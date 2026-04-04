 ट्रम्प यांनी देशांतर्गत कार्यक्रमांपेक्षा लष्करी गुंतवणुकीवर अधिक भर दिल्याचे यातून स्पष्ट होते. इराण युद्धाच्या आधीच ट्रम्प यांनी लष्करी खर्चामध्ये वाढ करण्याचे सूतोवाच केले होते. या योजनेनुसार ट्रम्प यांचे आणखी युद्धाचे मनसुबे आहेत का असा प्रश्न विचारला जातोय. 

पूजा पवार | Updated: Apr 4, 2026, 11:06 PM IST
युद्धखोर ट्रंम्पना हवेत आणखीन पैसे, संरक्षण खर्चात करणार मोठी वाढ
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी आगामी 2027 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. संरक्षण खर्चासाठी मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिलाय.  गेल्या अनेक दशकांतील ही सर्वांत मोठी मागणी आहे. ट्रम्प यांनी देशांतर्गत कार्यक्रमांपेक्षा लष्करी गुंतवणुकीवर अधिक भर दिल्याचे यातून स्पष्ट होते. इराण युद्धाच्या आधीच ट्रम्प यांनी लष्करी खर्चामध्ये वाढ करण्याचे सूतोवाच केले होते. या योजनेनुसार ट्रम्प यांचे आणखी युद्धाचे मनसुबे आहेत का असा प्रश्न विचारला जातोय. 

अमेरिका इराण युद्धाचे संपुर्ण जगावर सध्या परिणाम होतायत. पण अमेरिका आणि इराण दोघंही नमतं घ्यायला तयार नाहीये. या युद्धाचा मोठा भुर्दंड अमेरिकाल सुद्धा बसतोय. कारण एकतर इराणकडून रोज वेगवेगळ्या हल्ल्यांमध्ये अमेरिकेचं नुकसान केलं जातंय. तर दुसरीकडे अमेरिकेचा दिवसाचा खर्च वेगळाच. या युद्धासाठी अमेरिकेला रोज कमीत कमी 1 बिलीयन डॉलर खर्च करावे लागतायत. त्यात युद्ध काही दिवसात संपेल असा ट्रम्प यांचा अंदाज सपशेल चुकला. त्यामुळे लांबलेल्या युद्धाने अमेरिकेचे आर्थिक ठोकताळेही बिघडलेयत.  म्हणून आता ट्रम्प यांना युद्धासाठी वाढीव निधी हवाय.  शुक्रवारी ट्रम्प यांनी आगामी वर्षाता अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात संरक्षण खर्चासाठी 1.5  ट्रिलियन डॉलरची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय. म्हणजेच 139 लाख कोटी रुपये. अमेरिकेच्या इतिहासातलं हे सर्वात मोठं सरक्षण बजेट आहे. 

ट्रम्पना हवाय युद्धासाठी निधी : 

अमेरिकेचं सध्या शांतीसाठी शक्ती हे धोरण

गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाच बजेट 50 टक्क्यांहून अधिक 

ट्रम्प यांना प्रचंड मोठी लष्करी ताकद उभी करायचीये

निधीतून गोल्डन डोम ही डिफेंस सिस्टम खरेदी करणार

नव्या युद्धनौका, क्रिटीकल मिनरल्स खरेदी करणार

सैनिकांना पगारवाढ,  नवी सैन्य भरती 

बजेटमध्ये ट्रम्प यांनी देशांतर्गत वेगवेगळ्या खर्चांमध्ये कपात करत लष्करी खर्चावर भर दिलाय. लष्कराची फेरबांधणी करण्यासाठी हा खर्च असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलंय. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या युद्धखोरीवर अमेरिकेतूनच टीकाही होतेय. कारण इराणचं बजेट अमेरिकेपेक्षा 100 पट कमी असून सुद्धा इराणने अमेरिकेला जेरीस आणलंय. मग आता इराणसोबतच आणखी काही देश अमेरिकेच्या रडावर आहेत का आणि येत्या काळात तिथेही ट्रम्प लष्करी कारवाई करतात का असे प्रश्न उपस्थित होतायत. जग सध्या तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर वाटावं अशी स्थिती सध्या आहे.  त्यामुळे आपल्या युद्धाच्या खुमखुमीने ट्रम्प अमेरिकेसोबतत जगालाही आणखी किती काळ वेठीस धरणार हा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

