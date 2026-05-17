/US Iran War News : इराणवर पुन्हा हल्ल्याची तयारी? रशियाने दिला इशारा! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

US Iran war : इराण-अमेरिका यांच्यामध्ये सुरु असलेले युद्ध आता आणखीच तणावाचे होणार आहे असे चित्र दुसत आहे. मागील काही महिन्यापासून होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याच्या मुद्दावर अमेरिका आक्रमक आहे. व्हिएन्नास्थित आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधील रशियाचे स्थायी प्रतिनिधी मिखाईल उल्यानोव्ह यांनी आता चीनच्या भूमिकेनंतर आता समर्थन केले आहे. चीनची सुरुवातीपासूनच भूमिका होती की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये कायमस्वरूपी युद्धविराम लागावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. रशियाचे स्थायी प्रतिनिधी मिखाईल उल्यानोव्ह यांनी आता इराणला इशारा दिला आहे.
रशियाचे स्थायी प्रतिनिधी मिखाईल उल्यानोव्ह यांनी अमेरिका आणि इस्रायल हे इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करु शकतात असा त्यांनी इशारा दिला आहे. रशियन राजदूत उल्यानोव्ह यांनी त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यांचा हवाला देण्यात आला आहे आणि सांगण्यात आले आहे की, "रशिया या भूमिकेला पूर्णपणे पाठिंबा देतो." त्यांनी दुसरी पोस्ट देखील सोशल मिडियावर केली आहे.
वांग यी यांनी त्याच्या हवालामध्ये दुसरी पोस्ट करत असेही सांगितले आहे की, पाश्चात्य तज्ञांनी सांगितले आहे की, काही दिवसांमध्ये अमेरिका आणि इस्रायल हे दोघे पुन्हा इराणवर हल्ले करु शकतात. असे त्यांनी केले तर ते त्यांच्या चुकांमधून ते कोणताही धडा शिकले नाहीत. पुढे त्यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यामधील चीनचा असा विश्वास आहे की, कायमस्वरूपी आणि व्यापक युद्धविराम हाच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील तणाव संपवण्याचा एकच मार्ग आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे संभाषण झाले, यामध्ये बळाचा वापर करून समस्या सुटत नाहीत आणि संवाद हाच एकमेव योग्य मार्ग आहे असे त्यांनी सांगितले आहे.
इराणचे पहिले उपराष्ट्रपती, मोहम्मद रझा आरिफ यांनी सांगितले की, तेहरान यापुढे शत्रूच्या लष्करी उपकरणांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधून जाऊ देणार नाही. ते म्हणाले की, याआधी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आमच्या अधिकाराचा वापर केलेला नाही. आम्ही त्यांना लष्करी उपकरणांना जाऊ दिले आहे, तिच उपकरणे आमच्याविरुद्ध वापरली गेली. आम्ही हे पुन्हा घडू देणार असे त्यांनी सांगितले.