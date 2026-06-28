/अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकला, युद्धविरामनंतरही अमेरिकेकडून इराणच्या 10 ठिकाणांवर बॉम्बहल्ले, ट्रम्प यांनी सांगितलं कारण

अमेरिका आणि इराण यांच्यामधील संघर्ष संपण्याचे नाव घेत नाहीय. युद्धविरामनंतरही पुन्हा एकदा या दोन देशांमध्ये संघर्ष सुरु झाला आहे. अमेरिकेकडून पुन्हा एकदा इराणवर लक्ष्य करण्यात आले आहे. खुद्द अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबद्दलची माहिती सोशल मीडियावर दिली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, अमेरिकन लढाऊ विमानांनी इराणच्या 10 ठिकाणांवर लक्ष्य करत बॉम्बस्फोट घडवले आहेत.
United States aircraft just struck Iranian missile and drone storage locations, and coastal radar sites, for violating the Cease Fire Agreement, AGAIN! It is very possible that they will never learn! There may come a point when we are no longer able to be reasonable, and will be… pic.twitter.com/8sKbkA40kU— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 27, 2026
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर इराणला धमकी दिली आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकेने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केलाय. पण परिस्थितीत सुधारणा पाहिला नाही मिळाली तर अमेरिकेला लष्करी कारवाई करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करु नका. जर असं झालं तर, इराणला गंभीर परिणामांना सामोरे जावं लागेल. अशी वेळ येऊ शकते की जेव्हा आम्ही सावधगिरीने वागणार नाहीत. आम्हाला लष्करी कारवाईचा अवलंब करण्यास भाग पडू नका. असे झाल्यास, इराणचे इस्लामिक प्रजासत्ताक संपुष्टात येईल, असा इशारा अमेरिकाने दिला आहे.
इराणवरील हल्ल्यासंदर्भात, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने सांगिलंय की, शनिवारी सकाळी एका इराणी ड्रोनने पनामा ध्वज असलेल्या टँकरवर हल्ला केल्यानंतर त्यांच्या सैन्याने नवीन हल्ले सुरू करावे लागणार आहे. सरकारी वृत्तवाहिनी आयआरआयबीने दिलेल्या वृत्तानुसार, दक्षिण इराणमधील सिरिक इथे स्फोटांचे आवाज ऐकू आले होते. पण याबद्दल अधिक तपशील दिला गेला नाही.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने एका निवेदन जारी केलं आहे. त्या निवेदनात म्हटलं की, इराणला शस्त्रसंधी कराराचे पालन करण्याची संधी देण्यात आली होती, पण त्यांनी तसे केले नाही. त्यात म्हटलंय की, "व्यावसायिक जहाजांवरील इराणच्या सततच्या हल्ल्यांना थेट प्रत्युत्तर म्हणून" हे हल्ले इराणच्या लष्करी निगराणी, दळणवळण, हवाई संरक्षण, ड्रोन साठवणूक आणि सुरुंग पेरणीच्या सुविधांना लक्ष्य करून केलं गेलं आहे.
तर वॉशिंग्टनने यापूर्वी म्हटलंय होते की त्यांनी रात्री इराणच्या लक्ष्यांवर हल्ला केला होता, तर इराण म्हणाला की त्यांनी अमेरिकेच्या लष्कराशी संबंधित लक्ष्यांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिलंय.