अमेरिकेच्या इशा-यानंतरही होर्मुझमध्ये एन्ट्री? 2 जहाजांनी इंधन भरून सामुद्रधुनी केल्याची चर्चा

अमेरिकेची नाकेबंदी झुगारून आज 2 देशांच्या जहाजांनी इंधन भरलं आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित पार केली. दरम्यान, नाकेबंदी सुरू झाल्यापासून एकाही जहाजानं इराणच्या सागरी हद्दीत प्रवेश केला नसल्याचा दावा अमेरिकेनं केला.  

पूजा पवार | Updated: Apr 15, 2026, 09:15 PM IST
Iran VS America :  होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला होता. नाकेबंदी करण्याची अमेरिकेनं भाषा केली होती. मात्र 2 जहाजांनी इंधन भरून सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली.

शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्यानं होर्मुझची नाकेबंदी करून इराणची व्यापारकोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना पहिल्याच दिवशी दणका बसलाय. अमेरिकेची नाकेबंदी झुगारून आज 2 देशांच्या जहाजांनी इंधन भरलं आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित पार केली. दरम्यान, नाकेबंदी सुरू झाल्यापासून एकाही जहाजानं इराणच्या सागरी हद्दीत प्रवेश केला नसल्याचा दावा अमेरिकेनं केला.

अमेरिकेनं होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करून एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न केला. आपण होर्मुझची नाकेबंदी करू शकतो हा संदेश देण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय.

अमेरिका व इराणमध्ये फिस्कटलेली शांतता चर्चा गुरुवारपासून पुन्हा सुरू होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज स्वतः तसे संकेत दिले आहेत. ही चर्चा इस्लामाबादमध्ये होईल असं ट्रम्प म्हणाले आहेत. मात्र त्यासाठी जिनिव्हाचा पर्यायदेखील विचारात घेतला जातो आहे. सौदी, यूएईसह युरोपातील अनेक देशांकडून दबाव येत असल्यामुळं ट्रम्प चर्चेला तयार झाल्याचं समजतंय. मात्र होर्मुझवरून अमेरिकेनं केलेले दावे कितपत खरे आहेत, असा प्रश्न आता यानिमित्तानं उपस्थित होत आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

