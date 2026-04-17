  • Marathi News
  • US Iran War: होर्मुझची सामुद्रधुनी अखेर सर्वांसाठी खुली; इराणकडून मोठी घोषणा, पण कायमची नव्हे तर...

US Iran War: होर्मुझची सामुद्रधुनी अखेर सर्वांसाठी खुली; इराणकडून मोठी घोषणा, पण कायमची नव्हे तर...

Iran opens Strait of Hormuz: अमेरिका-इराणमध्ये सध्या युद्धविराम झाला असून, दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरु आहे. यादरम्यान इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बार अराघची यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वासाठी खुली केली जात असल्याची मोठी घोषणा केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 17, 2026, 07:26 PM IST
US Iran War: होर्मुझची सामुद्रधुनी अखेर सर्वांसाठी खुली; इराणकडून मोठी घोषणा, पण कायमची नव्हे तर...
AI Generated Photo

Iran opens Strait of Hormuz: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सध्या चर्चा सुरु असल्याने युद्धविराम देण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरु आहे. मात्र शस्त्रसंधीनंतरही इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले करत, हा कराराचा भाग नसल्याचा दावा केला होता. यानंतर आता लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यात 10 दिवसांसाठी शस्त्रसंधीचा निर्णय झाला आहे. त्यानंतर इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करत असल्याची घोषणा केली आहे. जोपर्यंत शस्त्रसंधी आहे तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी पूर्णपणे खुली असेल असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. एक्सवर पोस्ट शेअर करत त्यांनी हा मार्ग सर्व व्यापारी जहाजांसाठी खुला असेल असं स्पष्ट केलं आहे. 

अब्बास अराघची यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "लेबनॉनमधील युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर, युद्धविरामाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सर्व व्यापारी जहाजांसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग पूर्णपणे खुला करण्यात आला आहे. इराणच्या इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या 'बंदरे आणि सागरी संस्थे'ने (Ports and Maritime Organisation) यापूर्वीच जाहीर केलेल्या समन्वित मार्गावरून ही जहाजं प्रवास करतील". 

दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली झाल्याचं जाहीर केलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "इराणने नुकतंच होर्मुझची सामुद्रधुनी संपूर्ण प्रवासासाठी पूर्णपणे खुली करत असल्याचं जाहीर केलं आहे".

मात्र दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्यांनी सामुद्रधुनी खुली केली असली तरीही, इराणसोबतची चर्चा पूर्ण होईपर्यंत अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी पूर्ण ताकदीने सुरूच राहील असं स्पष्ट केलं आहे. 'असोसिएटेड प्रेस'च्या माहितीनुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली झाल्याच्या घोषणेनंतर कच्च्या तेलाच्या किमती 10 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत.

 

इस्रायल-लेबनॉन युद्धविराम करार

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यात 10 दिवसांच्या युद्धविराम कराराची घोषणा केली आणि सांगितले की, ते या दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये पहिली भेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे, ज्यामध्ये 2 हजारांहून अधिक लोकांनी जीव गमावला आहे. ही शस्त्रसंधी त्याच प्रयत्नांचा भाग आहे. कोणत्याही कराराचा भाग म्हणून लेबनॉनलाही ग्राह्य धरावं अशी इराणची भूमिका होती. 

 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

