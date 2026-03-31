CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
इराणचा डोनाल़्ड ट्रम्प यांना दणका! सौदी अरबमध्ये फोडला 'आकाशाचा डोळा'? अमेरिकेला हजारो कोटींचा फटका

E-3 Sentry Radar Aircraft: E-3 सेंट्री विमान नष्ट झाल्याने अमेरिकेचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. तसंच इराणच्या ड्रोन आणि मिसाईल्सवर लक्ष ठेवण्याची अमेरिकेची क्षमताही कमी झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 31, 2026, 03:49 PM IST
E-3 Sentry Radar Aircraft: इराणसोबतच्या युद्धात अमेरिकेला खूप मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे. मागील महिन्यापासून सुरु असलेल्या युद्धात इराण एका चिवट योद्ध्यासारखा लढत असल्याने अमेरिकेला फार झुंज द्यावी लागत आहे. इराण माघार घेण्यास तयार नसून, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याही अटीही नाकारल्या आहेत. यामुळे हे युद्ध आता दुसऱ्या महिन्यात पोहोचलं असून, आता अंहकार आणि अभिमानाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान या युद्धात इराणने पुन्हा एकदा अमेरिकेचं मोठं नुकसान केलं आहे. इराणने मिसाईल्स आणि ड्रोनच्या सहाय्याने प्रिंस सुलतान एअरबेसवर उभं अमेरिकी हवाई दलाचं E-3 सेंट्री विमान नष्ट केलं आहे. E-3 सेंट्री विमान नष्ट झाल्याने अमेरिकेचं हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं सांगितलं जात आहे. 

300 मिलियन डॉलर्सचा फटका

द हिलच्या एका रिपोर्टनुसार, E-3 सेंट्री विमान 'अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल’ (चेतावणी आणि नियंत्रण) विमान होतं. या विमानाची किंमत जवळपास 3000 मिलिअन डॉलर्स म्हणजेच जवळपास 2700 कोटी असल्याचं सांगितलं जात आहे. 

अमेरिकेजवळ किती E-3 विमानं आहेत?

अमेरिकेच्या ताफ्यात आता 16 E-3 विमानेच राहिली आहेत. पण यामधील सर्वच विमानं उड्डाण भरण्यासाठी सक्षम नाहीत. जुन्या झालेल्या या विमानांचा वापर मिसाईल्सची माहिती मिळवण्यासाठी आणि हवाई हल्ल्यांमधील समतोल राखण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे त्याला 'आकाशाचा डोळा'ही म्हटलं जातं. मध्यपूर्वेत अमेरिकेची अशी 6 विमानं तैनात आहेत. 

E-3 विमान नष्ट झाल्याने नेमकं काय नुकसान?

E-3 विमानाशिवाय अमेरिकन लष्कर इराणकडून येणाऱ्या आगामी धोक्यांची, हल्ल्यांची माहिती मिळवू शकणार नाही. जसं की ड्रोन हल्ला, मिसाईल्सची माहिती मिळवणं यासाठी याचा वापर केला जातो. पण विमान नष्ट झाल्याने ही माहिती मिळवणं कठीण होणार आहे. निवृत्त हवाई दल कर्नल सेड्रिक लेटन यांनी CNN ला सांगितलं की, ते विमान एअरबोर्न वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टीम (AWACS) चा भाग होते. ते नष्ट झाल्यानेअमेरिकेच्या पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेला एक गंभीर धक्का बसला आहे.

अमेरिकेने गमावली 20 ते 22 विमानं

अमेरिकेने इराणविरोधातील युद्धात आतापर्यंत 20 ते 22 विमानं गमावली आहेत. पण पहिल्यांदाच अमेरिकेने आपलं E-3 सेंट्री सारखं एखादं मोठं विमान गमावलं आहे. इराणच्या हल्ल्यात नष्ट झालेल्या विमानाचे फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. फोटोत विमानाचे तुकडे झाल्याचं दिसत आहेत. तसंच खास रडार डोम जमिनीवर पडल्याचं दिसत आहे. 

ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, इराणने हल्ल्यात नष्ट केलेल्या विमानांमध्ये 10 रीपर ड्रोन, तीन F-15 आणि एक KC-135 टँकरचा समावेश आहे. सौदी अरेबियातील विमानतळावर झालेल्या इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात इतर पाच केसी-135 विमानांचेही नुकसान झाले.

इराणने या हल्ल्यावर काय म्हटलं आहे?

इराणने Shahed-136 ड्रोनचा वापर करून एक E-3 सेंट्री विमान पाडल्याच्या दाव्यांना पुष्टी दिली आहे. इराणच्या सोशल मीडिया हँडलवर लिहिलं आहे की, "आमच्या 18 लाखांच्या ड्रोनने त्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे विमान पाडले आहे."

भारतही तयार करतंय कामिकेड ड्रोन

शाहेद ड्रोनची कामगिरी पाहता रशिया, अमेरिका आणि चीननंतर आता भारतही अशा प्रकारचा ड्रोन तयार करत आहेत. युरेशिया टाइम्सच्या एका रिपोर्टनुसार, दोन भारतीय सुरक्षा कंपन्यांनी असे ड्रोन सिस्टम तयार केले आहेत, जे इराणच्या 'शाहिद-123' कामिकेज ड्रोनच्या क्षमतेप्रमाणे आहेत. भारतात ‘प्रोजेक्ट KAL’ आणि ‘शेषनाग-150’ ला डीप-पेनेट्रेशन हल्ला करण्याच्या क्षमतेचं बनवण्याचा प्रयत्न आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

