/मोठी बातमी! अमेरिकेत मशिदीबाहेर अंदाधुंद गोळीबार; 3 जणांचा मृत्यू, तर हल्लेखोऱ्यांनी स्वत:ला...

Uc San Diego Mosque Shooting : अमेरिका पुन्हा एकदा हादरली. सॅन दिएगो परिसरातील इस्लामिक केंद्राबाहेर दोन अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. ज्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.
San Diego Mosque Attack : अमेरिकेतून मोठी बातमी समोर आली आहे. कॅलिफोर्निया राज्यातील सॅन दिएगो इथल्या एका इस्लामिक सेंटरबाहेर गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. दोन अज्ञान तरुण बंदूकधाऱ्यांनी अचानक येऊन गोळीबार केला. या गोळीबाराच्या घटनेत एका सुरक्षा रक्षकासह तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाजवळ उभ्या असलेल्या एका कारमधून दोन तरुणांचे मृतदेङ सापडले. या दोघे 17 आणि 19 वर्षांचे होते, या दोघांनी गोळीबार केल्यानंतर स्वत: लाही संपवून टाकलं.
WARNING: GRAPHIC CONTENT
Active shooter at the Islamic Center of San Diego.
Police are on scene at the ICSD, the largest mosque in San Diego County, at 7050 Eckstrom Avenue in Clairemont.
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ही घटना दुपारी 12 वाजेच्या दरम्यान घडली की जेव्हा मशिदीत नमाजपठणसाठी अनेक लोक उपस्थितीत होते. अचानक लोकांना गोळीबाराचा आवाज आला त्यामुळे परिसरात एकच धावपळ पाहिला मिळाली. तसंत जवळ असलेल्या शाळकरी मुलांमध्येही गोळीबाराच्या आवाजामुळे घबराट पसरली. गोळीबार झाल्यानंतर मशिदीत परिसरात किंचाळ्या ऐकायला आल्यात, असं तिथे उपस्थिती लोकांनी सांगितलं आहे.
बातमी अपडेट होतेय...