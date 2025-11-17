English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
4670 कोटींना कंपनी विकून निवृत्त झाल्यानंतर कंटाळा आल्याने त्याने...; जगभर सध्या 'या' तरुणाचीच चर्चा

Rs 4670 Crore Deal Young Man: हा तरुण 35 वर्षांचा असून सद्या जगभरामध्ये तो चर्चेचा विषय ठरतोय. त्याने घेतलेल्या एका निर्णयाबद्दल सगळ्यांकडून आश्चर्य व्यक्त केलं जात असतानाच त्याने आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलंय. त्याचं म्हणणं काय आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 17, 2025, 09:09 AM IST
त्याने सांगितलं कारण

Rs 4670 Crore Deal Young Man:  कंटाळा आलाय म्हणून तुम्ही काय करता? असं विचारल्यास फिरायला जातो, टाइमपास करतो, आवडीच्या गोष्टींमध्ये मन रमवतो अशी उत्तरं तुम्ही द्याल. मात्र एका व्यक्तीने कंटाळा आला म्हणून स्वत:ची 4670 कोटींची कंपनी विकल्यानंतर पुन्हा कामावर रुजू होण्याचा निर्णय घेतल्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे. या व्यक्तीने आपल्या निर्णयाचं समर्थन करताना यामागील नेमकं कारण काय आहे हे सांगितलं असून सध्या ही व्यक्ती जगभर चर्चेत आहे. 

कोण आहे ही व्यक्ती?

ज्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे टॉम ग्रोगन! टॉम हा 35 वर्षांचा असून त्याने त्याच्या विंगस्टॉप कंपनीचा बहुसंख्या हिस्सा अमेरिकेतील एका खासगी इक्विटी फर्मला तब्बल 400 लाख पौंड म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 4670 कोटींना विकला आहे. कंपनी आर्थिक दृष्ट्या उत्तम कामगिरी करत असूनही त्याने हा निर्णय घेतला. लवकर निवृत्ती घ्यायची अशा विचाराने टॉमने रिटायरमेंट जाहीर केली होती. मात्र आता त्याचं मन रमत नसून पुन्हा कामावर रुजू होण्याचा आणि नवीन काहीतरी करण्याचा त्याचा विचार आहे.

शून्यातून सगळं उभं केलं

टॉमने युकेमध्ये विंगस्टॉप ब्रँडची अगदी शुन्यातून उभारणी करण्यात जवळजवळ 10 वर्ष खर्च केल्याचं, 'फॉर्च्यून'च्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. टेक्सासमधून पाठवलेल्या एका ईमेलमधून सुरु केलेल्या कंपनीमध्ये गुंतवणुकीला आधी 50 जणांनी नकार दिलेला. त्यानंतर बरीच मेहनत करुन टॉमने 57 रेस्टॉरंट्स असलेली फूड चैन उभी केली. 

पैशाबद्दल त्याचं मत ऐकून व्हाल थक्क

"सात वर्षे, तुमचे संपूर्ण मन या व्यवसायात यशस्वी होण्यावर गुंतलेले असते. तुम्ही फक्त त्याच गोष्टीबद्दल आणि आपल्याला कुठे पोहोचायचं आहे याबद्दल विचार करत काम करता. मग जेव्हा तुम्ही तिथे पोहोचता तेव्हा हे सारे थोडेसे अवास्तव असते. हे असे आहे ते ठीक आहे का? आता हे करुन झाले. आता पुढे काय? आणि पैसा देखील ती पोकळी भरून काढत नाही," असं टॉम ध्येय साध्य केल्यानंतर येणाऱ्या रितेपणाबद्दल म्हणाला.

बांधकाम कामगार म्हणून करायचा काम

बांधकाम कामगार म्हणून 5 पौंड प्रति तास कमाई करणारा टॉम ग्रोगन आता वयाच्या चाळीशी आधीच घेतलेली निवृत्ती मागे घेत कामावर परतण्याची योजना आखत आहे. भविष्यात नेमकं काय करायचं आहे याची खात्री त्याला नाही. "मी जे करेन ते कदाचित अन्न आणि पेयांसंदर्भातील उद्योगातील नसेल," असं यशस्वी रेस्टॉरंट्सची साखळी उभी करणारा टॉम सांगतो.

आता उद्देश बदलला

"आम्ही आता व्यवसाय उभारणी करत नसून उद्योजक होण्याचं आधीचं ध्येय मागे पडलं असून पुढे पैशाचे व्यवस्थापन करण्याकडे आमचा कल आहे. या दोन्ही वेगवेगळे सेट ऑफ स्कील्स आहेत. आम्हाला हाताळावी लागणारी आर्थिक साधने, स्टॉक, बाँड्स - या सर्व गोष्टी आमच्यासाठी नवीन आहेत, परंतु आम्ही धोरणात्मकदृष्ट्या सावधगिरी बाळगत आहोत," असं टॉमने सांगितलं.

रोज एक उद्देश समोर हवा

त्याच्याकडे प्रचंड संपत्ती असूनही, तो ऐश्वर्य संपन्न आयुष्य जगण्यासाठी, पैसे उधळण्याच्या मताचा नाही. तो हा पैसा स्वत:च्या ऐश्वर्यसंपन्न आयुष्यासाठी खर्च करत नाही. निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याबद्दल बोलताना टॉमने, "हे कंटाळवाणे आहे. मी समुद्रकिनाऱ्यावर बसून जीवन जगू शकत नाही. मला वाटते की आपल्याला आपल्या मनावर ताबा ठेवण्यासाठी, स्वतःला आव्हान देण्यासाठी काहीतरी हवे आहे. जागे होण्यासाठी दररोज एक उद्देश हवा आहे, जो आपल्याकडे सध्या नाही," असं म्हणत निवृत्ती मागे घेण्याचे संकेत दिलेत.

टॉम एकटाच नाही

टॉम ग्रोगन हा एकटाच नाही जो आपला व्यवसाय विकल्यानंतर रिकामेपणा जाणवतो. एअरबीएनबीचे ब्रायन चेस्की यांनाही त्यांच्या कंपनीच्या आयपीओ विक्रीमधून अब्जावधी रुपये कमवल्यानंतर असेच वाटले होते. बनवल्यानंतर असेच वाटले. आर्थिक यशापाठोपाठ प्रेम, नातीगोती आणि इतर बऱ्याच गोष्टी येतील आणि सर्वकाही ठीक होईल अशी चेस्की यांची अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा भ्रमनिराश करणारी ठरली.

