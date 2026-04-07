'आज रात्री एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होणार', डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणली मोठी धमकी; हल्ल्याचा काऊंटडाउन सुरु

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
शिवराज यादव | Updated: Apr 7, 2026, 06:44 PM IST
Donald Trump threat to Iran: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला पुन्हा एकदा धमकी दिली आहे. आज रात्री एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होणार असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रूथ' या सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत इराणला आतापर्यंतची सर्वात मोठी धमकी दिली आहे. याआधी त्यांनी भारतीय वेळेनुसार, सोमवारी रात्री 10.30 पत्रकार परिषद घेत इराणला इशारा दिला होता. आपण ठरवलं तर एका रात्रीत इराणला उद्ध्वस्त करु शकतो असा इशारा दिला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे आज रात्री काहीतरी मोठं घडण्याची शक्यता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

डोनाल्ड ट्रम्प यांची पोस्ट

"आज रात्री एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल, जिचे पुनरुज्जीवन पुन्हा कधीच शक्य होणार नाही. असं काहीतरी घडावं अशी माझी इच्छा नाही, पण कदाचित तसंच होणार आहे. आता जेव्हा संपूर्ण आणि आमूलाग्र सत्तांतर झाले आहे, ज्यामुळे अधिक वेगळं, अधिक बुद्धिमान आणि कमी कट्टरवादी विचारांचे प्राबल्य आहे. तेव्हा कदाचित काहीतरी अत्यंत क्रांतीकारक आणि अद्भुत घडू शकेल.  कोणाला माहिती? आज रात्री आपल्याला त्याचं उत्तर मिळेल. हा क्षण म्हणजे जगाच्या प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या क्षणांपैकी एक ठरेल," असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

47 वर्षांचा खंडणीखोरीचा, भ्रष्टाचाराचा आणि मृत्यूचा कालखंड अखेर संपुष्टात येईल. इराणच्या जनतेचे ईश्वर कल्याण करो असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

IRGC कडून अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याची धमकी

'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ४' अंतर्गत 'वेव्ह 99' (WAVE 99) मोहीम राबवून इराणने प्रादेशिक तणाव वाढवला आहे. IRGC च्या माहितीनुसार, या मोहिमेत बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांसह, तसेच लढाऊ ड्रोनचा वापर करण्यात आला. या हल्ल्यांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ, प्रादेशिक ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि इस्रायलशी संबंधित आस्थापनांना लक्ष्य करण्यात आले. इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. IRGC ने असा इशारा दिला आहे की, जर हे हल्ले सुरूच राहिले, तर त्याचे प्रत्युत्तर अधिक व्यापक आणि आक्रमक असेल.

इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने लक्ष्मणरेषा ओलांडली, तर ते मध्य-पूर्वेच्या पलीकडे जाऊन प्रत्युत्तर देतील आणि वॉशिंग्टन व त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना तेल आणि वायूसाठी तरसण्यास भाग पाडतील. दरम्यान इराणने अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर हल्ले करण्याचा इशारा दिला असताना कतारने हे युद्ध चालू राहिल्यास, कोणीही विजयी होणार नाही असं म्हटलं आहे. 

इराणमधील निवासी इमारतीवरील हल्ल्यात 9 ठार

इराणच्या शहरियार शहरातील एका निवासी इमारतीवर झालेल्या हल्ल्यात नऊ जण ठार आणि पंधरा जण जखमी झाले आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

