इस्रायल युद्धाचं भारत-चीन कनेक्शन इराणनेच सांगितलं; युद्धखोर अमेरिकेचा खरा हेतूही सांगितला

US Conflict With Iran: इराण आणि अमेरिकेतील संघर्ष दिवसोंदिवस चिघळत असतानाच या युद्धामागील भारत आणि चीन कनेक्शन आता इराणमधील सर्वोच्च नेत्याच्या प्रतिनिधींनीच एका मुलाखतीमध्ये थेट बोलून दाखवलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 8, 2026, 03:36 PM IST
इस्रायल युद्धाचं भारत-चीन कनेक्शन इराणनेच सांगितलं; युद्धखोर अमेरिकेचा खरा हेतूही सांगितला
इराणच्या अधिकाऱ्यांचा दावा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

US Conflict With Iran: इस्रायल, अमेरिका आणि इराणदरम्यान सुरु असलेलं युद्ध दिवसोंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. दोन्हीकडून एकमेकांच्या प्रदेशावर हल्ले केले जात असतानाच जागतिक स्तरावर अमेरिकेला वर्चस्व गाजवायचं असल्याने अमेरिका मुद्दाम युद्धाला खतपाणी घालत आहे असं म्हटलं आहे. एक शक्तिशाली देश म्हणून आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिका संघर्षाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप इराणी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. 

वर्चस्व टिकवण्यासाठी...

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींच्या भारतातील कार्यालयाचे विशेष प्रतिनिधी अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी अमेरिकेवर निशाणा साधला आहे. इराणशी अमेरिकेने सुरु केलेला संघर्ष हा भारत आणि चीनला उदयोन्मुख शक्ती बनण्यापासून रोखण्यासाठी आहे, असं अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी म्हटलं आहे. खामेनींच्या प्रतिनिधींनी, "अमेरिकेचा उद्देश्य इतर जागतिक शक्तींचा उदय होण्यापासून रोखण्याचा आहे. त्यामुळे वॉशिंग्टनला त्यांचे वर्चस्व टिकवून ठेवता येईल," असा दावा केला आहे. 

अमेरिकेला कोणीही भागीदार नकोय

"भारत, चीन, रशिया आणि अमेरिका ही राष्ट्रं नजीकच्या भविष्यात जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रे असतील. मात्र अमेरिकेला या वर्चस्वाच्या लढाईमध्ये कोणीही भागीदार नकोय. ते भारत किंवा चीनने शक्तिशाली सहकारी म्हणून उदयास येऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे. म्हणूनच हा बदल रोखण्यासाठी आणि स्वत:चे जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी ते अशी युद्धे भडकवतात," असे अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी सांगितलं.

अमेरिकेने सुरु केलं युद्ध

इराणने नव्हे तर अमेरिका आणि इस्रायलने युद्ध सुरू केले. त्यामुळे त्यांनीच हे युद्ध थांबवलं पाहिजे, असंही इराणी अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले. अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी त्यांच्या विधानामधून वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानींच्या विधानाला दुजोराच दिला आहे. इराण आता अमेरिका-इस्रायली आक्रमणापासून स्वतःचे रक्षण करत आहे, असं अली लारीजानी म्हणाले होते. "तेच आमच्यावर हल्ला करत आहेत. आमच्या नागरिकांवर बॉम्ब टाकत आहेत. आम्ही फक्त स्वतःचे रक्षण करत आहोत," असे अब्दुल मजीद हकीम इलाही म्हणाले. 

दोन युद्ध लढत आहोत

"एकदा त्यांनी [युद्ध थांबवले] की, आम्हीही थांबू," असा शब्दही अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी दिला. एवढ्यावरच न थांबताना, इराण दोन युद्धे लढत आहे - एक अमेरिका आणि इस्रायलशी लष्करी संघर्ष आणि 'खोट्या बातम्यांविरोधातील युद्ध' असा दावा अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी केला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

