अमेरिकेचा 126 टक्के टॅरिफ बॉम्ब; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला झटका; सौर ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम होणार

ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफ हल्ला केला आहे. आता भारत, इंडोनेशिया आणि या देशांना लक्ष्य करून 126 टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.  सौर ऊर्जा क्षेत्राला टार्गेट करण्यात आले आहे.  अमेरिकेने अशा उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Feb 25, 2026, 02:30 PM IST
US 126% Tariff Bomb:  अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालया विरुद्धच्या खटल्यात  डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दारुण पराभव झाला.  कर रचनेत ट्रम्म यांनी बदल केले. प्रथम त्यांनी 10 टक्के जागतिक कर लादला, नंतर तो 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवून तणाव वाढवला. आता, अमेरिकेने भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस सारख्या देशांमधून आयात केलेल्या सौर ऊर्जा उत्पादनांना लक्ष्य केले आहे. सुरुवातीला एक मोठा आयात शुल्क लादला आहे. भारतावर 126 टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम सौर उर्जा क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवर होऊ शकतो. 

अमेरिकेने भारतीय सोलर क्षेत्रावर  126 टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय का घेतला? 

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातून आयात होणाऱ्या सौरऊर्जा उत्पादनांवर 126 टक्के  प्रारंभिक कर लादला आहे. इंडोनेशियासाठी, हा प्रारंभिक कर 86 टक्के ते 143 कोटींपर्यंत आहे. लाओससाठी तो 81 टक्के आहे. हे आयात कर दर परदेशी अनुदानांसाठी निश्चित केले गेले आहेत. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की यामुळे या देशांतील निर्यातदारांना त्यांची उत्पादने देशांतर्गत सौरऊर्जा उत्पादकांपेक्षा कमी किमतीत विकता येतील. ट्रम्प प्रशासनाचे जड कर लादण्याचे पाऊल देशांतर्गत उत्पादकांना फायदा व्हावा यासाठी आहे.

भारतावर काय परिणाम होणार? 

अमेरिकेने सौर ऊर्जा उत्पादनांवर लादलेल्या सुमारे 126 टक्के आयात शुल्काचा थेट परिणाम या क्षेत्राशी संबंधित भारतीय निर्यातीवर आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवर होऊ शकतो. अहवालांनुसार, वाणिज्य विभागाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, 2024 मध्ये अमेरिकेने भारतातून सौर ऊर्जा आयातीचे मूल्य 792.6 लाख डॉलर्स होते. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यात मोठी वाढ झाली आहे. तर, गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी लक्ष्य केलेल्या तीन देशांमधून सुमारे 4.5 अब्ज डॉलर्स किमतीची सौर ऊर्जा उत्पादने आयात करण्यात आली होती. 

अहवालात असे म्हटले आहे की, या आधारे, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकेच्या सौर मॉडेल आयातीपैकी 57 टक्के आयात केवळ भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून झाली. परिणामी, ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलाला एक मोठा धक्का मानला जात आहे आणि त्याचा निर्यातीवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, या क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे शेअर्स, जसे की वारी एनर्जीज आणि प्रीमियर एनर्जीज, देखील आज लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि त्याचा परिणाम होऊ शकतो. 

सर्वोच्च न्यायालयातील पराभवानंतर, जलद निर्णय

20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी IEEPA वापरून जगातील सर्व देशांवर लादलेले परस्पर शुल्क बेकायदेशीर घोषित केले होते आणि ते रद्द केले होते. तेव्हापासून, ट्रम्प एकामागून एक मोठे निर्णय घेत आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच, त्यांनी कलम 122 वापरून सर्व देशांवर 10 टक्के जागतिक शुल्क लादले आणि नंतर 24 तासांच्या आत, त्यांनी ते 15 टक्के पर्यंत वाढवले. हे शुल्क 150 दिवसांसाठी वैध आहे आणि त्यानंतर, पुढील विस्तारासाठी अमेरिकन काँग्रेसची मान्यता आवश्यक असेल. आता, अमेरिकेने सौर क्षेत्राबाबत एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

