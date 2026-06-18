Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /जगाला दिलासा! अखेर युद्ध संपलं, होर्मुझची सामुद्रधुनीही खुली होणार; अमेरिका-इराणकडून शांतता करारावर स्वाक्षरी

जगाला दिलासा! अखेर युद्ध संपलं, होर्मुझची सामुद्रधुनीही खुली होणार; अमेरिका-इराणकडून शांतता करारावर स्वाक्षरी

US Iran Peace MOU: अमेरिका आणि इराणमध्ये मागील चार महिन्यांपासून सुरु असलेलं युद्ध अखेर संपलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेश्कियान यांनी बुधवारी MoU म्हणजेच सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 18, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:09 AM IST
जगाला दिलासा! अखेर युद्ध संपलं, होर्मुझची सामुद्रधुनीही खुली होणार; अमेरिका-इराणकडून शांतता करारावर स्वाक्षरी

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अळ्या, कॉकरोच अन्... तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई; पुणे विद्यापिठातल्या मेसला टाळं
tukaram mundhe15 min ago
2
crime news15 min ago
3
donald trump23 min ago
4
jammu kashmir news47 min ago
5
Pranit More1 hr ago