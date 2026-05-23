'जर तुम्हाला ग्रीन कार्ड हवं असेल तर...', भारतीयांना ट्रम्प सरकारचा झटका; अमेरिकेने ठेवलेली अट वाचून हैराण

US Green Card Rules: अमेरिकेत ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या हजारो भारतीयांसाठी सरकारने नियमात मोठा बदल केला आहे.
US Green Card Rules: अमेरिकेचं नागरिकत्व म्हणजेच ग्रीन कार्ड मिळण्यासाठी वाट पाहणाऱ्या हजारो भारतीयांसाठी मोठी घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने शुक्रवारी नवे नियम लागू करत असल्याची घोषणा केली. नव्या नियमानुसार, आता ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या प्रवाशांना अमेरिका सोडून आपल्या देशात परतावं लागणार आहे आणि तिथूनच आपली अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
आतापर्यंत अनेक लोक अमेरिकेतच राहत 'अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस' प्रक्रियेच्या माध्यमातून ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करत होते. पण नव्या नियमानंतर ही प्रक्रिया जठील होणार आहे.
'युएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस' (USCIS) ने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 'ग्रीन कार्ड मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना आता सर्वसाधारणपणे अमेरिकेत वास्तव्य करत असताना अर्ज करता येणार नाही. त्यांना सर्वात आधी आपल्या मूळ देशात परतावं लागणार आहे. त्यानंतर तेथील अमेरिकन दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासाद्वारे आपला अर्ज सादर करावा लागेल.
ग्रीन कार्ड हे एक अधिकृत ओळखपत्र आहे, जे एखाद्या परदेशी नागरिकाला अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्य करण्याचा अधिकार देतं. ग्रीन कार्डधारक अमेरिकेत कुठेही राहू शकतो, कंपन्यांमध्ये नोकरी करू शकतो, शिक्षण घेऊ शकतो आणि नियमांनुसार देशात ये-जा करू शकतो. त्यानंतर, तो अमेरिकेच्या नागरिकत्वासाठीही अर्ज करू शकतो.
कायद्याचा मूळ उद्देश लागू करण्याच्या हेतूने आणि लोकांनी अमेरिकेच्या इमिग्रेशन प्रणालीचे योग्य प्रकारे पालन करावे, हे सुनिश्चित करण्यासाठीच ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, H-1B व्हिसावर काम करणारे नोकरदार आणि पर्यटक व्हिसावर अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्यांवर पडू शकतो. हे सर्वजण अमेरिका न सोडताच स्थायी नागरिकत्व मिळवण्याची आशा करत होते. काहलर यांनी सांगितलं आहे की, "आम्हाला अमेरिकेच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेत असणाऱ्या त्रुटी संपवायच्या आहेत. आता यंत्रणेचा दुरुपयोग होता कामा नये".
USCIS चं म्हणणं आहे की, या नव्या नियमामुळे अमेरिकेत व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही तिथेच बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्यांच्या संख्येत घट होईल. तसंच ज्या लोकांचे 'ग्रीन कार्ड' अर्ज फेटाळले गेले आहेत आणि त्यानंतर जे लोक बेपत्ता होतात, त्या समस्येलाही यामुळे आळा बसेल. एजन्सीने सांगितलं आहे की, "विद्यार्थी, तात्पुरते कामगार आणि पर्यटक यांसारखे 'बिगर-स्थलांतरित' (Non-immigrants) लोक, अमेरिकेत केवळ मर्यादित कालावधीसाठी आणि विशिष्ट उद्देशांसाठी येतात. त्यांची ही भेट 'ग्रीन कार्ड' मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील पहिली पायरी ठरू नये."
आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, भारतीय वंशाच्या अंदाजे 49 हजार 700 व्यक्तींनी 'ग्रीन कार्ड' प्रक्रियेद्वारे अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त केले. या संदर्भात, मेक्सिकन नागरिकांनंतर भारतीय दुसऱ्या क्रमांकावर होते. अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त करणाऱ्या एकूण व्यक्तींमध्ये भारतीयांचा वाटा 6.1 टक्के इतका होता.