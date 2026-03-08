अमेरिका-इस्रायली सैन्य इराणमध्ये घुसणार ? आता हवेतून नाही तर डायरेक्ट जमिनीवरुन समोरासमोर हल्ला करणार?

Iran Israel War : अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाला 9 दिवस झाले आहेत. हे युद्ध आता धक्कादायक वळणावर पहोचले आहे, मध्य पूर्वेमध्ये तीव्र हल्ले होत आहेत आणि परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण आहे. अनेक स्त्रोतांकडून मिळालेल्या वृत्तानुसार इस्रायलने इराण आणि लेबनॉनमध्ये जोरदार हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने पश्चिम आशियातील अमेरिका आणि इस्रायली तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले आहेत. अमेरिका-इस्रायली सैन्य इराणमध्ये घुसणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
इराणच्या अणुक्षेत्रांमध्ये अमेरिकेचे 'विशेष दल' प्रवेश करणार आहे. युरेनियम साठा जप्त करण्याचा प्लान ट्रम्प यांनी बनवला आहे. अमेरिका आणि इस्रायली कमांडो इराणच्या भूमीवर उतरू शकतात. इराणमधीस 450 किलो युरेनियम जप्त करण्याची तयारी असल्याचे संकेत ट्रम्प यांनी दिले आहेत. 'गरज पडल्यास, अणुसामग्री सुरक्षित करण्यासाठी जमिनीवर कारवाई देखील शक्य आहे.
युरोपियन युनियन इराणविरुद्धच्या हल्ल्यात अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सामील झाली आहे. सायप्रसच्या लिमासोल बंदरात हजारो सैन्य, युद्धनौका आणि ड्रोनविरोधी संरक्षण प्रणाली तैनात केल्या आहेत. सायप्रस - जर्मन फ्रिगेट एफजीएस नॉर्ड्राइन-वेस्टफॅलेन लिमासोल बंदरात डॉक करण्यात आले. युरोपियन युनियनच्या सहयोगी देशांनी सायप्रसमध्ये युद्धनौका आणि ड्रोनविरोधी संरक्षण तैनात केले आहे. सोमवारी सकाळी सायप्रसमधील ब्रिटीश आरएएफ अक्रोटिरी लष्करी तळाजवळ इराणी बनावटीच्या ड्रोनने हल्ला करण्याची शक्यता आहे.
इराणने आतापर्यंत युएईवर 238 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, 1,422 ड्रोन आणि आठ क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. रविवारी, युएईने 17 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि 117 ड्रोन शोधून काढले. यापैकी 16 क्षेपणास्त्रे आणि 113 ड्रोन अडवण्यात आले, तर एक क्षेपणास्त्र आणि चार ड्रोन समुद्रात पडले.
युद्ध सुरू झाल्यापासून, इराणमध्ये 1,200 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. लेबनॉनमध्ये 70 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. इस्रायलमध्ये सुमारे 10 ते 12लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 6 अमेरिकन सैनिकही मारले गेले आहेत. इस्रायलने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह तळांवर हल्ला केला, ज्यामध्ये 8 जण ठार झाले.
ही लेबनीज संघटना इराणची समर्थक मानली जाते आणि इराणी नेते अली खामेनी यांच्या हत्येनंतर तिने इस्रायलवर हल्ला केला.