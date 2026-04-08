'तुम्ही मला S*x बद्दलही...'; युद्धासंदर्भात बोलताना ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले? त्यांना काय सूचित करायचं होतं?

US Israel War Donald Trump Comment: जाहीर कार्यक्रमामध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी हे विधान का केलं? नेमकं त्यांना काय म्हणायचं होतं? जाणून घ्या सविस्तरपणे....

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 8, 2026, 03:11 PM IST
पत्रकारांशी संवाद साधताना विधान (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

US Israel War Donald Trump Comment: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या बेधडक विधानांसाठी ओळखले जातात. मंगळवारी म्हणजेच 7 एप्रिल रोजी त्यांनी इराणसोबत मागील 40 दिवसांपासून सुरु असलेल्या युद्धासंदर्भात युद्धबंदीची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी आपल्याकडून सर्व सहकार्य केलं जाईल असं सांगत इराणविरुद्धचं युद्ध दोन आठवड्यांसाठी थांबवलं असून दोन्हीकडून वाटाघाटींसाठी वाट मोकळी करुन दिली आहे. मात्र यापूर्वी मागील तीन आठवड्यांमध्ये ट्रम्प यांनी कधी अपशब्द तर कधी शिव्या आणि कधी आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर करत इराणसंदर्भात पोस्ट केल्या होत्या. मात्र फार कमी लोकांना ठाऊक आहे की ट्रम्प यांनी युद्धासंदर्भात आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये चक्क सेक्सचा उल्लेख केलेला. नेमकं घडलेलं काय ते पाहूयात...

कशासंदर्भात बोलत होते ट्रम्प?

इराणविरुद्ध 28 फेब्रुवारीपासून सुरु झालेल्या युद्धापासून ते 7 एप्रिलच्या युद्धबंदीदरम्यान ट्रम्प यांनी अनेक पत्रकार परिषदा घेतल्या. यापैकी एका पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांनी केलेलं विधान ऐकून उपस्थित पत्रकारांच्या भुवया उंचावल्या. एका मुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये ट्रम्प यांनी वादग्रस्त विधान केलं. या पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांना अगदी कोणत्याही विषयावर प्रश्न विचारण्याची मूभा देण्यात आली होती. हेच अधोरेखित करताना आपण अगदी सेक्स सारख्या विषयावरही बोलायला तयार असल्याचं ट्रम्प यांनी मुद्दाम म्हटलं.

बेधडक विधांनासाठी प्रसिद्ध

सामान्यपणे राष्ट्राध्यक्ष पदावरील व्यक्ती पत्रकारांशी चर्चा करताना संवेदनशील विषयांवर बोलत नाहीत. मात्र ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलयला सुरुवात करतानाच कोणताही विषय आपल्या या चर्चेच्या मर्यादेबाहेर नाही, असं स्पष्ट केलं. खरं तर ट्रम्प हे कायमच त्यांच्या रोखठोक भूमिकेसाठी आणि कोणताही आडपडदा न ठेवता प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी ओळखले जातात. अर्थात त्यांच्या विधानांमधून अनेक वाद होतात. तरीही ते आपला हा बोलण्यातला बोल्डपणा कमी करत नाहीत.

नेमकं काय म्हणाले?

निवडणुकीच्या प्रचाराची सभा असो किंवा पत्रकार परिषद असो ट्रम्प यांच्या मनात येईल ते बोलून मोकळं होतात. त्यामुळेच मूळ मुद्द्याबरोबरच इतर मुद्द्यांचीही दखल पत्रकरांकडून घेतली जाते. असेच एक विधान त्यांनी काही आठवड्यांपूर्वी एका पत्रकार परिषदेत केलं होतं. पत्रकारांशी बोलताना, "मी काही प्रश्नांना उत्तरं देईन. तुम्ही मला काहीही विचारु शकता. तुम्ही मला सेक्सबद्दलही विचारु शकता," असं ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प यांचं हे विधान ऐकून उपस्थित पत्रकारांपैकी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. काहीजण हळूच हसले तर काहींनी या विधानाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं.

ट्रम्प यांचं हे विधान इंटरनेटवरही व्हायरल झालं असून यावरुन दोन गट पडले आहेत. एकीकडे ट्रम्प यांच्या पारदर्शकपणाचं कौतुक केलं जात असतानाच दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष पदावरील व्यक्तीला असली विधानं शोभत नसल्याचं म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

