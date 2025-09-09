24 तासात 2000 हून अधिक भूकंप, समुद्राच्या 5000 फूट खाली अराजकता! या वर्षाच्या अखेरीस मोठा विनाश येणार

Under Water Volcano: समुद्राखाली खळबळ घडामोडी घ़त आहेत. अमेरिकेतील ओरेगॉनच्या किनाऱ्यापासून सुमारे 300 किलोमीटर अंतरावर, अॅक्सिल सीमाउंटवर पाण्याखालील ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आहे. हे पृथ्वीखाली अराजकता असल्याचे लक्षण आहे. 24 तासात 2000 हून अधिक भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस मोठा विनाश येणार असल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.
ओरेगॉनच्या समुद्र किनाऱ्यापासून सुमारे 4900 फूट खाली एक ज्वालामुखी आहे. सध्या तो ओरेगॉन विद्यापीठाच्या संशोधकांसाठी चर्चेचा विषय आहे. ते या ज्वालामुखीवर सतत नियंत्रण ठेवत आहेत. वितळलेल्या लावापासून बनलेले खडक समुद्राखालील डोंगराला फुग्यासारखे फुगवत आहेत. ज्वालामुखी आणि त्याच्या आजूबाजूला अशा हालचालींमुळे या वर्षाच्या अखेरीस तो खूप मोठा होण्याचा धोका वाढला आहे.
समुद्राखालील हा पर्वत, अॅक्सिल सीमाउंट, हा सामान्य ज्वालामुखी नाही. हा ईशान्य प्रशांत महासागर क्षेत्रातील सर्वात सक्रिय ज्वालामुखी आहे. 1998, 2011 आणि 2015 मध्ये त्याचा उद्रेक झाला आहे. या ज्वालामुखीत सतत काही ना काही क्रियाकलाप सुरू असतात. संशोधकांनी असेही निरीक्षण केले आहे की या भागात वीज आणि इंटरनेट सुविधा प्रदान करणारी अनेक ऑप्टिकल उपकरणे आहेत. ही उपकरणे शास्त्रज्ञांना भूकंपांवर लक्ष ठेवण्यास मदत करतात. ते खोल समुद्रात असलेल्या ज्वालामुखींवर नियंत्रण ठेवण्यास देखील मदत करतात.
गोळा केलेला डेटा अमूल्य आहे. भविष्यात भूगर्भीय परिस्थिती कशी असेल याचा अंदाज लावण्यास शास्त्रज्ञांना मदत होऊ शकते. अॅक्सिल सीमाउंटकडून गोळा केलेली माहिती केवळ इतर पाण्याखालील ज्वालामुखींवर लागू केली जाऊ शकत नाही तर इतर ज्वालामुखी कधी उद्रेक होतील याचा अंदाज लावण्यासाठी देखील वापरली जाऊ शकते, ज्यामुळे मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे थेट मोठे नुकसान होऊ शकते.
समुद्राखालील अॅक्सिल पर्वतरांगाभोवती भूकंपाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. जूनमध्येच, या भागात एकाच दिवसात 2000 हून अधिक भूकंप झाले. इतक्या भूकंपांनी जगभरातील शास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले. भूकंपांचे प्रमाण सतत बदलत असले तरी, या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की संभाव्य स्फोटाचा धोका वाढतो. ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा अचूक अंदाज लावणे हे एक आव्हान आहे. काही ज्वालामुखींवर इतके खोलवर संशोधन केले जाते की त्यांच्या उद्रेकाबद्दल बरीच माहिती देता येते. तथापि, अक्षीय सीमाउंटबद्दल माहिती अजूनही गोळा केली जात आहे जेणेकरून त्याबद्दल अचूक माहिती देता येईल. या पर्वताचा भूगर्भीय पैलू पाहिला जात आहे, त्याची जैविक परिस्थिती देखील तितकीच मनोरंजक आहे. संशोधक त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ते त्याच्याभोवती कोणत्या प्रकारची परिसंस्था आहे याचे निरीक्षण करत आहेत. आणि ज्वालामुखीभोवती कोणत्या प्रकारचे जलीय वातावरण तयार होते. येथे अनेक सूक्ष्मजीव असू शकतात.
FAQ
1 अॅक्सिल सीमाउंट काय आहे आणि तो कुठे आहे?
अॅक्सिल सीमाउंट हा ईशान्य प्रशांत महासागरातील एक पाण्याखालील ज्वालामुखी आहे. तो अमेरिकेतील ओरेगॉन राज्याच्या किनाऱ्यापासून सुमारे ३०० किलोमीटर (१८६ मैल) अंतरावर, समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४९०० फूट (१५०० मीटर) खोलीवर आहे. हा ज्वालामुखी जुआन डी फुका रिज (Juan de Fuca Ridge) वर आहे, जिथे दोन टेक्टॉनिक प्लेट्स वेगळे होत आहेत.
2 अॅक्सिल सीमाउंटमध्ये सध्या काय क्रियाकलाप सुरू आहेत?
या ज्वालामुखीमध्ये वितळलेल्या लाव्हापासून बनलेले खडक समुद्राखालील डोंगराला फुग्यासारखे फुगवत आहेत. जून २०२५ मध्ये एकाच दिवशी २००० हून अधिक भूकंप झाले, ज्यामुळे उद्रेकाची शक्यता वाढली आहे. भूकंपांची संख्या सतत बदलत आहे, पण हे ट्रेंड उद्रेकाचा धोका दर्शवते.