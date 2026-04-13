'₹93090500000 आणि तुमच्याकडील सर्वात सुंदर स्त्रिया द्या', इस्त्रायलला 1 लाख सैनिक देण्याची तयारी, विरोधी देशाला थेट धमकी!

Challenge to Turkey : युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सचे प्रमुख मुहूझी कैनरुगाबा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर तुर्कीला एक अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे 9400 कोटी रुपये देण्याची मागणी केलीय. हे पैसे युगांडाला मिळाले नाहीत तर अंकारातील तुर्की दूतावास बंद केला जाईल आणि दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध पूर्णपणे तोडले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. युगांडाच्या नागरिकांनी तुर्कीला जाणे टाळावे, असाही सल्ला त्यांनी दिला. त्यांच्या या इशाऱ्याने आंतरराष्ट्रीय कूटनीमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुहूझी यांनी तुर्कीने आपल्यावर ‘पाठीमागून वार’ केल्याचा आरोप लावला. त्यांच्या मते, तुर्कीने युगांडाशी विश्वासघात केला. त्यामुळे आमच्या मागणीला मान्यता न मिळाल्यास कठोर पावले उचलली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला. या विधानामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. युगांडा सरकारची ही अधिकृत भूमिका आहे की नाही, याबाबत अजून स्पष्टता नाही, पण सेनाप्रमुखांच्या पदावरून हे विधान आले असल्याने जगभरात त्याची चर्चा होतेय.
मुहूझी कैनरुगाबा यांनी शांती राखण्यासाठी तुर्कीने आपल्या स्त्रिया युगांडाला द्याव्यात, अशी मागणी केली. त्यातही ‘तुर्कीची सर्वात सुंदर मुलगी’ आपली पत्नी म्हणून द्यावी, असा स्पष्ट उल्लेख केला. हे विधान अत्यंत वादग्रस्त मानले जात आहे. यामुळे तुर्की समाजात रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्त्री-विरोधी वर्तन म्हणून टीका होत आहे.
पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुहूझी यांनी इज्रायलच्या बाजूने एक लाख युगांडाई सैनिक पाठवण्याची तयारी दर्शवली. ‘पवित्र भूमीचे रक्षण’ असा शब्दप्रयोग करत त्यांनी हे पाऊल उचलण्याची तयारी दाखवली. संघर्ष टाळण्याची इच्छा असल्याचे सांगतानाच, लष्करी टकराव झाल्यास तुर्कीला बचावण्याची संधी मिळणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. हे विधान इज्रायल-तुर्की संबंधांच्या संदर्भात महत्त्वाचे ठरते.
मुहूझी कैनरुगाबा हे युगांडाचे दीर्घकाळ राष्ट्रपती असलेल्या यव्हेरी मुसेवेनी यांचे पुत्र आहेत. ते युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सचे प्रमुख आहेत आणि देशाच्या राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावतात. त्यांच्या बयानांना राजकीय वजन असते, कारण ते सेनेच्या उच्च पदावर आहेत. युगांडातील सत्तेच्याजवळ असल्याने त्यांच्या विधानांचा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम होताना दिसतोय.
मुहूझी यांच्या वादग्रस्त विधानाची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना विवाहाचे प्रस्ताव देत 100 गायींचा हुंडा देण्याची घोषणा केली होती. प्रस्ताव नाकारल्यास ‘रोमवर हल्ला’ करण्याची धमकीही दिली होती. इटलीच्या राजदूताशी हुंड्याची चर्चा करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. या घटनांमुळे त्यांची प्रतिमा आक्रमक आणि वादग्रस्त ठरली आहे.
या वादावर तुर्की सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. असे असले तरी या विधानांमुळे युगांडा-तुर्की संबंध बिघडण्याची भीती व्यक्त होतेय. आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीत अशा वादग्रस्त विधानांचा परिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापार, सुरक्षा आणि राजनैतिक संबंधांवर होऊ शकतो. युगांडा सरकार या विधानाला कितपत समर्थन देते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.