Donald Trump on Iran: 'शस्त्र टाका, अन्यथा मृत्यूला सामोरे जा', डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला धमकी, 'तुम्ही कधीच...'

US President Donald Trump Warning to Iran: इराण नव्याने न्यूक्लिअर सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न करत असल्याने अमेरिका आणि इस्त्रायलने एकत्रितपणे हल्ला केल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 28, 2026, 02:02 PM IST
US President Donald Trump Warning to Iran: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर अमेरिका-इराणने एकत्रित हल्ला केल्याची पुष्टी केली आहे. इराणला नव्या न्युक्लिअर सुविधा उभारण्यापासून रोखण्याच्या हेतूने हा हल्ला करण्यात आल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं आहे. Truth यांनी सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडीओ शेअर केला आहे. जर इराणने शस्त्रं खाली ठेवली नाहीत तर त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागेल अशी धमकी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. इराणकडे कधीच अण्वस्त्र असू शकत नाही. अमेरिका त्यांच्या अण्वस्त्र सुविधा नष्ट करणार असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

"इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड, सशस्त्र दल आणि सर्व पोलिसांना मी सांगतो की, आज रात्री तुम्ही तुमची शस्त्रं खाली ठेवावीत आणि पूर्ण प्रतिकारशक्ती बाळगावी, अन्यथा, मृत्यूला सामोरं जावं लागेल. म्हणून, तुमची शस्त्रं खाली ठेवा, तुमच्याशी पूर्ण प्रतिकारशक्तीसह योग्य वागणूक दिली जाईल, अन्यथा तुम्हाला निश्चित मृत्यूला सामोरं जावं लागेल," असं हल्ल्यांनंतर ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. 

अमेरिका आपल्या लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे आणि इराणला कधीही स्वतःचे अणुबॉम्ब विकसित करू देणार नाही असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट करण्याच्या उद्देशाने हे हल्ले करण्यात आले होते, जो देश पुन्हा एकदा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होतं असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

"मागील 47 वर्षांपासून इराणी राजवटीने Death to Ametica, असा जयघोष केला आहे. त्यांनी रक्त सांडवलं आणि सामूहिक हत्याकांडाची मोहीम राबवली ज्यामध्ये अमेरिका, आमचं सैन्य आणि अनेक देशांमधील निष्पाप लोकांना लक्ष्य करण्यात आलं," असं ट्रम्प म्हणाले आहेत. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे हल्ले चांगल्या कारणासाठी आहेत असं सांगताना इराण अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकतील अशी अण्वस्त्रं आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली तयार करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने ते आवश्यक होतं असं म्हटलं आहे. "आम्ही त्यांची क्षेपणास्त्रं नष्ट करणार आहोत आणि त्यांचा क्षेपणास्त्र उद्योग मातीत मिसळमार आहेत. ते पूर्णपणे नष्ट केले जाईल. आम्ही त्यांच्या नौदलाचा नाश करणार आहोत," असं ट्रम्प म्हणाले आहेत. 

त्यांनी लष्कराला माघार घ्या अन्यथा मृत्यूला सामोरे जा असे पर्याय देताना इराणी लोकांना "तुमच्या स्वातंत्र्याची वेळ जवळ आली आहे," असं सांगितलं आहे. 

आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या युद्धाने पडली ठिणगी

जून 2025 मध्ये इस्रायलने इराणच्या अणु सुविधांवर बॉम्ब हल्ला केला होता. त्यानंतर पुढील 12 दिवस युद्ध पेटलं होतं. इराणने 550 बॅलिस्टिक मिसाइल आणि एक हजार ड्रोन वापरुन प्रत्युत्तर दिलं होतं. याच वेळेस इस्रायकडून मित्रराष्ट्र म्हणून लढताना अमेरिकेने इराणच्या तीन मुख्य अणु सुविधांवर हल्ले केले. या युद्धात इस्रायलला मोठे नुकसान झाले. मात्र अमेरिकेच्या मदतीने त्यांनी इराणच्या अणु कार्यक्रमाला मोठा धक्का दिला. या हल्ल्यानंतरच दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण शांतता होती आणि कधीही युद्धाला तोंड फुटेल अशी स्थिती होती. अखेर आज इस्रायलने अमेरिकेच्या मदतीने पुन्हा एकदा इराणवर हल्ला केला आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

