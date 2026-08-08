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35 कोटी ब्रा, 43 कोटी अंडरपँट बनवणारी Underwear City! इथं फक्त आतली कपडे बनवतात कारण...

एका शहराची ओळख अंतर्वस्त्रं बनवणारं शहर अशी आहे असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 08, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:51 PM IST
35 कोटी ब्रा, 43 कोटी अंडरपँट बनवणारी Underwear City! इथं फक्त आतली कपडे बनवतात कारण...
Image Credit: या शहराची अर्थव्यवस्थाच या उद्योगावर आधारित आहे (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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