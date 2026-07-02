अरबी समुद्रात नौदलाचं हेलिकॉप्टर क्रॅश; 'इमरजेंसी वॉटर लँडिंग'नंतर अनपेक्षित घडलं

नवी दिल्ली | आखाती देशांमध्ये प्रामुख्यानं इराणसोबत पेटलेल्या संघर्षामध्ये अद्यापही ठिणग्या धुमसतच असताना अमेरिकेला एक धक्का बसला आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार अमेरिकी नौदलाचं एक लढाऊ हेलिकॉप्टर अरबी समुद्रातक क्रॅश झालं. MH-60S सी हॉक (Sea Hawk) नावाचं हे हेलिकॉप्टर काही तांत्रिक बिघाडामुळं बुधवारी अरबी समुद्रामध्ये आपात्कालीन स्थितीमध्ये लँड करण्यात आलं.
हेलिकॉप्टरच्या या आपात्कालीन वॉटर लँडिंदरम्यान त्यातून प्रवास करणाऱ्या चारपैकी तीन सदस्यांना सुरक्षितरित्या वाचवण्यात यश आलं. मात्र, बचाव पथकाला अद्यापही एक सदस्य सापडला नसल्यानं तो बेपत्ता असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या सदस्याचा शोध घेण्यासाठी अमेरिकी नौदलानं प्रयत्नांची शिकस्त केली आहे.
युएस नेव्हल फोर्सेज सेंट्रल कमांडनं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून X वर याबाबतची माहिती दिली. अमेरिकी तुकडीच्या माहितीनुसार प्रारंभी तपासातून हा अपघात नेमका कसा झाला याची माहिती मिळू शकली नाही. शत्रूनं कोणती कारवाई केलीय का? या दृष्टीकोनातूनही सध्या तपास सुरू आहे.
नेव्हल कमांड्च्या माहितीनुसार बचावकार्यातून ज्या तीन सदस्यांना वाचवण्यात यश आलं, त्यांना अमेरिकेच्या प्रचंड मोठ्या विमानवाहू युद्धनौका जॉर्ज एच. डब्ल्यू बुशवर आणण्यात आलं, जिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू करत एक वैद्यकीय पथक त्यांची काळजी घेत आहे. या तिन्ही सदस्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. चौथ्या बेपत्ता सदस्यासाठी अरबी समुद्रात जिथं ही घडना घडली त्या भागात नौदलाच्या लढाऊ युद्धनौका, शोधमोहिमेसाठीची विमानं आणि हेलिकॉप्टरच्या मदतीनं शोध घेतला जात आहे. सदर अपघाताचं मूळ कारण शोधण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती अमेरिकेच्या नौदलानं दिली.
On July 1 at 3:30 a.m. ET, the aircrew of an MH-60S Sea Hawk helicopter assigned to USS George H.W. Bush (CVN 77) conducted an emergency water landing in the Arabian Sea. There is no indication the emergency was caused by hostile action. Three of the helicopter’s four crew…— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 1, 2026
अपघातात क्रॅश झालेलं हेलिकॉप्टर अमेरिकी नौदलाचा मुख्य आधार असल्याचं म्हटलं जातं. याचा वापर प्रामुख्यानं सर्च अँड रेस्क्यू, स्पेशल ऑपरेशन्स, कॉम्बॅट सपोर्ट आणि मालवाहतुकीसाठी केला जातो. अतिसंवेदनशील भागांमध्ये या हेलिकॉप्टरचा वापर नौदलाकडून केला जातो. हे हेलिकॉप्टर USS George H.W. Bush वर तैनात होतं. जी युद्धनौका एप्रिल महिन्यापासूनच मध्यपूर्वेतील सागरी सीमेमध्ये गस्त घालत आहे. या क्षेत्रात होर्मुझवरील नाकाबंदी तूर्तास हटवण्यात आली असली तरी इराण आणि क्षेत्रीय तणावामुळं अमेरिकेचं सैन्य अद्यापही इथं तैनात असल्याचं पाहायला मिळत आहे.