संपूर्ण जगासाठी वॉर्निंग! नव्या संकटाची चाहूल, 3 कोटी लोक होणार गरीब; UN ने सांगितलं कारण; भारताचाही उल्लेख

UN Warning On US-Iran War: अमेरिका आणि इराण यांच्यात मागील 50 दिवसांपासून युद्ध सुरू असून, सध्या युद्धविराम असल्याने दोन्ही बाजूच्या तोफा थंडावल्या आहेत. पण युद्धविराम असला तरी जगावरील संकट टळलेलं नाही. अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर जगभरातील अनेक देशांमध्ये तेल-गॅस संकट निर्माण झालं होतं. मात्र आणखी मोठं संकट उंबरठ्यावर आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या विकास प्रमुखांनी मोठा इशारा दिला आहे. यामध्ये त्यांनी अमेरिका-इराण युद्धामुळे जी स्थिती निर्माण होत आहे त्यामुळे 3 कोटी लोक गरिबीत ढकलले जाऊ शकतात अशी चेतावणी दिली आहे. यासंदर्भात एक अहवाल जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये यासंदर्भातील कारणांचा उलगडा करण्यात आला आहे.
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, संयुक्त राष्ट्रांचे विकास प्रमुख अलेक्झांडर डी क्रू यांनी मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण होणारी स्थिती आणि त्याच्या परिणामांकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यांनी एक चेतावणी देताना सांगितलं आहे की, अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अनेक जहाजं अडकून पडली असल्याने फक्त इंधनच नाही तर खतांच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादन, निर्मितीवर परिणाम झाला आहे. या वर्षाच्या अखेरीस पिकांवर याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळू शकतो.
त्यांनी पुढे सांगितलं आहे की, उद्या अमेरिका-इराण युद्धाला पूर्णविराम मिळाला तरी त्याच्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, दिसणारा प्रभाव पुढेही कायम राहील, जे जगातील 3 कोटी लोकांनी दारिद्र्याकडे ढकलू शकतात. या संघर्षाच्या अप्रत्यक्ष परिणामांमुळे, आगामी महिन्यांत अन्न असुरक्षितता वाढण्याचा धोका कायम आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायजेशनने (FAO) देखील मागील आठवड्यात असाच इशारा दिला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दीर्घकाळ सुरु राहणारं संकट जागतिक अन्न संकटाचं कारण ठरु शकतं.
FAO नुसार, भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, सोमालिया, सूडान, तंझानिया, केनिया आणि मिस्त्रसारख्या देशांना जास्त धोका आहे. या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अवघ्या काही महिन्यांतच अन्न-असुरक्षिततेचा हाहाकार माजण्यास सुरुवात होईल आणि, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यावर उपाय म्हणून फारसे काहीही करता येण्यासारखे नाही.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे (UNDP) प्रमुख आचिम स्टाइनर यांनी नमूद केले आहे की, इराणशी संबंधित संघर्षामुळे ग्लोबल जीडीपीचा 0.5 ते 0.8 टक्के हिस्सा आधीच नष्ट झाला आहे. ज्या गोष्टी उभारण्यासाठी अनेक दशके लागतात, त्या नष्ट करण्यासाठी केवळ आठ आठवडे चाललेला अमेरिका-इराण संघर्षच पुरेसा ठरला असल्याचंही ते म्हणाले.
२८ फेब्रुवारीला अमेरिका-इराण युद्धाला सुरुवात झाली. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर संघर्ष चिघळला.