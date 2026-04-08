Explained: शस्त्रसंधी होताच इराणच्या अमेरिकेकडे 10 मागण्या; 10 एप्रिलला पाकिस्तानात ठरणार युद्धाचं भविष्य

Iran 10 Points Proposal to US: इराणच्या प्रस्तावात युद्धाची कायमस्वरूपी समाप्ती आणि अमेरिका व तिच्या मित्र राष्ट्रांकडून सुरक्षा, आर्थिक आणि प्रादेशिक हक्कांची हमी मागण्यात आली आहे. इराणने पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला एक सविस्तर प्रस्ताव पाठवला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Apr 8, 2026, 07:20 AM IST
Iran 10 Points Proposal to US: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध अखेर थांबलं आहे. दोन्ही देशांनी दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधीची घोषणा केली आहे. दरम्यान दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीनंतर, दोन्ही देशांमध्ये नव्या राजनैतिक प्रयत्नांची तयारी सुरू झाली आहे. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने 10 एप्रिलला इस्लामाबादमध्ये दोन्ही बाजूने चर्चा होणार असल्याचं सांगितलं आहे. 

इराणने पाकिस्तानच्या माध्यमातून अमेरिकेला सविस्तर प्रस्ताव पाठवला आहे. या मुद्द्यांवर अमेरिकेशी चर्चा केली जाणार आहे. या 10 मुद्द्यांमध्ये नेमकं काय आहे जाणून घ्या. 

1) अहिंसेची वचनबद्धता
2)  होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम ठेवणे
3) युरेनियम संवर्धनाला मान्यता
4) सर्व प्राथमिक निर्बंध हटवणे
5) सर्व दुय्यम निर्बंध हटवणे
6) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सर्व ठराव रद्द करणे
7) नियामक मंडळाचे सर्व ठराव रद्द करणे
8) इराणला नुकसान भरपाई देणे
9) या प्रदेशातून अमेरिकी लढाऊ सैन्य मागे घेणे
10) लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहविरुद्धच्या लढाईसह सर्व आघाड्यांवर युद्धविराम

पाकिस्तानात प्रस्तावावर होणार चर्चा

इराणी सरकारी मीडियानुसार, पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेशी चर्चा सुरु होणार आहे.  इराणकडून अमेरिकेला पाठवण्यात आलेल्या 10 मुद्द्यांच्या प्रस्तावानंतर ही चर्चा होत आहे. या प्रस्तावात विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील इराणचे नियंत्रण कायम ठेवणे, निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणणे आणि प्रादेशिक तळांवरून अमेरिकी सैन्याची माघार घेणे यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

