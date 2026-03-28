अमेरिका इराणशी युद्धात व्यस्त असताना खरा ठरतोय तैवानचा संशय? आकाशात घोंगावू लागले 15 चिनी जेट

China’s military intimidation of Taiwan: जगातील महासत्ता देशांचा उल्लेख होते तेव्हा अमेरिका, रशिया आणि चीन यांचा प्रामुख्याने उल्लेख होतो. ताकद, संपत्ती आणि तेलसाठे या तिन्ही बाबतीत हे देश सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. तिन्ही अणुशक्ती-संपन्न या महासत्तांच्या वर्चस्वामुळे यांच्या शेजारील देश नेहमीच काहीतरी भलतं घडू शकतं या भीतीखाली वावरत असतात. युक्रेन, व्हेनेजुएला आणि इराण यांना हे परिणाम भोगावे लागत आहेत. सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्ध सुरु असताना चीनच्या आक्रमक भूमिकेमुळे चीन पुन्हा एकदा चिंतेत आहे.
युक्रेन-रशिया युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे तैवानच्या चिंता पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. मागील अनेक दशकांपासून चीन तैवानला आपल्या अधिपत्याखाली आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. नेमकं याचमुळे तैवानच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन करत चीन वारंवार धमक्या देत तशा कारवाया करत असतं. सध्या इराण-इस्रायलमधील संघर्षाचा तणाव निर्माण झालेला असतानाच चीनने पुन्हा एकदा घाबरवत उकसावण्याचा प्रयत्न केला आहे. तैवानच्या राष्ट्रीय संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी 11 वाजून 21 मिनिटांनी चिनी नौदलाची 15 विमानें तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसली होती.
रॉयटर्सच्या एका रिपोर्टनुसार, मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या संघर्षामुळे अमेरिकेचं संपूर्ण लक्ष तिकडे असल्याने चीन त्याचा संपूर्ण फायदा उचलण्याचा तयारीत असल्याची भीती तैवानला वाटत आहे. तैवानमधील सरकारी माध्यमांनी या संघर्षाचं उदाहरण देत अशा शक्यता व्यक्त केल्या आहेत.
द गार्डियनच्या एका रिपोर्टनुसार, चार वर्षांपूर्वी जेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला होता तेव्हाही चीन तैवानला मिळवण्याच्या प्रयत्नात होता. त्यावेळी, चीनने तैपेईच्या परिसरात सुमारे 150 लढाऊ विमाने उडवून लष्करी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.
तैवानला वेढा घालणाऱ्या 15 चिनी लढाऊ विमानांपैकी 11 विमानांनी 'तैवान सामुद्रधुनी'ची मध्यरेषा ओलांडली होती. तैवानच्या उत्तर, मध्य, नैऋत्य व पूर्व भागांना व्यापणाऱ्या 'हवाई संरक्षण ओळख क्षेत्रात' त्यांनी प्रवेश केला होता.
"आज सकाळी 11.21 वाजल्यापासून, एकूण 15 'PLA' विमाने (J-10, J-16 आणि KJ-500 ) निदर्शनास आली. यांपैकी 11 विमानांनी मध्यरेषा ओलांडली आणि तैवानच्या उत्तर, मध्य, नैऋत्य व पूर्व भागांतील ADIZ मध्ये प्रवेश केला. ही विमाने चिनी नौदलाच्या लढाऊ विमानांच्या समन्वयाने संयुक्त लष्करी सराव करत होती. तैवानच्या सशस्त्र दलांनी या लष्करी सरावावर बारकाईने लक्ष ठेवले आणि त्याला यथोचित प्रत्युत्तर दिले," अशी माहिती एक्सवरुन देण्यात आली आहे.
शनिवारी सकाळी 6 वाजता चिनी विमानांनीही तैवानच्या सीमांचे उल्लंघन केलं होतं. तैवानच्या नजीक 13 चिनी लष्करी विमानं, 7 नौदल जहाजं आणि 2 सरकारी विमानं दिसली होती. ही सर्व विमाने तैवानच्या सभोवतालच्या जलक्षेत्रात स्थित होती.
2022 मध्ये, चीनने तैवानवर दबाव आणला, तेव्हा फ्रान्ससह अनेक देशांनी चीनच्या या आक्रमक भूमिकेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यावेळी, 'Mediterranean Foundation for Strategic Studies 'च्या एका अहवालाचं शीर्षक "तैवानला चीनकडून मिळणाऱ्या लष्करी धमक्या: यामुळे भू-राजकीय यथास्थितीत काही बदल सूचित होतो का?" असं होतं. इराणशी संबंधित संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या आक्रमक कारवायांनी फ्रान्समध्ये या संदर्भातील आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा दिला आहे.
तैवानवरील चीनचा दावा हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. हा दावा ऐतिहासिक, राजकीय आणि कायदेशीर युक्तिवादांवर आधारित आहे. बीजिंगमध्ये दीर्घकाळापासून सत्तेवर असलेले शी जिनपिंग किंवा 'चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षा'चे (CPC) अन्य कोणतेही नेते असोत सर्वांची एकच भूमिका आहे. तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे, ही सर्वांची ठाम भूमिका आहे. ही भूमिका चीनच्या राष्ट्रीय धोरणात आणि कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली आहे. तथापि, तैवान स्वतःला एक स्वतंत्र राष्ट्र मानतो. तैवानकडे स्वतःचे स्वतंत्र सरकार, लष्कर आणि अर्थव्यवस्था आहे. आजतागायत, तैवानचा मुद्दा हा जागतिक स्तरावर तीव्र चर्चेचा विषय बनून राहिला आहे.