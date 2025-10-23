English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चोरवाटेनं येत अमेरिकेचा कावेबाजपणा; भारताचा घात करण्यासाठी वापरलं हे 'ट्रम्प' कार्ड

US on Russia Oil and india : अमेरिका आणि भारत यांच्या नात्यामध्ये असणारा तणाव आणखी वाढत असून कारण ठरतंय तो अमेरिकेचा एक निर्णय...  

सायली पाटील | Updated: Oct 23, 2025, 12:31 PM IST
चोरवाटेनं येत अमेरिकेचा कावेबाजपणा; भारताचा घात करण्यासाठी वापरलं हे 'ट्रम्प' कार्ड
US President Donald Trump on sanctioning Russia two largest oil companies How will this ban impact india know details

US on Russia Oil and india : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष (Donald Trump) डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विविध भूमिका सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तणावाची परिस्थिती निर्माण करत असून आता हा तणाव आणखी गंभीर वळणावर पोहोचलं आहे. जिथं अमेरिकेनं थेट महासत्ता रशियाला डिवचलं आहे. भारतानं अमेरिकेसमोर माघार घेण्याच्या भूमिकेस साफ नकार दिल्यानं आता चोरवाटेनं या देशावर वार करण्यासाठी म्हणून ट्रम्प यांनी हीसुद्धा वाट निवडल्याचं त्यांनी नुकतच घेतलेल्या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. कधी आयात शुल्क असो किंवा कधी रशियाकडून भारतात होणाऱ्या तेल आयातीसंदर्भातील मुद्दा असो, अमेरिकेनं सातत्यानं विविध मार्गांनी कट रचणं सुरूच ठेवलं आणि आता थेट रशियाच्या माध्यमातून भारताशी वैर पत्करण्याचा पवित्रा ट्रम्प यांनी पुढे नेण्याची भूमिका घेतल्यानं सध्या तणावात आणखी भर पडताना दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकेची रशियाबाबत काय भूमिका? 

भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांमध्ये असणारा सलोखा अमेरिकेला पचत नसल्याची बाब आता जगजाहीर आहे, ज्यामुळं आता भारतावर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेकडून शक्य त्या सर्व मार्गांचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जात आहे. यामध्ये भारतावर अमेरिकेनं रशियातील तेलावर 25 टक्के आयात  शुल्क लावला. मात्र तरीही भारतानं माघार घेतली नाही, तेव्हा अमेरिकेनं धमकीसत्र सुरूच ठेवलं. ज्यामुळं आता इतक्यावरच न थांबता ट्रम्प यांनी रशियाच्या बहाण्यानं भारताला धक्का देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियातील तेल कंपन्यांवर निर्बंध लावून ट्रम्प एका बाणात दोन नेम साधू इच्छितात असं तज्ज्ञांचं मत आहे. 

ट्रम्प यांच्या भूमिकेनुसार रशियातील 2 तेल कंपन्यांवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. यामध्ये रशियातील सर्वात मोठी रोसनेफ्ट (Rosneft) आणि लुकोइल (Lukoil) या कंपन्यांचा समावेश आहे. या निर्बंधांमागचं कारण युक्रेनसोबतचं युद्ध असल्याचं ट्रम्प भासवत असले तरीही त्यांचा मूळ हेतू मात्र समोर आला आहे. ज्यामध्ये रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचवणं हा मुख्य हेतू असला तरीही भारत आणि चीन या रशियातील तेल खरेदीत मोठा वाटा असणाऱ्या चीन आणि भारताला अप्रत्यक्षरित्या नुकसान पोहोचवणं हा हेतूसुद्धा ते साधत आहेत. त्यामुळं ट्रम्प यांनी निवडलेली ही चोरवाट सध्या जागतिक स्तरावर राजकीय संबंधांसह जागतिक अर्थकारणात नेमके काय परिणाम करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

FAQ

भारताने काय सावधगिरी बाळगावी?
तेल कंपन्या आणि सरकार नवीन करार तपासतील, पण सामान्य नागरिकांसाठी इंधन दर वाढण्याची शक्यता. बातम्यांवर लक्ष ठेवा आणि ऊर्जा बचत करा.

हे निर्बंध कायम राहतील का?
अजून स्पष्ट नाही. ट्रम्प यांनी आणखी निर्बंध येण्याची धमकी दिली आहे, पण रशियाने प्रतिबंध लावले तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. EU नेही रशियन LNG वर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे जागतिक तणाव वाढेल. 

भारत काय पर्याय शोधतोय?
इतर देशांकडून आयात वाढवणे: सौदी अरेबिया, इराक किंवा अमेरिकेकडून तेल घेण्याची योजना. भारत सरकार रिफायनर्सना विविध पुरवठादारांकडे वळण्यास सांगितलं आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
world newsnewsWorld News In Marathirussia oilDonald trump on Russia oil

इतर बातम्या

6000 वर्षांपूर्वीचे अवशेष, DNA कोणाशीही जुळेना पण त्यांची भ...

विश्व