Marathi News
अद्भूत! द्वारका नाही, पण त्यासारखंच काही... समुद्रात खोलवर विसावलंय इजिप्तच्या पिरॅमिडहून जुनं शहर

Underwater Lost City Discovery : समुद्राच्या खोलवर कैक रहस्य दडली असून, त्या रहस्यांसंदर्भात अनेक संशोधनं सध्या समोर येत आहेत. द्वारकेच्या जवळ जाणारं हे संशोधन पाहाच...

सायली पाटील | Updated: Oct 17, 2025, 04:04 PM IST
अद्भूत! द्वारका नाही, पण त्यासारखंच काही... समुद्रात खोलवर विसावलंय इजिप्तच्या पिरॅमिडहून जुनं शहर
Underwater Lost City discovered in cuba looks like dwaraka know details

Underwater Lost City Discovery : कृष्णाची द्वारका आणि त्या द्वारकेच्या अवतीभोवती असणाऱ्या कैक संकल्पना कैक वर्षांपासून अनेकांसाठी कुतूहलाचा विषय ठरत असून, आता त्याच्याशीच मिळतंजुळतं संशोधनही लक्ष वेधणारं आहे. 2001 मध्ये क्यूबाच्या पश्चिमी किनारपट्टीवर सोनारच्या माध्यमातून दर दिवशी मॅपिंग केली जात असून कॅनडातील संशोधकांच्या एका टीमनं काही अशा गोष्टी हेरल्या ज्या पूर्णपणे अनपेक्षित होत्या. 

कॅरिबियन समुद्रामध्ये 2000 फूट खोलवर संशोधकांकडे असणाऱ्या एका उपकरणानं दगडांशी समांतर असणाऱ्या संरचनांची छाया टीपली. ज्यामध्ये सरळ रेषा, वर्तुळाकार रचना आणि पिरॅमिडसारख्या काही आकृत्या दिसल्या. समुद्राच्या तळाही हे सर्वकाही पसरल्याचं दिसून आलं. प्रथमदर्शनी या सर्व रचना कोण्या एका प्राचीन शहरासारख्या भारत होत्या अगदी हुबेहूब पुस्तकात असतात त्याचप्रमाणं. आता या रचनांना अनुसरून विविध तर्कवितर्क लावण्यात येत आहेत. 

आतापर्यंतचं संशोधन काय सांगतं? 

20 वर्षांहून अधिक काळानंतरही सदर रचनांसंदर्भात सखोल संशोधन प्रतीक्षेत आहे. यासाठी हवानाच्या एका कंपनीनं शासनाच्या साथीनं काम केलं होतं, जिथं प्रारंभी व्हिडीओ आणि सोनार डेटा मिळवअयात आला. मात्र ही उकल पुढे जाऊ शकली नाही. सोशल मीडियावर मात्र या सागरी संशोधनाचे फोटो या न त्या कारणानं व्हायरल होत असून, त्याबाबत कुतूहलपूर्ण प्रश्नसुद्धा विचारले जात आहेत. 

संशोधकांचं या रहस्यमयी ठिकाणाबाबत काय मत? 

या संपूर्ण रचना सागरी पृष्ठापासून 650 मीटरपर्यंत असून, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयाच्या माजी मुख्य भूविज्ञानी डॉ. मॅनुअल इटुराल्डे यांच्या मते मानवी प्रयत्नांतून साकारलेल्या अशा वस्तीला जलसमाधी मिळण्यासाठी साधारण 50000 वर्षांचा काळ पुरेसा आहे. हे पुरावे कोणत्याही ज्ञात सभ्यतेहूनही जुने असून, मागील 6000 वर्षांमध्ये सागरी जलस्तर इतकाही वाढला नाही की एखादी वस्तू त्यात इतकी खोलवर जाईल. त्यामुळं हे संशोधन पुन्हा अनेक प्रश्न चाळवून जात आहे. 

हेसुद्धा वाचा : मुंबईलगतचा 'हा' भाग ठरतोय नवा बँण्ड्रा; खुद्द सोनू सूदनंही लेकासोबत खरेदी केला मोठा भूखंड... 

मूळचे रशियाचे असणारे इंजिनिअर आणि ADC चे सहसंस्थापक पॉलिना जेलिट्सकी यांनी त्यावेळी BBC ला दिलेल्या माहितीत या अवशेषांची रचना पाहता हे एखादं शहर असून, त्याची कहाणी समोर आल्यास गतकाळातील अनेक गोष्टींचा खुलासा होईल हे नाकारता येत नाही. 

FAQ

क्यूबाजवळील जलमग्न शहराची शोध कधी आणि कसा झाला?
2001 मध्ये कॅनडातील संशोधक पॉलिना झेलिटस्की आणि पॉल वाईनझ्वेग यांच्या टीमने क्यूबाच्या पश्चिम किनारपट्टीजवळ (गुआनाहाकाबिबेस प्रायद्वीपाजवळ) सोनार तंत्रज्ञानाने हे संरचनांचे शोध लावले. 

या संरचनांचे स्वरूप कसे आहे?
सोनार इमेजमध्ये दिसणाऱ्या या संरचना ग्रॅनाइट-सारख्या दगडांच्या ब्लॉक्सपासून बनलेल्या दिसतात, ज्यात 2-5 मीटर आकाराचे ब्लॉक्स सममित पद्धतीने रचले गेले आहेत. 

आतापर्यंत झालेले संशोधन काय सांगते?
20 वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी सखोल संशोधन अजून प्रलंबित आहे. क्यूबा सरकार आणि हवानातील एका कंपनीच्या सहकार्याने प्राथमिक व्हिडिओ आणि सोनार डेटा गोळा झाला, पण खोलीमुळे आणि खर्चामुळे पुढील मोहिम शक्य झाल्या नाहीत. 

