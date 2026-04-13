'आमच्या गोष्टींमध्ये नाक खुपसायचं नाही', चीनने डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिली वॉर्निंग; इराणला दिला जाहीर पाठिंबा

China Warns US Supports Iran: अमेरिका आणि इराणमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढू लागला आहे. इस्लामाबादमध्ये 21 तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीत कोणताही तोडगा निघाल्यानंतर या तणावात भर पडली आहे. पाकिस्तानमधील शांतता चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर आता दोन्ही देश एकमेकांवर निशाणा साधत आहेत. यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनीत नाकाबंदी करण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर इराणने यावर व्यक्त होता तेलासंदर्भात इशारा दिला आहे. यादरम्यान, आता चीननेही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. चीनने जाहीरपणे चीनला पाठिंबा दिला आहे. तसंच आमच्या गोष्टींमध्ये नाक खुपसण्याची गरज नाही अशी चीनला चेतावणी दिली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प इराणसंदर्भात वेगाने निर्णय घेत असून, त्याचा प्रभाव इराणसह चीनवरही पडताना दिसत आहे. चीन इराणला लष्करी मदत पुरवत असल्याबाबतच्या गुप्तचर अहवालांनंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक वक्तव्य केलं आहे. चीन इराणला लष्करी सहाय्य करत असल्याच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना ट्रम्प म्हणाले की, "याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील. ते असे करतीलच, याबद्दल मला शंका आहे. परंतु जर ते असे करताना आमच्या निदर्शनास आले, तर त्यांच्यावर 50 टक्के शुल्क लादले जाईल. ही अत्यंत मोठी रक्कम आहे".
चीनचे संरक्षणमंत्री अॅडमिरल डोंग जून यांनी म्हटलं आहे की, "बीजिंग जगात शांतता आणि स्थिरतेसाठी कटिबद्ध आहे. चीनची मध्य पूर्वेतील स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे". "आम्ही जगात शांतता आणि स्थिरतेसाठी कटिबद्ध आहोत. आम्ही मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. आमची जहाजं 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तून (Strait of Hormuz) सातत्याने ये-जा करत आहेत. इराणसोबत आमचे व्यापार आणि ऊर्जाविषयक करार आहेत. आम्ही या करारांचे पालन करू आणि इतरांनी आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी आमची अपेक्षा आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण आहे आणि ती आमच्यासाठी खुली आहे".
चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकून यांनी सोमवारी इराणला शस्त्रं पुरवण्याची योजना आखत असल्याचा दावा फेटाळून लावत तो निराधार आणि तथ्यहीन असल्याचं म्हटलं आहे. चीनने यापूर्वीच 'दुहेरी-वापराचे तंत्रज्ञान' (dual-use technologies) व संबंधित उपकरणं पुरवली असल्याचाही दावा आहे.
गुओ यांनी स्पष्ट केलं की, चीनने लष्करी निर्यातीच्या बाबतीत नेहमीच एक सावध आणि जबाबदार दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. तसंच, आपल्या देशांतर्गत निर्यात नियंत्रण कायदे व नियमावली आणि आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे पालन करत, या संदर्भात कठोर नियंत्रणे लागू केली आहेत.
इस्लामाबाद येथील चर्चेत कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. यानंतर काही तासांतच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रूथ या सोशल मीडिया माध्यमावर होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि अणुविषयक मुद्द्यांवर मतभेद असल्याचं मान्य केलं. सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला रोखण्यापासून अमेरिका यापुढे स्वतःला परावृत्त करणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.