/मालकाने 43 वर्षे जुनी कंपनी 16000 कोटी विकली अन् मग 540 कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रत्येक दिले 4 कोटी, काय आहे प्रकरण आणि ही व्यक्ती कोण?

Bonus to Employees : जगात एका कंपनीच्या दिलदार मालकाची जोरदार चर्चा होतेय. कारण या व्यक्तीने आपली 43 वर्षे जुनी कंपनी 16000 कोटी विकली. त्यानंतर त्याने आपल्या 540 कर्मचाऱ्यांना मालामाल केलं. हो या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 4 कोटी देण्यात आले.
Bonus to Employees : दरवर्षी कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी प्रमोशन, इक्रीमेंट आणि बोनसची वाट पाहत असतात. आज आम्ही अशा मालकाबद्दल सांगणार आहोत, सध्या ज्याची अख्खा जगात चर्चा होते आहे. या मालकाची दिलदारी ऐकून तुम्ही पण म्हणाल काश आमचे मालक पण असे असते. या मालकाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधी रूपये मोफत वाटले आहेत. हो, त्याच्या कंपनीत 540 कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक 4 कोटी देण्यात आले.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
ही कंपनी आहे अमेरिकेतली आणि इथल्या एका स्थानिक मालकाने आपली कौटुंबिक कंपनी विकली आणि त्यानंतर आपल्या कर्मचाऱ्यांना पैसे वाटले. या बातमी सोशल मीडियावर सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. सोशल मीडियावर या मालकाचं खूप कौतुक होतंय.
एका मीडिया रिपोर्टनुसार, अमेरिकेतील लुइझियाना राज्यातील एका लहान शहरातील फायबरबॉन्ड कॉर्प ही 43 वर्षे जुनी कंपनी विकली. ग्रॅहम वॉकर या कंपनीचे सीईओ होते. झालं असं की, 1982 मध्ये ही कंपनी ग्रॅहम वॉकर यांचे वडील क्लॉड वॉकर यांनी सुरू केली. ही कंपनी टेलीफोन आणि विद्युत उपकरणांसाठी संरचना तयार करायची. पण या कंपनीचा कठीण काळ तेव्हा आला जेव्हा 1998 मध्ये कंपनीला मोठी आग लागली. ज्यात कंपनी पूर्णपणे नष्ट झाली. या संकटात कंपनीला कर्मचाऱ्यांची संख्या 900 वरून केवळ 320 पर्यंत कमी करावी लागली होती. पण या मालकाने या संकटात कर्मचाऱ्यांना पगार देणे सुरू ठेवलं.
पण परिस्थिती थोडी सुधारत होती. पण ग्रॅहम वॉकर यांनी ही कंपनी आता विकली. हा व्यवहार 1 एप्रिल 2025 रोजी झाला. ही कंपनी विकल्यानंतर ग्रॅहम वॉकर यांना अंदाजे 16000 कोटी रुपये मिळाले. त्यांनी या पैशांमधील 2000 कोटी हे कंपनीमधील 540 कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटले. त्याने प्रत्येक कर्माचाऱ्याला अंदाजे 4 कोटी दिले.
...पण मालकाने ठेवली एक अट!
महत्त्वाचे म्हणजे या 540 कर्मचाऱ्यांचे कंपनीत कोणतेही मालकी हक्की किंवा शेअर नव्हते. तरीही या मालकाने कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला. ही कंपनी विकताना करण्यात आलेल्या करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, त्याने अशी अट घातली की विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेपैकी 15% रक्कम त्याच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार. तर
540 कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी ही रक्कम पाच वर्षांच्या कालावधीत देण्यात येणार आहे. याला एक धारणा कलम (रिटेन्शन क्लॉज) देखील जोडण्यात आला आहे. म्हणजेच संपूर्ण रक्कम मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी कंपनीतच राहणे आवश्यक असणार आहे. तर 65 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या तरतुदीतून सूट देण्यात आली आहे. ज्यामुळे ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवानिवृत्त होण्याची संधी मिळाली आहे.
डेटा सेंटरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये 150 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली. तेव्हा फायबरबॉन्डचे नशीब पालटले. कोरोना काळात क्लाउड सेवा आणि नंतर एआय (AI) च्या मागणीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे पाच वर्षांत विक्रीत 400% वाढ झाली. या यशामुळे कंपनी प्रमुख जागतिक कॉर्पोरेशन्सच्या नजरेत आली. ग्रॅहम वॉकर यांनी आता सीईओ पदावरून पायउतार झाले असले तरी त्यांनी जगासमोर एक आदर्श ठेवला आहे. जो शिकवतो की व्यवसाय हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो लोकांच्या विश्वासावर आणि निष्ठेवर उभारलेला असतो.