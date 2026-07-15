मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडिया बंद! येणार मुलांच्या फोनवर 'डिजिटल कर्फ्यू' लागू करणारा कायदा

Social Media Rules: मुलांमध्ये वाढत चाललेले सोशल मीडियाचे व्यसन, रात्री उशिरापर्यंत मोबाईलचा वापर आणि त्याचा झोप व मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन ब्रिटन सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, 16 ते 17 वर्षांच्या किशोरवयीन मुलांसाठी मध्यरात्रीपासून सकाळी 6 वाजेपर्यंत सोशल मीडिया अॅप्सवर 'डिजिटल कर्फ्यू' लागू केला जाऊ शकतो.
प्रस्तावित नियमांनुसार, 16 आणि 17 वर्षांच्या वापरकर्त्यांच्या मोबाईलमध्ये रात्री 12 ते सकाळी 6 या वेळेत सोशल मीडिया अॅप्सचा वापर आपोआप बंद होईल. ही सुविधा डिफॉल्ट स्वरूपात सुरू असेल. मात्र, इच्छुक वापरकर्त्यांना ती बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.यासोबतच, सोशल मीडिया कंपन्यांना ऑटोप्ले व्हिडिओसारखी सतत स्क्रीनसमोर ठेवणारी फीचर्सही डिफॉल्टने बंद ठेवण्याची अट घालण्याचा विचार सुरू आहे.
ब्रिटन सरकारच्या मते, रात्री उशिरापर्यंत रील्स, व्हिडीओ आणि इतर कंटेंट पाहण्याची सवय किशोरांच्या झोपेवर, अभ्यासावर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करते. डिजिटल कर्फ्यूमुळे त्यांना:
सरकार या वर्षाअखेरीस हा प्रस्ताव संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे. मंजुरी मिळाल्यास 2027 च्या वसंत ऋतूपासून हे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी करण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये सोशल मीडियावरील मर्यादांमुळे किशोरांच्या झोपेची गुणवत्ता, एकाग्रता आणि मानसिक आरोग्यात सकारात्मक सुधारणा झाल्याचे समोर आले आहे.
ब्रिटनप्रमाणेच अनेक देश अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत. ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांनीही अल्पवयीनांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कठोर नियमांची घोषणा केली आहे. युरोपियन युनियन देखील 13 ते 15 वर्षांच्या मुलांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपायांवर विचार करत आहे.
अशा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांचे खरे वय अचूकपणे पडताळावे लागणार आहे. अनेक देशांमध्ये हीच सर्वात मोठी अडचण मानली जात आहे. दरम्यान, अमेरिकेतही काही प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांवर तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.