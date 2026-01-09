English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • विश्व
  • व्हेनेझुएलानंतर आता अमेरिका या देशावर करणार हल्ला; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली घोषणा

व्हेनेझुएलानंतर आता अमेरिका 'या' देशावर करणार हल्ला; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली घोषणा

US President Donald Trump announce Land Strike in Mexico: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील विधानांमुळे अमेरिका आणि मेक्सिकोमधील संबंधांमध्ये तणाव वाढू शकतो. अमेरिका ड्रग्ज तस्करीला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका मानते, तर मेक्सिको कोणत्याही एकतर्फी लष्करी कारवाईला आपल्या सार्वभौमत्वावर हल्ला मानते.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 9, 2026, 10:05 AM IST
US President Donald Trump announce Land Strike in Mexico: अमेरिकेने मेक्सिकोमध्ये जमिनीवर कारवाई करण्याची योजना जाहीर केली आहे. गुरुवारी रात्री फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "आम्ही आता ड्रग्ज तस्करांविरुद्ध जमिनीवर कारवाई सुरू करणार आहोत. मेक्सिकोवर ड्रग्ज तस्करांचे राज्य आहे. त्या देशाची स्थिती पाहून खूप वाईट वाटतं, पण ड्रग्ज तस्करांचं राज्य आहे आणि ते दरवर्षी आपल्या देशातील 3,00,000 लोकांचा जीव घेत आहेत."

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की अमेरिकेने ड्रग्ज तस्करीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या समुद्री मार्गांना रोखण्यात मोठं यश मिळवलं आहे. आता ते जमिनीच्या मार्गांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. ते म्हणाले, "आम्ही समुद्रमार्गे येणारे 97 टक्के ड्रग्ज थांबवले आहेत आणि आता आम्ही कार्टेल्सविरुद्ध जमिनीवर कारवाई सुरू करणार आहोत. ड्रग्ज कार्टेल्स मेक्सिकोवर नियंत्रण ठेवतात. कार्टेल्स मेक्सिको चालवत आहेत. हे खूप दुःखद आहे. त्या देशासोबत काय होत आहे?".

डोनाल्ड ट्रम्प यांचं हे विधान अशावेळी आलं आहे जेव्हा मेक्सिकन राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांनी अमेरिकेच्या कोणत्याही लष्करी कारवाईला नकार दिला आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, मेक्सिको सिटीमध्ये त्यांच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदेत, शेनबॉम यांनी स्पष्टपणे सांगितले की मेक्सिको अमेरिकेला सुरक्षेच्या बाबींवर सहकार्य करेल. परंतु केवळ देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणाऱ्या अटींवर हे सहकार्य केलं जाईल. त्यांनी पुनरुच्चार केला की अंमली पदार्थांच्या तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीविरुद्धच्या लढाईत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे, परंतु हे सहकार्य परस्पर आदर आणि समानतेवर आधारित असले पाहिजे.

ट्रम्प यांच्या विधानांबद्दल विचारलं असता, शीनबॉम यांनी निदर्शनास आणून दिलं की अमेरिकन अध्यक्षांनी मेक्सिकोमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी भूमिकेचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे, जो त्यांच्या सरकारने नाकारला आहे. शीनबॉम म्हणाले, "हे पुन्हा सांगणे महत्वाचे आहे की मेक्सिकोत लोकांचं राज्य आहे आणि आम्ही एक स्वतंत्र, स्वायत्त आणि सार्वभौम देश आहोत. आम्ही सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर अमेरिकेशी सहकार्य करण्यास सहमत आहोत; परंतु आम्हाला अधीनता आणि हस्तक्षेप स्वीकारत नाही." त्यांनी मेक्सिको कोणताही परदेशी लष्करी हस्तक्षेप स्वीकारणार नाही असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

mexicoUS to Start Land Strike in Mexicodonald trumpMexico Drug CartelsUS Strike in Mexico

