US Iran War: मध्यस्थीचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानला इराणचा दणका! ‘सेलेन’ जहाज 'हॉर्मुझ'मधून परत पाठवलं

Iran IRGC Turned Back Pakistan Vessel Selen: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानकडे निघालेल्या ‘सेलेन’ या कंटेनर जहाजाला इराणच्या नौदलाने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून परत पाठवले आहे. विशेष म्हणजे, ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे जेव्हा पाकिस्तान स्वतःला अमेरिका-इराण संघर्षात मध्यस्थ म्हणून पुढे करत आहे.
‘सेलेन’ (IMO: 9208459) हे सेंट किट्स अँड नेव्हिस ध्वजाखाली नोंदणीकृत एक लहान फीडर कंटेनर जहाज आहे. दुबईस्थित एक्ससिड ओसॅनिक ट्रेडिंग LLC या कंपनीकडून त्याचे व्यवस्थापन केले जाते. 23 मार्च रोजी शारजाह अँकरजवरून हे जहाज पाकिस्तानमधील कराची बंदराच्या दिशेने नियमित मार्गाने निघाले होते.
AIS ट्रॅकिंग डेटानुसार, जहाज होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचताच अचानक वळवण्यात आले आणि पुन्हा आखाताच्या दिशेने परत फिरले.
या कारवाईची पुष्टी करत इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नौदलाने स्पष्ट केले की, जहाजाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. IRGC नौदलाचे कमांडर रियर अॅडमिरल अलिरेझा तंगसिरी यांनी म्हटलं आहे की, “सेलेन हे कंटेनर जहाज कायदेशीर प्रोटोकॉलचे पालन न केल्यामुळे आणि होर्मुझ मधून जाण्यासाठी आवश्यक परवानगी न घेतल्यामुळे परत पाठवण्यात आले. या मार्गातून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाने इराणच्या सागरी अधिकाऱ्यांशी पूर्ण समन्वय साधणे आवश्यक आहे.”
दरम्यान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेसाठी इस्लामाबाद तयार असल्याचे जाहीर केले आहे.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या प्रस्तावाला सोशल मीडियावर प्रसिद्धी दिली आहे. मात्र, या राजनैतिक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवरच पाकिस्तानकडे जाणारे जहाज इराणकडून थांबवले जाणे हे विरोधाभासी चित्र निर्माण करणारे आहे.
यातून स्पष्ट होते की, राजनैतिक पातळीवर संवादाचे प्रयत्न सुरू असले तरी प्रत्यक्षात सागरी मार्गांवर नियंत्रण अधिक कडक होत आहे.
आतापर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुक्त आणि सुरक्षित सागरी मार्ग म्हणून ओळखली जात होती. मात्र, परिस्थिती बदलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
इराण आता या मार्गाकडे ‘परवानगी-आधारित कॉरिडॉर’ म्हणून पाहत असल्याचे दिसत आहे, जिथे प्रत्येक जहाजाला पूर्वपरवानगी आणि समन्वय आवश्यक ठरत आहे.
या बदलामुळे जागतिक शिपिंग उद्योगात अनिश्चितता वाढली असून, अनेक जहाजांनी आपले मार्ग बदलणे किंवा प्रवास उशिरा करण्यास सुरुवात केली आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून दररोज मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू वाहतूक होते. भारताच्या ऊर्जा गरजांपैकी मोठा हिस्सा या मार्गावर अवलंबून आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, या मार्गातून दररोज जगातील सुमारे 20% तेल वाहतूक केली जाते, ज्यामध्ये भारतासाठी येणाऱ्या शेकडो जहाजांचा समावेश असतो.
भारतासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने, येथे निर्माण होणारी कोणतीही अडचण थेट इंधन पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते.
• होर्मुझ सामुद्रधुनीतून दररोज सुमारे 80 ते 100 मोठी तेलवाहू जहाजे (tankers) आणि एकूण 200+ जहाजांची हालचाल होते.
• भारत हा या मार्गाचा प्रमुख वापरकर्ता असल्याने, दररोज अनेक भारतीय मालवाहू आणि ऊर्जा वाहतूक करणारी जहाजे या मार्गाने ये-जा करतात.
युद्धानंतरही भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याची सातत्यता राखण्यासाठी जहाजांची वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे, मात्र वाढलेल्या तणावामुळे काही जहाजांनी मार्ग बदलणे, विलंब करणे किंवा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अवलंबणे सुरू केले आहे.