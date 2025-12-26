सूडाग्नी! सारं जग ख्रिसमसचा जल्लोष करताना अमेरिकेनं केली सर्वात मोठा 'एअर स्ट्राईक'! निशाण्यावर कोण?

US Attack in Nigeria: नाताळचा जल्लोष जगभरात पाहायला मिळत असतानाच जागतिक स्तरावरील काही घडामोडींनी मात्र सध्या अनेकांचच लक्ष वेधलं आहे. या घटनेचा थेट संबंध ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या भीषण गोळीबारामध्ये अनेक निष्पापांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटनेशी जोडला जात आहे. सदर हल्लेखोरांचं ISIS कनेक्शन उघड झाल्यानंतर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कट्टरतावादी संघटनेला धडा शिकवण्याचा विडाच उचलला होतो आणि आता त्यांनी जे म्हटलंय ते करुनही दाखवलं आहे.
प्राथमिक वृत्तानुसार अमेरिकेनं ईशान्य नायजेरियामध्ये असणाऱ्या या इस्लामिक स्टेट दहशतवादी संघटनेच्या तळावर हल्लाबोल केला आहे. दीर्घ काळापासून दहशतवादी नायजेरियामध्ये प्रामुख्यानं ख्रिस्तधर्मियांना निशाण्यावर घेत अतिशय क्रूरपणे त्यांच्या हत्या करत आहेत. ज्यामुळं अमेरिकेनं याचा सूड उगवत हा हल्ला केल्याचं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं.
ट्रम्पय यांनी ट्रुथ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक पोस्ट लिहीत त्यामध्ये ख्रिस्तधर्मियांच्या कथित हत्यांसाठी दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आल्याचं सांगितलं. पुढं त्यांनी लिहिलं, 'आजच्या रात्री कमांडर इन चीफ म्हणून माझ्या सांगण्यावरून युनायटेड स्टेट्सनं नॉर्थवेस्ट नाइजीरियामध्ये ISIS च्या दहशतवाद्यांविरोधात अतिशय मोठा आणि तितकाच शक्तिशाली हल्ला केला ज्यांनी निष्पाप ख्रिस्तधर्मियांना निशाण्यावर घेतलं होतं आणि आजही ते त्यांना वेठीस धरत आहेत'.
ख्रिस्तधर्मियांचं हत्याकांड थांबवलं नाही तर, याची किंमत फेडावी लागेल असा इशारा आपण आधीच दिला होता असं सांगत ट्रम्प यांनी या दहशतवाद्यांना आता याची किंमत फेडावी लागलीच असंही स्पष्ट केलं. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या माहितीनुसार डिपार्टमेंट ऑफ वॉरनं अनेक ठिकाणांचा योग्य रितीनं लक्ष्यभेद केला आणि हे फक्त USAच करु शकतं. माझ्या नेतृत्त्वाअंतर्गत आमच्या या देशात कट्टरतावादी दहशतवादाला थारा मिळणार नाही असं म्हणत ट्रम्प यांनी नाताळच्या शुभेच्छा दिल्या.
.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t
— Department of War (@DeptofWar) December 26, 2025
US नॅशनल काउंटरटेररिज्म सेंटरच्या माहितीनुसार ISIS-वेस्ट अफ्रीका (ISIS-WA) 2015 मध्ये आकारास आली जेव्हा बोको हरामनं ISIS प्रति कटिबद्धतेची शपथ घेतली होती. यांच्याकडून रीजनल मिलिट्री टार्गेट आणि सिविलियन डिफेंस फोर्स सिविलियन डिफेंस फोर्सवर हल्ला केला जात य़असून, यामध्ये सहसा सरकारी कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधांसह ख्रिस्तधर्मीयांचाही समावेश आहे. ज्यामुळं सध्या ट्रम्प यांच्या देशाच्या लष्कराचं संपूर्ण लक्ष हे ISIS चा लक्ष्यभेद करण्याकडेच असल्याचं स्पष्ट होत आहे.