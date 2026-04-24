US Iran War: कापलेला पाय, जळालेला चेहरा...; अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यात मोजतबा खामनेई गंभीर जखमी; प्लास्टिक सर्जरी केली जाणार

Mojtaba Khamenei Seriously Injured: इराणचे सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई यांच्यावर सध्या उपचार सुरु आहेत. त्यांच्या एका पायाचं तीन वेळा ऑपरेशन झालं आहे आणि आता त्यांना कृत्रिम पाय लावला जाणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 24, 2026, 09:22 AM IST
Mojtaba Khamenei Seriously Injured: अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, मोजतबा खामनेई यांच्याकडे देशाची सूत्रं सोपवण्यात आली आहेत. पण अमेरिका-इस्रायलने इतक्या वेळा हल्ला करुनही आतापर्यंत एकदाही मोजतबा खामनेई सार्वजनिकपणे समोर आलेले नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार, ते फार गंभीर जखमी असून पुढील दोन महिने त्यांच्यावर उपचार सुरु राहण्याची शक्यता आहे.
 
28 फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलच्या सैन्याने अयातुल्ला अली खामनेई यांच्यासह कुटुंबाची उपस्थिती असणाऱ्या ठिकाणी बॉम्बहल्ला केला होता. 'न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या एका रिपोर्टनुसार, मोजतबा खामेनी एअर स्ट्राइकमध्ये गंभीर जखमी झाले होते. सध्या त्यांच्यावर गुप्तपणे उपचार केले जात आहेत. 

आधी माहिती आली होती की, मोजतबा यांचा एक पाय कापावा लागला आहे. दरम्यान नव्या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, त्यांच्या एका पायाचं तीन वेळा ऑपरेशन करण्यात आलं आहे. आता त्यांनी कृत्रिम पाय लावला जाणार आहे. 

चेहरा, ओठ गंभीर जखमी

रिपोर्टनुसार, मोजतबा खामनेई यांचा चेहरा आणि ओठ गंभीररित्या जळाले आहेत. ज्यामुळे त्यांना बोलणंही कठीण होत आहे. त्यांच्या हाताची सर्जरी झाली असून, आता तो हळूहळू बरा होत आहे. पण त्यांच्यावर कदाचित प्लास्टिक सर्जरी होण्याचीही शक्यता आहे. 

मोजतबा खामनेई नेमके कुठे आहेत याची माहिती गुप्त ठेवण्यात आली आहे. जर त्यांच्या ठिकाणाची माहिती उघड झाली तर कदाचित इस्रायल त्यांचा मग काढत त्यांना ठार मारु शकतं अशी इराणला भीती आहे. राष्ट्रपती मसूद पेजश्कियान त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत. याचं कारण ते स्वत: हार्ट सर्जन आहेत. यामुळे इराणची सूत्रं सध्या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्सच्या (IRGC) हातात आहेत.  

माजी राष्ट्राध्यक्ष अहमदीनेजाद यांचे माजी सल्लागार अब्दुलरेझा दावरी यांनी सांगितलं आहे की, "मोजतबा एका संचालक मंडळाप्रमाणे देश चालवत आहेत. ते जनरलच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात आणि सर्व निर्णय एकत्रितपणे घेतात. खरे तर, हे जनरलच संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत."

मोजतबा खामनेई यांनी देशाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून आतापर्यंत कोणताही ऑडिओ किंवा व्हिडिओ संदेश जारी केलेला नाही. ते इराणी जनतेशी केवळ लिखित संदेशांद्वारेच संवाद साधतात. त्यांच्यापर्यंत संदेश पोहोचवण्याची पद्धतही खूप जुनी आणि सुरक्षित आहे. संदेश हाताने लिहिलेले असतात आणि पाकिटात बंद केलेले असतात. त्यानंतर, ते त्यांच्यापर्यंत निष्ठावान दूतांमार्फत मोटारसायकल आणि मोटारींमधून गुप्त मार्गांनी पोहोचवले जातात.

Shivraj Yadav

שיवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

