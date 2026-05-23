/डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी इवांका ट्रम्पच्या हत्येचा प्रयत्न! जगभरात एकच खळबळ

Ivanka Trump Assassination Attempt: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी इवांका ट्रम्पच्या हत्येचा कथितपणे कट रचण्यात आला होता. IRGC चं समर्थन असणाऱ्या दहशतवाद्याकडून तिला टार्गेट केलं जाणार होतं. न्यूयॉर्क पोस्टच्या या वृत्तानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
Ivanka Trump Assassination Attempt: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी इवांका ट्रम्पच्या हत्येचा कथितपणे कट रचण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. न्यूयॉर्क पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसरा, इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सचं (IRGC) समर्थन असणाऱ्या दहशतवाद्याकडून हा हल्ला केला जाणार होता. मोहम्मद बाकेर साद दाऊद अल-सादी असं या दहशतवाद्याचं नाव असून, त्याला एफबीआयने अटक केली आहे. 32 वर्षीय मोहम्मद अल सादीने इवांकाला ठार मारण्याची शपथच घेतली होती. त्याच्याकडे कथितपणे तिच्या फ्लोरिडाच्या घराचे ब्ल्यूप्रिंटदेखील होते.
न्यूयॉर्क पोस्टनुसार, मोहम्मद अल-सादीने सूडापोटी इवांका ट्रम्पवर हल्ला करण्याची योजना आखली होती. इराणचे लष्करप्रमुख कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्याच्या हेतूने तो हल्ला करणार होता असं समजत आहे. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी बगदादमध्ये अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता.
इराकी दूतावासातील एका माजी उप-लष्करी कर्मचाऱ्यांने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘कासिम मारले गेल्यानंतर, तो (अल-सादी) लोकांना सांगत फिरत होता की, ज्याप्रमाणे ट्रम्प यांनी आमचे घर जाळले, त्याचप्रमाणे त्यांचं घर जाळण्यासाठी आपल्याला इवांका यांना मारण्याची गरज आहे”. त्याला टर्की येथे अटक करण्यात आली आणि नंतर अमेरिकेत प्रत्यार्पण कऱण्यात आलं.
तपासकर्त्यांनी दावा केला आहे की, त्याने इवांका ट्रम्पला ठार मारण्याची शपथ घेतली होती आणि त्याच्याकडे तिच्या घराची ब्ल्युप्रिंटदेखील होती. इवांका ट्रम्प तिचा पती जेरेड कुशनरसोबत फ्लोरिडा येथे वास्तव्यास आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अल-सादीने एका नकाशाचा फोटो पोस्ट केला होता ज्यामध्ये इवांका आपल्या पतीसह वास्तव्यास असणारा फ्लोरिडामधील भाग दिसत होता. हा फोटो पोस्ट करताना त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं की, “मी अमेरिकन लोकांना सांगत आही की, या चित्राकडे पाहा आणि जाणून घ्या की तुमचे महाल किंवा सिक्रेट सर्व्हिससुद्धा तुमचे संरक्षण करणार नाहीत. आम्ही सध्या पाळत ठेवण्याच्या आणि विश्लेषणाच्या टप्प्यात आहोत. मी तुम्हाला सांगितले होते, आमचा बदला घेणे ही केवळ वेळेची बाब आहे”.
32 वर्षीय अल-सादी हा 'कताइब हिजबुल्लाह' या संघटनेचा एक वरिष्ठ सदस्य आहे. या संघटनेला अमेरिकेने 'परदेशी दहशतवादी' म्हणून घोषित केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सहाय्यक ॲटर्नी जनरल जॉन ए. आयझेनबर्ग यांच्या मते, अल-सादीने कथितरित्या 'संपूर्ण युरोपभर हल्ल्यांची एक मालिका चालवली होती, ज्यामध्ये अमेरिकन समुदाय आणि हितसंबंधांना लक्ष्य करणारे बॉम्बस्फोट, जाळपोळ आणि हल्ले यांचा समावेश होता.'
केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण युरोपभर 18 दहशतवादी हल्ल्यांचे निर्देश दिल्याचा आरोप अल-सादीवर ठेवण्यात आला आहे. अल-सादीने न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया आणि ॲरिझोना येथील ठिकाणांवर हल्ले करण्याबाबत चर्चा केल्याचेही वृत्त आहे. सुलेमानी व्यतिरिक्त, अल-सादीने 'कताइब हिजबुल्लाह'चा नेता असलेल्या अबू महदी अल-मुहांदिस याच्यासोबतही काम केले होते; ज्याचा मृत्यू सुलेमानीचा बळी घेणाऱ्या त्याच हवाई हल्ल्यात झाला होता.