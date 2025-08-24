English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
यूक्रेनचे स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी रूसच्या न्‍यूक्लियर प्‍लांटवर केला हल्ला

युक्रेनने स्वातंत्र्याची 34 वर्ष साजरी करत असताना रशियाच्या पाश्चात्य कर्कमधील अणुऊर्जा प्रकल्पाला ड्रोनने लक्ष केलं.   

पूजा पवार | Updated: Aug 24, 2025, 08:49 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Russia Ukraine War : यूक्रेन आणि रूस यांच्यात शांतता प्रस्तापित करण्याचे सर्व प्रयत्न हे अपयशी ठरत असल्याचं दिसतंय. रशियाच्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर युक्रेनच्या ड्रोनने हल्ला केला आहे. युक्रेनने त्यांच्या स्वातंत्र्याचे 34 वर्षे साजरे करत असताना रशियाच्या पाश्चात्य कर्कमधील अणुऊर्जा प्रकल्पाला ड्रोनने लक्ष्य केलं. या हल्ल्यानंतर या अणुऊर्जा प्रकल्पावर आग लागली. रुसच्या अधिकाऱ्यांनी या माहितीची पुष्टी केली आहे. 

रूसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल की रात्रभर झालेल्या हल्ल्यात अनेक विजेच्या आणि अणुऊर्जा प्रकल्पना युक्रेनकडून लक्ष करण्यात आलं. टेलीग्रामवरील प्लांटच्या प्रेस सर्व्हिसच्या म्हणण्यानुसार, प्‍लांटमध्ये आग लागली जी त्वरित विझविली गेली आणि सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र या हल्ल्यामुळे ट्रांसफार्मरचं नुकसान झालं असून यादरम्यान रेडिएशनची पातळी सामान्य मर्यादेत राहिली. त्याच वेळी, संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित अणु वॉचडॉगच्या मते, माध्यमांमध्ये या अहवालांबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती नाही. त्याचे महासंचालक राफेल मारियानो गोसी म्हणाले की, प्रत्येक अणु सुविधा नेहमीच सुरक्षित केली जावी. युक्रेननेही या हल्ल्याबद्दल मौन बाळगलं आहे. 

रशियाच्या लेनिनग्राड येथील रेझर-पोर्टवर आगीवरही कारवाई करण्यात आली. येथे इंधन निर्यात टर्मिनल आहे. येथील राज्यपाल म्हणाले की, सुमारे 10 युक्रेनियन ड्रोन ठार झाले, ज्यामुळे मोडतोडमुळे आग लागली. रशियन संरक्षण मंत्रालयाने असा दावा केला आहे की रविवारी रात्रीपर्यंत त्याच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने रशियन प्रदेशात 95 युक्रेनियन ड्रोन थांबविले. युक्रेनियन एअर फोर्सने वृत्त दिले की रविवारी रात्री रशियाने युक्रेनमध्ये 72 ड्रोन आणि बनावट शस्त्रे डागली होती. यापैकी 48 ड्रोन पाडले. 

हेही वाचा : रील बनवणं जीवावर बेतलं! दुदुमा धबधब्यावर युट्यबूरचा बुडून मृत्यू, नदीच्या प्रवाहाने केला घात

 

FAQ : 

युक्रेनने रशियावर कोणता हल्ला केला आहे?

युक्रेनने रशियाच्या पश्चिम कुरस्क भागातील कुरस्क अणुऊर्जा प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला केला, ज्यामुळे प्रकल्पात आग लागली.

कुरस्क अणुऊर्जा प्रकल्पावरील हल्ल्याचे परिणाम काय झाले?

हल्ल्यामुळे एका सहाय्यक ट्रांसफार्मरचे नुकसान झाले आणि तिसऱ्या युनिटची कार्यक्षमता 50% कमी झाली. आग लागली, जी त्वरित विझवण्यात आली. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, आणि रेडिएशन पातळी सामान्य मर्यादेत राहिली.

 रशियाने युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यांबाबत काय दावा केला आहे?

रशियन संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला की, रविवारी रात्रीपर्यंत त्यांच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने रशियन प्रदेशात 95 युक्रेनियन ड्रोन पाडले किंवा थांबवले

