका अन्य मुलाखतीत इराणसोबत करार होण्याची शक्यता नाकारलेली नाही. “जर त्यांनी लवकर करार केला नाही, तर मोठी कारवाई करण्याच्या आम्ही विचारात आहोत; पण करार होण्याचीही शक्यता अधिक आहे,” असे ते म्हणाले. गेल्या काही दिवसांत ट्रम्प यांनी डेडलाईनमध्ये बदल केल्याने परिस्थिती सतत बदलती राहिली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा, विशेषतः तेल बाजार, या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. जर हॉरमुझमध्ये अडथळा कायम राहिला, तर जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊन किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेली शेकडो व्यापारी, तेल आणि वायूवाहक जहाजांचे जागतिक शिपिंग क्षेत्र मोठ्या दबावाखाली आहे. आता जागतिक शिपिंग क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. इराणने आखून दिलेला पारंपरिक मार्ग आणि आचक अटींना बाजूला सारून व्यापारी जहाजांसाठी एक नवा मार्ग उदयास येत आहे. या मार्गावरून एका भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजासह अन्य चार व्यापारी जहाजांनी यशस्वी प्रवास केला आहे.'ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम' आणि रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या विश्लेषणानुसार, हा नवीन मार्ग आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र टाळून पूर्णपणे ओमानच्या सागरी सिमेच्या आतून जातो.
या जहाजांनी यूएईच्या रास अल खैमाह शहराजवळून ओमानच्या हद्दीत प्रवेश केला आणि मुसंदम द्वीपकल्पाजवळ आपले ट्रान्सपॉन्डर बंद केले. 3 एप्रिलला ही जहाजे मस्कतपासून 350 किमी अंतरावर दिसून आली.