/जगाला दिलासा! अखेर युद्ध संपलं, होर्मुझची सामुद्रधुनीही खुली होणार; अमेरिका-इराणकडून शांतता करारावर स्वाक्षरी

US Iran Peace MOU: संपूर्ण जगाला हादरे बसवणारं आणि महागाईचे चटके सोसायला लावणारं अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेश्कियान यांनी बुधवारी दोन्ही देशातील युद्ध संपवण्यासाठी MoU म्हणजेच सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. अमेरिका आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा सामंजस्य करार तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. अंतिम कराराच्या अटींबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी अमेरिका आणि इराणकडे 60 दिवसांचा कालावधी असणार आहे.
G7 शिखर परिषदेनंतर पॅलेस ऑफ वर्सेलिस येथे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत झालेल्या स्नेहभोजनादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हस्ताक्षर करण्यात आलेल्या प्रत इराण आणि मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना पाठवण्यात येत आहे. याआधी रविवारी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस आणि इराणचे मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी सामंजस्य करारावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वाक्षरी केली होती.
"It's signed."— Fox News (@FoxNews) June 17, 2026
President Trump told reporters he signed the Iran memorandum of understanding in Versailles as he departed the palace following a dinner with French President Emmanuel Macron.
A White House official says a photo of the signed agreement was sent to Iran and the… pic.twitter.com/HVELS6RYVB
"राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आज रात्री वर्सेलिस येथे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार शांततेचा पाया रचच असून आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करत आहे. आपल्या देशवासियांसाठी योग्य दिशेने टाकलेलं हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे लवकरच ऊर्जेच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल," असं मॅक्रॉन यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिलं.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी सांगितलं आहे की, तेहरानला वाहतूक किंवा विम्याशी संबंधित कोणत्याही निर्बंधांशिवाय तेलविक्री करण्याची परवानगी मिळायला हवी. तसंच, अशा विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावर त्यांचा पूर्ण अधिकार असायला हवा.
The moment President Trump signs the Iran deal at the Palace of Versailles.— Fox News (@FoxNews) June 18, 2026
The agreement was finalized during a dinner hosted by French President Emmanuel Macron inside the historic palace.
The signing marked a major diplomatic milestone after months of negotiations aimed at… pic.twitter.com/slt91WwA2O
त्यांनी पुढे नमूद केले की, इराणला आपली गोठवलेली मालमत्ता उपलब्ध करून घेण्यातील अडथळे दूर करण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले आहे. इराणला तेल वाहून नेणारी जहाजे किंवा विमा सेवांवर कोणतेही निर्बंध नसताना तेल निर्यात करण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे आणि तेल विक्रीतून मिळणारी रक्कम थेट प्राप्त करायची आहे.
इराणची अशी भूमिका आहे की, दोन्ही देशांनी पुढील ६० दिवसांत संयम बाळगावा आणि अशा कोणत्याही राजकीय, आर्थिक किंवा लष्करी कृती टाळाव्यात ज्यांचा कराराच्या अंमलबजावणीवर आणि परस्पर विश्वासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकेल.