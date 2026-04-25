  • शस्त्रसंधीच्या नावावर ट्रम्प यांच्याकडून इराणचा विश्वासघात? 24 तासांच 4 संकेत अन् भयंकर युद्धाचं काऊंटडाऊन

शस्त्रसंधीच्या नावावर ट्रम्प यांच्याकडून इराणचा विश्वासघात? 24 तासांच 4 संकेत अन् भयंकर युद्धाचं 'काऊंटडाऊन'

US Iran tension Latest Updates:  इराणसोबतच्या युद्धविरामामध्येही अमेरिकेसोबत सुरू असणारा या देशाचा संघर्ष काही केल्या शमण्याचं नाव घेत नाहीय. त्यातच हिंदी महासागरातील काही हालचालींमुळं येत्या काळातील भयाण परिस्थितीची संपूर्ण जगाला कुणकूण लागली आहे.  

सायली पाटील | Updated: Apr 25, 2026, 07:43 AM IST
शस्त्रसंधीच्या नावावर ट्रम्प यांच्याकडून इराणचा विश्वासघात? 24 तासांच 4 संकेत अन् भयंकर युद्धाचं 'काऊंटडाऊन'
US Iran tension Latest Updates: फेब्रुवारीपासून पडलेली युद्धाची ठिणगी अद्याप विझली नसून, आखाती देशांमध्ये येता काळ आणखी तणावाचा असेल असेच संकेत मिळत आहेत. चर्चा आणि भेटीगाठींच्या मागील 24 तासांमधील सत्रानं 4 असे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळं युद्धाची शक्यता आणखी दाट होत चालली आहे. अमेरिकेची तिसरी युद्धनौका यूएसएस जॉर्ज ड्ब्ल्यू बुश United States Central Command अर्थात सेंटकॉम क्षेत्रात तैनात झाली आहे. 

सेंटकॉम हे अमेरिकी सैन्याचं ते क्षेत्र आहे, जे मध्यपूर्वेनजीकच्या भागांमध्ये होणाऱ्या कारवायांची जबाबदारी घेत असतं. हिंदी महासागरातील सेंटकॉम क्षेत्रात अमेरिकेची ही लढाऊ विमान उतरवता येणारी युद्धनौका तैनात झाल्यानं आता एकूण युद्धनौकांची संध्या तीनवर पोहोचली आहे. सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीमध्ये अमेरिकेची ही चाल जगाची चिंता वाढवून जात आहे. प्रत्यक्षात 2003 च्या इराक युद्धानंतर अमेरिकेनं या क्षेत्रात पहिल्यांदात एका वेळी तीन युद्धनौका आणल्या आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : Advisory : विमान, रस्ते अगदी कोणत्याच मार्गानं प्रवास करणं टाळा; भारत सरकारचा इशारा

5 हजार सैनिक शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून 

फक्त युद्धनौकाच नव्हे, तर नव्यानं आलेल्या या अवाढव्य लष्करी जहाजातून तब्बल 5000 विशेष प्रशिक्षित सैनिकांनाही अमेरिकेनं पाचरण केलं आहे. याआधीच ट्रम्प यांच्या देशाचे साधारण 50 हजार सैनिक इथं तैनात आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या युद्धनौकेवर आधुनिक फायटर जेट F-35चं मरीन वर्जन तैनात असून त्यामुळं ट्रम्प यांच्या फळीची मारक क्षमता आणखी विस्तारीत भागापर्यंत वाढली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

तांबड्या समुद्रामध्ये यूएसएस जेराल्ड फोर्ड आणि यूएसएस अब्राहम लिंकन तिथूनच तैनात असणाऱ्या अरबी समुद्रात तैनात आहे. ही अमेरिकेची एक मारक तुकडी असून, त्यामध्ये सपोर्टींग शिप, पाणबुड्या आणि 5 ते 6 युद्धनौका असा ताफा समाविष्ट असतो. शिवाय यावर टॉमहॉक आणि अँटी एअरक्राफ्ट मिसाईलसुद्धा सज्ज असतात. तिसऱ्या युद्धनौकेमुळं अमेरिकेमध्ये एअर डिफेंस अॅक्टीव्ह झाला असून, आता इराणसुद्धा कोणत्याही क्षणी होणाऱ्या हल्ल्यासाठी सज्ज होत असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

शक्य तितक्या लवकर इराण सोडा 

भारताच्या दूतावासानं ही तणावग्रस्त परिस्थिती पाहता इराण देश सोडण्याचा इशारा जारी केला आहे. यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकसुद्धा जारी केला असून, शक्य असल्यास रस्ते मार्गानं देश सोडण्याचं आवाहन केलं आहे. अमेरिकेनं युद्धविरामाची घोषणा केली असली तरीही भारताकडून या निर्णयाकडे विश्वासार्हतेनं पाहिलं जात नाहीय, या क्षेत्रातील तणावग्रस्त परिस्थिती पाहता नागरिकांना सावध आणि सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

मध्य रेल्वेवर 15 तासांचा ब्लॉक; आसनगाव कसारा लोकल बंद

मुंबई बातम्या