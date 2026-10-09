/ट्रम्प यांचा इंडियन IT सेक्टरवर सर्जिकल स्ट्राईक, हजारो भारतीयांचं अमेरिकेत नोकरी करण्याचं स्वप्न भंगलं

America Rules Green Card : अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारने गुरुवारी 8 ऑक्टोबर रोजी अनेक प्रमुख तंत्रज्ञान आणि आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांना अमेरिकी सरकारच्या 'पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' (पीईआरएम) प्रक्रिनेतून वगळले आहे. कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कंपजेमिनी, मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅडोब या सारख्या कंपन्यांचा त्यामध्ये समावेश असून हा एक प्रकारे ट्रम्प सरकारने भारतीय IT सेक्टरवर सर्जिकल स्ट्राईकच आहे.
'पीईआरएम' ही एच-1 वी व्हिसाधारकांसह परदेशी कर्मचाऱ्यांना रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स आणि अमेरिकेच्या घोटाळाविरोधी कृती दलाच्या प्रमुखांसह अमेरिकेचे कामगारमंत्री कीथ सौडरलिंग यांनी गुरुवारी यासंबंधी घोषणा केली. कारवाई करण्यात आलेल्या कंपन्या रोजगारासाठी असलेल्या व्हिसा योजनेचा गैरवापर करतात आणि तुम्ही अमेरिकेत भरभराट करावी तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक करावी अशी आमची इच्छा आहे. तुमच्या उद्योगाला आमच्याकडून सर्वाधिक प्रोत्साहन मिळते. तुमची वाढ व्हावी आणि तुम्ही भरपूर लोकांना रोजगार द्यावा अशी आमची इच्छा आहे, पण तुम्ही अमेरिकी कर्मचाऱ्याऱ्यांना नोकरी दयावी अशी आमची इच्छा आहे.
व्हान्स यांनी मायक्रोसॉफ्टला पीईआरएममधून वगळण्याची घोषणा करताना त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, 'सध्या सुरू असलेल्या तपासानंतर आम्ही मायक्रोसॉफ्टला पीईआरएममधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ त्यांना यापुढे एच-1 वी व्हिसा घेता वैणार नाही आणि अमेरिकेत कायमस्वरूपी रहिवासासाठी (ग्रीन कार्ड) अर्ज करता येणार नाही. आमचा मायक्रोफिट आणि इतर परदेशी वा स्थानिक कंपन्यांना अगदी साचा संदेश आहे. तुम्ही महान अमेरिकी कंपनी आहात, पण तुम्हाला महान अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागेल. तुम्ही अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करून त्यांच्याजागी परदेशी कंत्राटी सेवकांची भरती करू शकत नाही'. सौंडरलिग म्हणाले की 2009 पासून या कंपन्यांनी जवळपास 30 लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती केली आहे. त्यापैकी 2 लाख 30 हजार एच-1 बी व्हिसा आणि एक लाखापेक्षा जास्त ग्रीन कार्ड घेतली आहेत. या लाखो कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या घेतल्या आहेत. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्सआणि कामगार सचिव कीथ सोंडरलिंग यांनी जाहीर केले की, या कंपन्यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देऊन अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगारावर गदा आणली आहे आणि व्हिसा प्रणालीचा गैरवापर केला आहे.