इराणवरील हल्ल्याची तारीख लीक? ट्रम्प यांना सेट केला 'टायमर'! F-35C, F/A-18E आणि टॉमहॉक घडवणार मोठा विनाश

US Plan on Attacking Iran: सध्या संपूर्ण जगाचं लक्ष इराणवर आहे. इराणमध्ये सुरू असलेल्या रक्तरंजित संघर्ष आणि मृत्यूंदरम्यान, अमेरिकेने एक निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे जगाचे लक्ष कॅलेंडरकडे आहे. याचं कारण दक्षिण चीन समुद्रातून निघालेले अमेरिकन विमानवाहू जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन ज्या वेगाने मध्य पूर्वेकडे जात आहे, त्यामुळे रणनीतीक ट्रम्प प्रशासनाने हल्ल्यासाठी एक गुप्त तारीख निश्चित केली आहे असं वाटत आहे. या तारखेचा संपूर्ण खेळ काय आहे आणि कोणत्या निर्णयामुळे याकडे लक्ष वेधलं गेलं आहे जाणून घ्या.
पेंटागॉन आणि व्हाईट हाऊसमधून येणाऱ्या बातम्या खूपच चिंताजनक आहेत. अलिकडच्या अहवालांनुसार, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्याच्या इराणी राजवटीला उलथवून टाकण्यासाठी मोठ्या लष्करी कारवाईची तयारी करत आहेत. 14 जानेवारी रोजी न्यूज नेशनने प्रकाशित केलेल्या अहवालात आणि संरक्षण तज्ञांचा असा विश्वास आहे की युद्धनौका मध्य पूर्वेत पोहोचण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागेल. त्यानुसार, 22 जानेवारी 2026 ला अमेरिका इराणच्या अणु सुविधा आणि सरकारी केंद्रांवर पहिला हल्ला करू शकते.
ट्रम्प यांनी इराणमधील निदर्शकांवर होणारा अत्याचार ही लक्ष्मणरेषा असल्याचं म्हटलं आहे. कतारमधील अमेरिकन तळावरून कर्मचाऱ्यांची माघार आणि इराणने त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद करणं या दोन्ही बाजू युद्धासाठी पूर्णपणे तयार आहेत याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. शिवाय, यूएसएस अब्राहम लिंकन हे केवळ एक जहाज नाही तर एका क्षणात कोणत्याही देशाचा भूगोल बदलण्यास सक्षम शस्त्र आहे. जर हल्ला झाला तर परिस्थिती केवळ इराणपुरती मर्यादित राहणार नाही. त्याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सुरक्षेवर होईल.
लष्करी तज्ज्ञांनुसार, अमेरिका आपले हल्ले कॅरियर स्ट्राइक ग्रुप (CSG) पोहोचेल तेव्हाच करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सध्या या प्रदेशात असलेल्या अमेरिकन सैन्याकडे पुरेशी मारक शक्ती असली तरी, इराणसारख्या मोठ्या देशावर निर्णायक हल्ला करण्यासाठी मोठ्या विमानवाहू जहाजाची उपस्थिती आवश्यक आहे. NEWSNATION च्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, दक्षिण चीन समुद्रापासून मध्य पूर्वेपर्यंतच्या प्रवासासाठी 7 दिवस लागतात. यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमानच्या आखातात किंवा पर्शियन आखातात स्थिरावताच, हल्ल्याची शक्यता वाढेल.
गेल्या वेळी इराण आणि अमेरिकेत तणाव निर्माण झाला होता तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संवादाऐवजी "जास्तीत जास्त दबाव" आणण्यावर विश्वास ठेवला होता. यावेळीही ते इराणवर जास्तीत जास्त दबाव आणू इच्छितात. अशा परिस्थितीत, युद्धनौका निघणे इराणसाठी अंतिम इशारा ठरू शकतो.
यूएसएस अब्राहम लिंकन हे साधे जहाज नसून एक मोठं विमानवाहू जहाज आहे. जेव्हा ते आखातात येईल तेव्हा ते आणणारी शक्ती शत्रूला चकित करेल. संरक्षण अहवालांनुसार, यावेळी त्याच्यासोबत कॅरियर एअर विंग 9 नावाचे लढाऊ विमानांचा एक संपूर्ण ताफा असेल.