English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • सूडाग्नी! सारं जग ख्रिसमसचा जल्लोष करताना अमेरिकेनं केली सर्वात मोठा एअर स्ट्राईक! निशाण्यावर कोण?

सूडाग्नी! सारं जग ख्रिसमसचा जल्लोष करताना अमेरिकेनं केली सर्वात मोठा 'एअर स्ट्राईक'! निशाण्यावर कोण?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या निर्णयांसाठी जागतिक राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत असून, याच ट्रम्प यांच्या आदेशानं अमेरिकी हवाई हलानं नुकतीच एक मोठी कारवाई केल्याचं स्पष्ट झालं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 26, 2025, 09:02 AM IST
सूडाग्नी! सारं जग ख्रिसमसचा जल्लोष करताना अमेरिकेनं केली सर्वात मोठा 'एअर स्ट्राईक'! निशाण्यावर कोण?
US Attack in Nigeria targets in northwest region isis camps latest news

US Attack in Nigeria: नाताळचा जल्लोष जगभरात पाहायला मिळत असतानाच जागतिक स्तरावरील काही घडामोडींनी मात्र सध्या अनेकांचच लक्ष वेधलं आहे. या घटनेचा थेट संबंध ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या भीषण गोळीबारामध्ये अनेक निष्पापांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटनेशी जोडला जात आहे. सदर हल्लेखोरांचं ISIS कनेक्शन उघड झाल्यानंतर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कट्टरतावादी संघटनेला धडा शिकवण्याचा विडाच उचलला होतो आणि आता त्यांनी जे म्हटलंय ते करुनही दाखवलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राथमिक वृत्तानुसार अमेरिकेनं ईशान्य नायजेरियामध्ये असणाऱ्या या इस्लामिक स्टेट दहशतवादी संघटनेच्या तळावर हल्लाबोल केला आहे. दीर्घ काळापासून दहशतवादी नायजेरियामध्ये प्रामुख्यानं ख्रिस्तधर्मियांना निशाण्यावर घेत अतिशय क्रूरपणे त्यांच्या हत्या करत आहेत. ज्यामुळं अमेरिकेनं याचा सूड उगवत हा हल्ला केल्याचं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. 

हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांची पहिली प्रतिक्रिया! 

ट्रम्पय यांनी ट्रुथ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक पोस्ट लिहीत त्यामध्ये ख्रिस्तधर्मियांच्या कथित हत्यांसाठी दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आल्याचं सांगितलं. पुढं त्यांनी लिहिलं, 'आजच्या रात्री कमांडर इन चीफ म्हणून माझ्या सांगण्यावरून युनायटेड स्टेट्सनं नॉर्थवेस्ट नाइजीरियामध्ये ISIS च्या दहशतवाद्यांविरोधात अतिशय मोठा आणि तितकाच शक्तिशाली हल्ला केला ज्यांनी निष्पाप ख्रिस्तधर्मियांना निशाण्यावर घेतलं होतं आणि आजही ते त्यांना वेठीस धरत आहेत'. 

ट्रम्प यांचा एक आदेश आणि...

ख्रिस्तधर्मियांचं हत्याकांड थांबवलं नाही तर, याची किंमत फेडावी लागेल असा इशारा आपण आधीच दिला होता असं सांगत ट्रम्प यांनी या दहशतवाद्यांना आता याची किंमत फेडावी लागलीच असंही स्पष्ट केलं. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या माहितीनुसार डिपार्टमेंट ऑफ वॉरनं अनेक ठिकाणांचा योग्य रितीनं लक्ष्यभेद केला आणि हे फक्त USAच करु शकतं. माझ्या नेतृत्त्वाअंतर्गत आमच्या या देशात कट्टरतावादी दहशतवादाला थारा मिळणार नाही असं म्हणत ट्रम्प यांनी नाताळच्या शुभेच्छा दिल्या. 

US नॅशनल काउंटरटेररिज्म सेंटरच्या माहितीनुसार  ISIS-वेस्ट अफ्रीका (ISIS-WA) 2015 मध्ये आकारास आली जेव्हा बोको हरामनं ISIS प्रति कटिबद्धतेची शपथ घेतली होती. यांच्याकडून रीजनल मिलिट्री टार्गेट आणि सिविलियन डिफेंस फोर्स सिविलियन डिफेंस फोर्सवर हल्ला केला जात य़असून, यामध्ये सहसा सरकारी कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधांसह ख्रिस्तधर्मीयांचाही समावेश आहे. ज्यामुळं सध्या ट्रम्प यांच्या देशाच्या लष्कराचं संपूर्ण लक्ष हे ISIS चा लक्ष्यभेद करण्याकडेच असल्याचं स्पष्ट होत आहे.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
USA NewsAmericasurgical strike newsAmerica newsdonald trump

इतर बातम्या

Weather News : पुढच्या 24 तासांत कडाक्याची थंडी घराबाहेर पड...

महाराष्ट्र बातम्या