US Iran War: होर्मुझची सामुद्रधुनी अखेर सर्वांसाठी खुली; इराणकडून मोठी घोषणा, पण कायमची नव्हे तर...

Iran opens Strait of Hormuz: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सध्या चर्चा सुरु असल्याने युद्धविराम देण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरु आहे. मात्र शस्त्रसंधीनंतरही इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले करत, हा कराराचा भाग नसल्याचा दावा केला होता. यानंतर आता लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यात 10 दिवसांसाठी शस्त्रसंधीचा निर्णय झाला आहे. त्यानंतर इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करत असल्याची घोषणा केली आहे. जोपर्यंत शस्त्रसंधी आहे तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी पूर्णपणे खुली असेल असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. एक्सवर पोस्ट शेअर करत त्यांनी हा मार्ग सर्व व्यापारी जहाजांसाठी खुला असेल असं स्पष्ट केलं आहे.
अब्बास अराघची यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "लेबनॉनमधील युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर, युद्धविरामाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सर्व व्यापारी जहाजांसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग पूर्णपणे खुला करण्यात आला आहे. इराणच्या इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या 'बंदरे आणि सागरी संस्थे'ने (Ports and Maritime Organisation) यापूर्वीच जाहीर केलेल्या समन्वित मार्गावरून ही जहाजं प्रवास करतील".
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली झाल्याचं जाहीर केलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "इराणने नुकतंच होर्मुझची सामुद्रधुनी संपूर्ण प्रवासासाठी पूर्णपणे खुली करत असल्याचं जाहीर केलं आहे".
मात्र दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्यांनी सामुद्रधुनी खुली केली असली तरीही, इराणसोबतची चर्चा पूर्ण होईपर्यंत अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी पूर्ण ताकदीने सुरूच राहील असं स्पष्ट केलं आहे. 'असोसिएटेड प्रेस'च्या माहितीनुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली झाल्याच्या घोषणेनंतर कच्च्या तेलाच्या किमती 10 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यात 10 दिवसांच्या युद्धविराम कराराची घोषणा केली आणि सांगितले की, ते या दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये पहिली भेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे, ज्यामध्ये 2 हजारांहून अधिक लोकांनी जीव गमावला आहे. ही शस्त्रसंधी त्याच प्रयत्नांचा भाग आहे. कोणत्याही कराराचा भाग म्हणून लेबनॉनलाही ग्राह्य धरावं अशी इराणची भूमिका होती.