'एअर शो'दरम्यान लढाऊ विमानांची टक्कर; स्फोट झाला, आगीचे लोट उठले आणि...; घटनेचा भयंकर व्हिडीओ

Viral Video : विमान अपघातांची मालिका सुरूच असून, नुकताच आणखी एका विमान अपघाताचा व्हिडीओ समोर आला. या अपघाताध्ये दोन लढाऊ विमानांची टक्कर अनेकांनाच हादरवून गेली...
Viral Video : सोशल मीडियावर दर दिवशी काही व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल होत असतात. मात्र काही तासांपूर्वीच एक असा व्हिडीओ समोर आला, ज्यामुळं विमान प्रवास, विमान अपघात या विषयानं नेटकऱ्यांना धडकीच भरली. अतिप्रचंड वेगात असणाऱ्या दोन विमानांमधील टक्कर या व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळाली. मुख्य म्हणजे ही टक्कर झाल्यानंतर स्फोट आणि मागोमागच उसळणारे आगीचे लोट पाहता व्हिडीओ धडकी भरवून जात आहे.
अमेरिकेतील एका लष्करी तळावर एअर शो सुरू असकतानाच एकाएकी सारंकाही बिघडलं. एअर शोदरम्यान हवेत कर्तबगारी दाखवत असतानाच अमेरिकी नौदलाची दोन मोठी लढाऊ विमानं अचानकच एकमेकांवर आदळली आणि अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला. ही टक्कर आणि त्यानंतर लागलेली आग पाहिल्यानंतर वैमानिकांचं काय झालं? असाच प्रश्न उपस्थित झालाय मात्र, दैव बलवत्तर म्हणून इतका मोठा अपघात होऊनसुद्धा वैमानिक आणि क्रू मेंबर सुरक्षितपणे बाहेर पडले. यामध्ये पॅराशूटची त्यांना जीव वाचवण्यासाठी मदत झाली.
उपलब्ध माहितीनुसार रविवारी 'माउंटेन होम एयर फोर्स बेस'वर हा अपघात झाला. जिथं, सामान्यांच्या मनोरंजनासह त्यांच्यापुढं लष्करी प्रात्यक्षिकं दाखवण्यासाठी 'गनफायटर स्काईज एयर शो'चं आयोजन केलं होतं. याच कार्यक्रमादरम्यान ईए-18 (EA-18) नावाची दोन लढाऊ विमानं एकमेकांजवळून अतिशय कमी अंतरावर उडत होते. तितक्यातच त्या दोन्ही विमानांमध्ये भीषण टक्कर झाली आणि क्षणात विमानांनी आगीच्या गोळ्याचं रुप धारण केलं आणि ते जमिनीच्या दिशेनं कोसळले.
विमान अपघातानंतर लगेचच लष्कराच्या हवाई तळावर गोंधळाचं वातावरण पाहायला मिळालं. एकंदरच परिस्थिती पाहता 'माउंटेन होम एयर फोर्स बेस'वर तातडीनं Lockdown सदृश्य निर्णय घेण्यात आले. कोणीही अनोळखी व्यक्ती या तळावरून बाहेर जाऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. घटनास्थळी अग्निशमन दल आणि बचाव दल तातडीनं दाखल झालं. दरम्यान लष्करानंही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या घटनेबाबत माहिती देत परिस्थिती नियंत्रणात असून, अपघात नेमका कसा झाला याचा तपास सुरू केल्याची बाब स्पष्ट केली.
BREAKING: 2 U.S. Navy Super Hornets/Growlers crash and collide during Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base in Idaho.— Open Source Intel (@Osint613) May 17, 2026
Aviation sources tell KTVB that both aircrews ejected safely. pic.twitter.com/GPsdrwTFWq
या अपघातानंतर कार्यक्रमस्थळासमवेत नजीकच्या परिसरामध्येसुद्धा काहीसं तणावाचं वातावरण पाहायला मिळालं. ज्यामुळं उर्वरित संपूर्ण एअर शो अर्थात लष्कराची प्रात्यक्षिकं रद्द करत कार्यक्रम आवरता घेण्यात आला. माउंटेन होम पोलिसांकडून स्थानिकांना हवाई तळाच्या दिशेनं प्रवास न करण्याच्या सूचना जारी करण्याच आल्या. लष्कराचा हा हवाई तळ इडाहोच्या बोईस शहरापासून साधारण 50 मैल म्हणजेच 80 किमी अंतरावर दक्षिणपूर्वेस असून, तिथंच या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं.