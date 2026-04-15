अमेरिकेच्या इशा-यानंतरही होर्मुझमध्ये एन्ट्री? 2 जहाजांनी इंधन भरून सामुद्रधुनी केल्याची चर्चा

Iran VS America : होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला होता. नाकेबंदी करण्याची अमेरिकेनं भाषा केली होती. मात्र 2 जहाजांनी इंधन भरून सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली.
शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्यानं होर्मुझची नाकेबंदी करून इराणची व्यापारकोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना पहिल्याच दिवशी दणका बसलाय. अमेरिकेची नाकेबंदी झुगारून आज 2 देशांच्या जहाजांनी इंधन भरलं आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित पार केली. दरम्यान, नाकेबंदी सुरू झाल्यापासून एकाही जहाजानं इराणच्या सागरी हद्दीत प्रवेश केला नसल्याचा दावा अमेरिकेनं केला.
अमेरिकेनं होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करून एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न केला. आपण होर्मुझची नाकेबंदी करू शकतो हा संदेश देण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय.
अमेरिका व इराणमध्ये फिस्कटलेली शांतता चर्चा गुरुवारपासून पुन्हा सुरू होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज स्वतः तसे संकेत दिले आहेत. ही चर्चा इस्लामाबादमध्ये होईल असं ट्रम्प म्हणाले आहेत. मात्र त्यासाठी जिनिव्हाचा पर्यायदेखील विचारात घेतला जातो आहे. सौदी, यूएईसह युरोपातील अनेक देशांकडून दबाव येत असल्यामुळं ट्रम्प चर्चेला तयार झाल्याचं समजतंय. मात्र होर्मुझवरून अमेरिकेनं केलेले दावे कितपत खरे आहेत, असा प्रश्न आता यानिमित्तानं उपस्थित होत आहे.