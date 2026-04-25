English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
  संपूर्ण जगासाठी वॉर्निंग! नव्या संकटाची चाहूल, 3 कोटी लोक होणार गरीब; UN ने सांगितलं कारण; भारताचाही उल्लेख

संपूर्ण जगासाठी वॉर्निंग! नव्या संकटाची चाहूल, 3 कोटी लोक होणार गरीब; UN ने सांगितलं कारण; भारताचाही उल्लेख

UN Warning On US-Iran War: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावाच जगावर परिणाम होत आहे. होर्मुझची सामुद्रधीने बंद झाल्याने तेल-गॅस संकट निर्माण झालं होतं. त्यातच आता संयुक्त राष्ट्राने इशारा दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 25, 2026, 11:03 PM IST
(Photo Credit: Reuters)

UN Warning On US-Iran War: अमेरिका आणि इराण यांच्यात मागील 50 दिवसांपासून युद्ध सुरू असून, सध्या युद्धविराम असल्याने दोन्ही बाजूच्या तोफा थंडावल्या आहेत. पण युद्धविराम असला तरी जगावरील संकट टळलेलं नाही. अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर जगभरातील अनेक देशांमध्ये तेल-गॅस संकट निर्माण झालं होतं. मात्र आणखी मोठं संकट उंबरठ्यावर आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या विकास प्रमुखांनी मोठा इशारा दिला आहे. यामध्ये त्यांनी अमेरिका-इराण युद्धामुळे जी स्थिती निर्माण होत आहे त्यामुळे 3 कोटी लोक गरिबीत ढकलले जाऊ शकतात अशी चेतावणी दिली आहे. यासंदर्भात एक अहवाल जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये यासंदर्भातील कारणांचा उलगडा करण्यात आला आहे. 

वर्षाच्या अखेरपर्यंत दिसू शकतो मोठा प्रभाव

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, संयुक्त राष्ट्रांचे विकास प्रमुख अलेक्झांडर डी क्रू यांनी मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण होणारी स्थिती आणि त्याच्या परिणामांकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यांनी एक चेतावणी देताना सांगितलं आहे की, अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अनेक जहाजं अडकून पडली असल्याने फक्त इंधनच नाही तर खतांच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादन, निर्मितीवर परिणाम झाला आहे. या वर्षाच्या अखेरीस पिकांवर याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळू शकतो. 

भारत आणखी तापणार! IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, आरोग्याच्या समस्या वाढण्याची शक्यता; कुठे काय असेल स्थिती?

 

त्यांनी पुढे सांगितलं आहे की, उद्या अमेरिका-इराण युद्धाला पूर्णविराम मिळाला तरी त्याच्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, दिसणारा प्रभाव पुढेही कायम राहील, जे जगातील 3 कोटी लोकांनी दारिद्र्याकडे ढकलू शकतात. या संघर्षाच्या अप्रत्यक्ष परिणामांमुळे, आगामी महिन्यांत अन्न असुरक्षितता वाढण्याचा धोका कायम आहे.

जगावर अन्न संकटाचा धोका

संयुक्त राष्ट्राच्या फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायजेशनने (FAO) देखील मागील आठवड्यात असाच इशारा दिला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दीर्घकाळ सुरु राहणारं संकट जागतिक अन्न संकटाचं कारण ठरु शकतं. 

FAO नुसार, भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, सोमालिया, सूडान, तंझानिया, केनिया आणि मिस्त्रसारख्या देशांना जास्त धोका आहे. या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अवघ्या काही महिन्यांतच अन्न-असुरक्षिततेचा हाहाकार माजण्यास सुरुवात होईल आणि, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यावर उपाय म्हणून फारसे काहीही करता येण्यासारखे नाही.

GDP वर दबाव, जग संकटात

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे (UNDP) प्रमुख आचिम स्टाइनर यांनी नमूद केले आहे की, इराणशी संबंधित संघर्षामुळे ग्लोबल जीडीपीचा 0.5 ते 0.8 टक्के हिस्सा आधीच नष्ट झाला आहे. ज्या गोष्टी उभारण्यासाठी अनेक दशके लागतात, त्या नष्ट करण्यासाठी केवळ आठ आठवडे चाललेला अमेरिका-इराण संघर्षच पुरेसा ठरला असल्याचंही ते म्हणाले. 

२८ फेब्रुवारीला अमेरिका-इराण युद्धाला सुरुवात झाली. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर संघर्ष चिघळला. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
united nationsUS Iran War

इतर बातम्या

'मराठी भाषेवरुन रिक्षा, टॅक्सीचं लायसन्स रद्द होणार ना...

महाराष्ट्र बातम्या