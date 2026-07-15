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भारतासह 5 देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अमेरिकेचा निर्णय? रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कारवाई

अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे जगात खळबळ माजली आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने तयार केला. मात्र, आता या  निर्णयापासून अमेरिकेने यु टर्न घेण्याची शक्यता आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:21 PM IST
भारतासह 5 देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अमेरिकेचा निर्णय? रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कारवाई

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारतासह 5 देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अमेरिकेचा निर्णय? रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कारवाई
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