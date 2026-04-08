Explained: शस्त्रसंधी होताच इराणच्या अमेरिकेकडे 10 मागण्या; 10 एप्रिलला पाकिस्तानात ठरणार युद्धाचं भविष्य

Iran 10 Points Proposal to US: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध अखेर थांबलं आहे. दोन्ही देशांनी दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधीची घोषणा केली आहे. दरम्यान दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीनंतर, दोन्ही देशांमध्ये नव्या राजनैतिक प्रयत्नांची तयारी सुरू झाली आहे. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने 10 एप्रिलला इस्लामाबादमध्ये दोन्ही बाजूने चर्चा होणार असल्याचं सांगितलं आहे.
इराणने पाकिस्तानच्या माध्यमातून अमेरिकेला सविस्तर प्रस्ताव पाठवला आहे. या मुद्द्यांवर अमेरिकेशी चर्चा केली जाणार आहे. या 10 मुद्द्यांमध्ये नेमकं काय आहे जाणून घ्या.
1) अहिंसेची वचनबद्धता
2) होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम ठेवणे
3) युरेनियम संवर्धनाला मान्यता
4) सर्व प्राथमिक निर्बंध हटवणे
5) सर्व दुय्यम निर्बंध हटवणे
6) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सर्व ठराव रद्द करणे
7) नियामक मंडळाचे सर्व ठराव रद्द करणे
8) इराणला नुकसान भरपाई देणे
9) या प्रदेशातून अमेरिकी लढाऊ सैन्य मागे घेणे
10) लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहविरुद्धच्या लढाईसह सर्व आघाड्यांवर युद्धविराम
इराणी सरकारी मीडियानुसार, पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेशी चर्चा सुरु होणार आहे. इराणकडून अमेरिकेला पाठवण्यात आलेल्या 10 मुद्द्यांच्या प्रस्तावानंतर ही चर्चा होत आहे. या प्रस्तावात विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील इराणचे नियंत्रण कायम ठेवणे, निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणणे आणि प्रादेशिक तळांवरून अमेरिकी सैन्याची माघार घेणे यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे.