/भारतासह 5 देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अमेरिकेचा निर्णय? रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कारवाई

Trump Tariff Bomb : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा जागतिक बाजारात खळबळ उडाली आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 5 देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला. यात भारताचाही समावेश आहे. अमेरिकेने या शुल्कात कपात जाहीर केली आहे.
रशियाचे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कारवाई करण्याची तयारी ट्रम्प यांनी सुरू केल्याची चर्चा रंगली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा पेटला आहे.या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या सिनेटने रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या विधेयकात सुधारणा केली आहे. यामध्ये रशियन तेल आणि वायूच्या खरेदीदारांवरील शुल्कात लक्षणीय कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलामुळे रशियन तेलाचे सर्वात मोठे आयातदार असलेल्या भारत आणि चीनला दिलासा मिळू शकतो.
रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर्सनी मंगळवारी एक विधेयक कायद्यात रूपांतरित केले. रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवरील कमाल प्रस्तावित असलेल्या 500 टक्के शुल्क 100 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय प्रस्तावित असल्याचे समजते. 100 टक्के शुल्क लादण्याची तरतूद असलेल्या या सुधारित विधेयकाला सध्या 26 सह-प्रायोजक आहेत आणि काँग्रेसमधून पुढे जाताना त्याला अधिक पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ते मूळ प्रस्तावापेक्षा मंजूर होण्याची अधिक शक्यता आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सातत्याने बदलणाऱ्या शुल्क धोरणांमुळे जागतिक स्तरावर खळबळ माजली आहे. 2026 च्या सुरुवातीला, ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र, यात 500 टक्के पर्यंत शुल्क लावण्याची अट ठेवण्यात आली .
'रशियावर निर्बंध घालण्याचा कायदा ' (Sanctioning Russia Act of 2025) नावाच्या या विधेयकात, भारत आणि चीनसह रशियन तेलाच्या प्रमुख खरेदीदारांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर उच्च शुल्क लावण्याचा समावेश होता. युक्रेन युद्धावर शांतता करार करण्यासाठी वाटाघाटी करण्यास नकार देणाऱ्या पुतिन सरकारवर कारवाई करण्याचे पाऊल असल्याचे सांगत ट्रम्प प्रशासनाने या विधेयकाचे समर्थन केले.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचा भारतावर सर्वात थेट आणि मोठा परिणाम होऊ शकतो. कारण भारत सध्या रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. जर अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या बदल्यात भारतीय वस्तूंवर 100% आयात शुल्क लावले, तर अमेरिकेत भारतीय वस्तू दुप्पट महाग होतील आणि भारताचा निर्यात व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होऊ शकतो.