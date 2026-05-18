/अमेरिका इराणमधला संघर्ष आणखी पेटणार? यूएईच्या अणुप्रकल्पावर ड्रोनहल्ल्यामुळे तणाव

मध्य पुर्वेतल्या युद्धाचे दुष्परिणाम सध्या संपुर्ण जग भोगतंय. युद्ध सुरु झाल्यापासून युद्धाबाबत अनेकांचे अंदाज चुकले. काही दिवसात युद्ध थांबेल असं वाटत असताना युद्ध बरच लांबलं. त्यात मोठं नुकसान झालं. तेलाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. त्यानंतर युद्ध काळापुरता थांबलं. पण आता एका घटनेमुळे पुन्हा एकदा युद्धाचा भडका उडण्याीच शक्यता आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्या युद्धात संपुर्ण जग सध्या होरपळून निघालंय. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी लागू असल्याने युद्धाला विराम मिळालाय. पण दुसरीकडे चर्चेतून सुद्धा काहीही मार्ग निघताना दिसत नाहीये. त्यातच संयुक्त अरब अमिरातीमधील एकमेव अणुऊर्जा प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला करण्यात आलाय. इराणने जरी या हल्ल्याची जबाबदारी स्विकारली नसली तरी संशयाची सुई इराणकडेच वळतेय.
- बराक अणुऊर्जा प्रकल्प 20 अब्ज डॉलरचा
- दक्षिण कोरियाच्या मदतीने प्रकल्प उभारला
- अरब देशांमधला एकमेव अणुऊर्जा प्रकल्प
- युएईची 25% ऊर्जेची गरज प्रकल्प पुर्ण करतो
- ड्रोन हल्ल्यात कुठलीही जिवीतहानी नाही
- हल्ल्यामुळे कुठलंही आण्विक उत्सर्जन नाही
हा हल्ला कुणी केला हे ठोसपणे माहिती नसलं तरी यामुळे संशयाचं धुकं तयार झालंय. कुठल्याही लष्करी कृतीमुळे अणुसुरक्षेला धोका निर्णाण करणं चुकीचं असल्याचं अंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे महासंचालक राफेल ग्रोसी यांनी म्हटलंय. युएईने इस्रायलच्या हवाई संरक्षण दलाला आश्रय दिलाय. त्यामुळे इराणने हा हल्ला केल्याचं बोललं जातंय.
तर दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला बेचिराख करण्याची धमकी दिलीये. त्यामुळे पुन्हा एकदा आखातात युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता तयार झालीये. आमच्या अटी लवकरात लवकर मान्य केल्या नाही तर त्याची इराणला मोठी किंमत चुकवावी लागेल असा इशारा ट्रम्प यांनी दिलाय. त्यामुळे दोन्ही बाजुंनी हल्ले प्रतिहल्ले सुरु होण्याची शक्यता आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरुन तणाव कायम आहे. इराणच्या बंदरांची अमेरिकेने कोंडी केलीये. चर्चेचे सर्व प्रयत्न देखील निष्फळ ठरले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा इराणने पाकिस्तानच्या माध्यमातून अमेरिकेला १४ सुत्री प्रस्ताव पाठवलाय. पण ट्रेम मात्र आपल्या अटी शर्तींवर ठाम आहेत. इराणने आपला आण्विक कार्यक्रम २० वर्षांसाठी थांबवावा. तसच युद्धात झालेल्या नुकसानाची कुठलीही भरपाई मिळणार नाही अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतीलये. त्याचबरोबर इराणकडील ४ टन एनरिच्ड युरेनियम अमेरिकेच्या ताब्यात द्यावं असंही ट्रम्प यांनीम्हटलंय. त्यामुळे इराण दोन पावलं मागे घेता का... चर्चेतून मार्ग निघून युद्ध थांबतं की यानंतर पुन्हा एकदा हा संघर्ष पेट घेतो हे आता बघावं लागेल.