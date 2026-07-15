Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडिया बंद! येणार मुलांच्या फोनवर डिजिटल कर्फ्यू लागू करणारा कायदा

मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडिया बंद! येणार मुलांच्या फोनवर 'डिजिटल कर्फ्यू' लागू करणारा कायदा

Social Media Ban: मुलांना मोबाईल फोनच्या धोकादायक व्यसनापासून वाचवण्यासाठी आता एका देशात अनोखा कायदा आणत आहे. या उपाययोजनेअंतर्गत, मुलांच्या फोनवरील ॲप्स मध्यरात्र होताच आपोआप बंद (ब्लॉक) होतील. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 15, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:11 PM IST
मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडिया बंद! येणार मुलांच्या फोनवर 'डिजिटल कर्फ्यू' लागू करणारा कायदा
Image Credit: मुलांसाठी एका देशात अनोखा कायदा (Image Created by AI)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडिया बंद! येणार मुलांच्या फोनवर 'डिजिटल कर्फ्यू' लागू करणारा कायदा
Social Media Ban5 min ago
2
maharashtra42 min ago
3
tukaram mundhe47 min ago
4
LPG Cylinder Price53 min ago
5
Petrol Diesel Price Today1 hr ago