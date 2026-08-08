/35 कोटी ब्रा, 43 कोटी अंडरपँट बनवणारी Underwear City! इथं फक्त आतली कपडे बनवतात कारण...

एक असं शहर जिथे फक्त अंतर्वस्त्रे तयार होतात. बरं ही संख्या काही शे वगैरे नाही तर लाखोंच्या संख्येनं इथं रोज अंतर्वस्त्रे तयार होतात. या शहराची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच ब्रा आणि अंडरपँटच्या प्रोडक्शनवर चालते असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पण हे खरं आहे. या शहराला 'अंडरवेयर सिटी' या टोपण नावानेही ओळखलं जातं. याच शहराबद्दल जाणून घेऊयात...
कोणत्या ही शहरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर तिथे वाहतूक, गाड्यांची वर्दळीचा आवाज येतो. मात्र चीनमधील एका शहरात फक्त आणि फक्त शिलाई मशीनचा आवाज घुमत असतो. जिकडे पाहवं तिकडे अंतर्वस्त्रांचे ढीग दिसतात. काहीजण कापड कापण्यात, काही शिलाईमध्ये तर काही कापड जुळवण्यात व्यस्त दिसतात. हे चीन चीनमधील ग्वाराओ शहरामध्ये दिसतं. या शहराची अर्थव्यवस्था इथे तयार होणाऱ्या ब्रा, वेस्ट आणि अंतर्वस्त्रांवर अवलंबून आहे. येथे दरवर्षी लाखो अंतर्वस्त्रे तयार केली जातात आणि चीनबरोबरच इतर देशांमध्ये एक्सपोर्ट होतात.
ग्वाराओमध्ये अंतर्वस्त्रांचा व्यवसाय 1982 मध्ये सुरू झाला. ग्वाराओमधील एका अंतर्वस्त्र कारखान्यात दररोज अंदाजे 30 ते 40 हजार जाड पॅड असलेल्या ब्रा आणि अंतर्वस्त्रे तयार केली जातात. या शहरात फक्त एक-दोनच मोठे कारखाने आहेत असं नाही तर शहरभर हजारो लहान-मोठे कारखाने अंतर्वस्त्रांच्या उत्पादनासंदर्भातील कामं करतात. एका आकडेवारीनुसार, शहरात दरवर्षी अंदाजे 35 कोटी ब्रा आणि 43 कोटी वेस्ट व अंतर्वस्त्रांचे उत्पादन घेतले जाते. येथे उत्पादित होणाऱ्या अंतर्वस्त्रांपैकी बहुतांश कपडे हे चीनच्या देशांतर्गत बाजारात विकली जातात. या शहरातील औद्योगिक उत्पादनात अंतर्वस्त्रांशी संबंधित वस्तूंचा वाटा अंदाजे 80 टक्क्यांपर्यंत आहे.
ग्वाराओमध्ये अंतर्वस्त्रांचा उद्योग केवळ कारखान्यांपुरता मर्यादित नाहीत. या शहरामध्ये अंतर्वस्त्रांच्या मोठमोठ्या आकाराचत्या जाहिराती सर्वत्र दिसतात. या जाहिरातींमध्ये अंतर्वस्त्रे परिधान केलेल्या मॉडेल्सची चित्रे पाहायला मिळतात. याच कारणामुळे स्थानिक प्रशासनाकडूनही ग्वाराओच उल्लेख 'अंतर्वस्त्रांचे शहर' म्हणजेच 'अंडरवेयर सिटी' असं केलं जातं. बाहेरुन येणाऱ्या अनेकांना हा अंतर्वस्त्रांचा उद्योग आश्चर्यचकित करणारा असला तरी तेथील स्थानिकांसाठी ह रोजगार आणि उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. हजारो लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे या व्यवसायात गुंतलेले आहेत.
ग्वाराओ शहराचे भौगोलिक स्थान आणि तुलनेने स्वस्त मजुरांमुळे, या ठिकाणी 1982 नंतर अंतर्वस्त्रांचे कारखाने वेगाने वाढू लागले. विशेषतः 1995 ते 2005 या दशकभराच्या कालावधीदरम्यान, अंतर्वस्त्रांच्या व्यवसायाचा झपाट्याने विस्तारला आणि ग्वाराओ एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास आले.
खरं तर या शहराची जी ओळख आहे तीच आता त्याच्या मुळावर उठली आहे. केवळ अंतर्वस्त्रांवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था, हीच आता येथील लोकांसाठी एक वाढती चिंता ठरत आहे. शहराचा उद्योग प्रामुख्याने एकाच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत, जर अंतर्वस्त्रांच्या व्यवसायात मंदी आली किंवा इतर देशांकडून स्पर्धा वाढली, तर त्याचा थेट परिणाम संपूर्ण शहरावर होतो. उत्पादन खर्च सतत वाढत आहे, परंतु ग्राहक वाढीव किंमत देण्यास तयार नाहीत, असं कारखानदार सांगतात. याचा अर्थ असा की खर्च वाढत आहे, परंतु त्यानुसार वस्तूंच्या किमती वाढवणे कठीण होत आहे. याचा परिणाम लहान आणि मध्यम आकाराच्या कारखान्यांवरही होताना दिसतोय.