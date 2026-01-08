English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1 लाख 13 हजार लोकांना ठार करु शकेल इतकं कोकेन सापडलं; ट्रकची तपासणी केल्यानंतर पोलीसही हादरले

एका सेमी-ट्रकच्या स्लीपर बर्थमध्ये कोकेन सापडलं असून, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) नुसार, 1 लाख 13 हजारांपेक्षा जास्त अमेरिकन लोकांना मारण्यासाठी पुरेसे होते.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 8, 2026, 08:30 PM IST
अमेरिकेत दोन भारतीय ट्रक चालकांना कोकेनची वाहतूक केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. 7 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे 309 पाउंड कोकेनची वाहतूक केल्याप्रकरणी इंडियानामध्ये दोन भारतीय ट्रक चालकांना अटक करण्यात आली आहे. 25 वर्षीय गुरप्रीत सिंग आणि 30 वर्षीय जसवीर सिंग यांनी अनुक्रमे 2017 आणि 2023 मध्ये अमेरिकेत प्रवेश केला होता.

आठवड्याच्या शेवटी महामार्गावर केलेल्या तपासणीदरम्यान अंमली पदार्थांची तस्करी उघडकीस आली. एका सेमी-ट्रकच्या स्लीपर बर्थमध्ये कोकेन सापडलं. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) नुसार, हे कोकेन 1 लाख 13 हजार पेक्षा जास्त अमेरिकन लोकांना मारण्यासाठी पुरेसे होते. 

एका श्वान पथकाने वाहनात कोकेन असल्याची सूचना अधिकाऱ्यांना दिली. फॉक्स 59 ने न्यायालयातील नोंदींच्या आधारे सांगितलं आहे की,, पोलिसांनी ट्रकच्या स्लीपर बर्थमध्ये एका ब्लँकेटने झाकलेले अनेक बॉक्स सापडले.

त्यानंतर दोन्ही चालकांना पुटनाम काउंटी तुरुंगात नेण्यात आले. इंडियाना राज्य पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींवर अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे गंभीर आरोप आहेत आणि त्यांच्यावर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली आहे, असं फॉक्स 32 शिकागोच्या एका अहवालात म्हटलं आहे.

तथापि, त्या दोघांनी दावा केला आहे की, ट्रकच्या आत काय आहे याची त्यांना कल्पना नव्हती आणि त्यांच्या ट्रकिंग कंपनीने त्यांना ट्रक रिचमंडमधील एका भारतीय रेस्टॉरंटमध्ये नेऊन मालाची वाट पाहण्यास सांगितले होतं.

गुरप्रीत सिंग 11 मार्च 2023 रोजी ॲरिझोनामधून बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत दाखल झाला होता. दरम्यान, जसवीर सिंग 21  मार्च 2017 रोजी कॅलिफोर्नियामधून बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत दाखल झाला होता. जसवीरला गेल्या महिन्यात कॅलिफोर्नियामधील सॅन बर्नार्डिनो येथे चोरीचा माल स्वीकारल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती.

"गॅविन न्यूसम यांच्या बेपर्वा धोरणांमुळे, या दोन गुन्हेगार अवैध परदेशी नागरिकांना कॅलिफोर्निया राज्याकडून व्यावसायिक ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यात आले आणि एका सेमी-ट्रकमध्ये तब्बल 300 पौंड कोकेनची तस्करी केल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली," असं डीएचएसच्या सहाय्यक सचिव ट्रिशिया मॅकलॉफ्लिन म्हणाल्या. 

