व्हेनेझुएलानंतर आता अमेरिका 'या' देशावर करणार हल्ला; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली घोषणा

US President Donald Trump announce Land Strike in Mexico: अमेरिकेने मेक्सिकोमध्ये जमिनीवर कारवाई करण्याची योजना जाहीर केली आहे. गुरुवारी रात्री फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "आम्ही आता ड्रग्ज तस्करांविरुद्ध जमिनीवर कारवाई सुरू करणार आहोत. मेक्सिकोवर ड्रग्ज तस्करांचे राज्य आहे. त्या देशाची स्थिती पाहून खूप वाईट वाटतं, पण ड्रग्ज तस्करांचं राज्य आहे आणि ते दरवर्षी आपल्या देशातील 3,00,000 लोकांचा जीव घेत आहेत."
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की अमेरिकेने ड्रग्ज तस्करीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या समुद्री मार्गांना रोखण्यात मोठं यश मिळवलं आहे. आता ते जमिनीच्या मार्गांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. ते म्हणाले, "आम्ही समुद्रमार्गे येणारे 97 टक्के ड्रग्ज थांबवले आहेत आणि आता आम्ही कार्टेल्सविरुद्ध जमिनीवर कारवाई सुरू करणार आहोत. ड्रग्ज कार्टेल्स मेक्सिकोवर नियंत्रण ठेवतात. कार्टेल्स मेक्सिको चालवत आहेत. हे खूप दुःखद आहे. त्या देशासोबत काय होत आहे?".
डोनाल्ड ट्रम्प यांचं हे विधान अशावेळी आलं आहे जेव्हा मेक्सिकन राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांनी अमेरिकेच्या कोणत्याही लष्करी कारवाईला नकार दिला आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, मेक्सिको सिटीमध्ये त्यांच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदेत, शेनबॉम यांनी स्पष्टपणे सांगितले की मेक्सिको अमेरिकेला सुरक्षेच्या बाबींवर सहकार्य करेल. परंतु केवळ देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणाऱ्या अटींवर हे सहकार्य केलं जाईल. त्यांनी पुनरुच्चार केला की अंमली पदार्थांच्या तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीविरुद्धच्या लढाईत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे, परंतु हे सहकार्य परस्पर आदर आणि समानतेवर आधारित असले पाहिजे.
ट्रम्प यांच्या विधानांबद्दल विचारलं असता, शीनबॉम यांनी निदर्शनास आणून दिलं की अमेरिकन अध्यक्षांनी मेक्सिकोमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी भूमिकेचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे, जो त्यांच्या सरकारने नाकारला आहे. शीनबॉम म्हणाले, "हे पुन्हा सांगणे महत्वाचे आहे की मेक्सिकोत लोकांचं राज्य आहे आणि आम्ही एक स्वतंत्र, स्वायत्त आणि सार्वभौम देश आहोत. आम्ही सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर अमेरिकेशी सहकार्य करण्यास सहमत आहोत; परंतु आम्हाला अधीनता आणि हस्तक्षेप स्वीकारत नाही." त्यांनी मेक्सिको कोणताही परदेशी लष्करी हस्तक्षेप स्वीकारणार नाही असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे.