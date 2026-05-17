₹150000000 जिंकण्याची तुम्हालाही संधी... अमेरिकेची ओपन ऑफर; हे 'Bad Boys' कोण?

US Offers ₹15 Crore Price Money: अमेरिकेने जवळपास 15 कोटी रुपये एवढ्या मोठ्या बक्षिसाची घोषणा केली आहे. हे पैसे मिळवण्यासाठी नेमकं काय करावं लागेल जाणून घ्या
US Offers ₹15 Crore Price Money: अमेरिकेने जगभरातील लोकांसाठी एक खास ऑफर दिली असून या ऑफरअंतर्गत तब्बल 15 कोटी रुपयांपर्यंतचं बक्षीस जिंकण्याची संधी आहे. अर्थात हे काम तसं डेंजर आहे पण त्यासाठी मिळणारा परतावाही तसाच आहे. अमेरिकेने इराणविरुद्ध सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या (आयआरजीसी) ड्रोन-उत्पादन नेटवर्कमध्ये सहभागी असलेल्या सहा व्यक्तींसंदर्भातील माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस जाहीर केलं आहे. 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच 14 कोटी 39 लाख रुपये बक्षीस अमेरिकेने जाहीर केलं आहे. इराणमधील ड्रोन आर्मीवरील दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने हलचाली सुरु केल्या असून हे एवढं मोठं बक्षीस त्याचा भाग आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' योजनेअंतर्गत जारी केलेल्या एका निवेदनात, वॉशिंग्टनमधील ट्रम्प सरकारने इराणमधील ड्रोन नेटवर्कच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सहा व्यक्तींची माहिती हवी असल्याचं म्हटलं आहे. या सहा व्यक्तींचा संबंध 'किमियां पार्ट सिवान कंपनी'शी (केआयपीएएस) असल्याचे नमूद केले आहे. 'आयआरजीसी'च्या 'कुड्स फोर्स'ची ड्रोन-उत्पादन शाखा असं या तुकडीचं वर्णन अमेरिकन अधिकारी करतात. परराष्ट्र विभागाच्या माहितीनुसार, या सहा व्यक्ती इराणच्या लष्करी नेटवर्कशी संबंधित असलेल्या 'ड्रोनची चाचणी, विकास आणि पुरवठा' या संदर्भातील कामात सहभागी आहेत.
अमेरिकेने केलेल्या 15 कोटींच्या बक्षीसाच्या घोषणेसोबतच सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये या सहा जणांची माहिती दिली आहे. 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रमाअंतर्गत लोकांना या नेटवर्कचे सदस्य, त्यांचे साथीदार आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. "आयआरजीसीच्या इन्कम सोर्सला धक्का पोहोचवण्यासाठी आम्हाला मदत करा," असे या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या पोस्टमध्ये ड्रोन उत्पादक कंपनीच्या मागे असलेल्या कथित सूत्रधारांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी या सहा व्यक्तींची नावे हसन अरंबुनेझाद, रजा नाहरदानी, मेहदी नाघनेह, हादी झवरकी, अबोलफझल मोशकानी आणि अब्बास सरताजी अशी असल्याचा दावा केला आहे.
केआयपीएएस ही कंपनी इराणच्या 'मानवरहित हवाई प्रणाली' (युएएस) प्रोजेक्टला मदत करणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणून काम करत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही अनेकदा तेहरानवर आरोप करताना, या युएएस प्रणालीचा वापर पश्चिम आशियातील विविध भागांत कार्यरत असलेल्या 'प्रॉक्सी' गटांना म्हणजेच सरकारविरोधात लढणाऱ्या आणि दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या टोळ्यांना तसेच इराणच्या लष्करी मोहिमांना मदत करण्यासाठी करत असल्याचं म्हटलं आहे.
Help us put a dent in the IRGC’s revenue stream.— Rewards for Justice (@RFJ_USA) May 14, 2026
गेल्या काही वर्षांत, इराणची ड्रोन क्षमता ही अमेरिका आणि तिच्या प्रादेशिक मित्र राष्ट्रांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या देशांच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या प्रमुख चिंतांमध्ये इराणमधील ड्रोन उत्पादनांचा समावेश आहे. इराणमध्ये तयार केलेले ड्रोन आणि 'लोइटरिंग म्युनिशन्स' म्हणजेच ड्रोनच्या सहाय्याने वाहून नेता येणारी स्फोटके इराक, सीरिया, येमेन आणि व्यापक आखाती प्रदेशासह अनेक संघर्षग्रस्त क्षेत्रांमध्ये वाढत्या प्रमाणात वापरण्यात आल्याचं दिसून येत आहेत. पाश्चात्य गुप्तचर संस्था आणि 'सेंटकॉम'च्या अधिकाऱ्यांनी इराण आणि 'आयआरजीसी'वर वारंवार शत्रूंना मदत केल्याचे आरोप केले आहेत. मध्य पूर्वेमध्ये कार्यरत असलेल्या मित्र दहशतवादी गटांना मानवरहित हवाई प्रणाली, त्यांचे सुटे भाग आणि या प्रणाली चालवण्याचे या सहा जणांच्या टोळीकडून दिलं जात असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे.